Avşar Maden Suyu’na Dünyanın En Prestijli Lezzet Ödülü

Avşar Maden Suyu, Belçika-Brüksel merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından düzenlenen organizasyon sonucu iki ürünüyle Üstün Lezzet Ödülü (Superior Taste Award) almaya hak kazandı. Avşar Doğal Maden Suyu ‘dikkat çeken tat’, Karadut ve Frenk Üzümü Aromalı Maden Suyu ise ‘’çok iyi tat’ kategorilerinde ödül alarak dünya çapında prestije sahip sertifikalarla onurlandırıldı.

Her yıl dünyanın dört bir yanından çok sayıda üreticinin binlerce ürünle başvuruda bulunarak yarıştığı, mükemmel tat ve kalitedeki gıdaları onaylayan, 2005 yılından beri Belçika'da bulunan Uluslararası Tat Enstitüsü eski adıyla ITQi tarafından verilen 2020 Üstün Lezzet Ödülü süreci tamamlandı. Avşar Maden Suyu’nun iki dalda ödüllendirildiği süreç, Avrupalı uzmanların detaylı tadımları, analizleri ve raporlarıyla dünya çapında ilgi gördü.

Avşar Maden Sularının lezzeti dünya otoriteleri tarafından tescillendi

Bu yıl, Avşar Maden Suyu tarafından üretilen Avşar Doğal Maden Suyu ile Karadut ve Frenk Üzümü Aromalı Maden Suyu Üstün Lezzet Ödülü sahibi olurken; Avşar Doğal Maden Suyu ‘dikkat çeken tat’, Karadut ve Frenk Üzümü Aromalı Maden Suyu ise ‘çok iyi tat’ kategorilerinde çok önemli uluslararası sertifikasyonların sahibi oldu. Uluslararası Tat Enstitüsü’ne bağlı aşçılık derneklerinden ünlü şef ve sömeliyeler tarafından kör tadım metodolojisi ile yapılan değerlendirmede, ürünler oldukça titiz bir duyusal değerlendirmeden geçerek test sürecine tabi tutuldu. Aralarında Cristina Figueira, Alain Nonnet gibi Michelin yıldızlı şeflerin de yer aldığı jüri üyeleri tarafından yapılan puanlama sonucunda 2 dalda Üstün Lezzet Ödülü almaya layık görülen Avşar Maden Suyu, yerel lezzetleriyle dünya otoriteleri tarafından bir kez daha tescillenmiş oldu.

“2 dalda kazandığımız Üstün Lezzet Ödülü asla bir tesadüf değil”

Avşar’ın ürün çeşitliliği, orijinal içerikleri ve farklı şişe tasarımıyla Türkiye içecek sektörüne yenilikçi bir vizyon kazandırdığını ifade eden Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, “Avşar olarak, pazardaki maden sularının aksine tasarım ve kalite olarak üst segmentte bir marka yaratmak istedik. Sade bir damlayı anımsatan şişemiz ve 14meyve aromalı maden suyu çeşidimiz ile tüketicilerimize en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Sektöre kazandırdığımız yeni lezzetler Türkiye’nin ve dünyanın maden suyu anlayışına yeni bir yorum getirdi. Siyah havuçtan elde edilen ve antioksidan özelliğe sahip olan antosiyanin içeren ikili lezzetimiz Karadut ve Frenk Üzümü Aromalı Maden Suyu, kırmızı meyvelerin harmonisiyle çok beğenildi. Öte yandan dünyada örneği az bulunan volkanik sular kategorisindeki doğal maden sularımız ile sektörde ayrışıyoruz. Sade maden suyumuz içeriğindeki 3.297,4 mg/lt mineral madde ve 96,3 mg/lt potasyumla vücudun sıvı dengesini açısından çok güçlü bir değerde. Uluslararası Tat Enstitüsü’nün ikili lezzetimiz Karadut ve Frenk Üzümü Aromalı Maden Suyu ile Avşar Doğal Maden Suyu’na layık gördüğü Üstün Lezzet Ödülü asla bir tesadüf değil.” açıklamasında bulundu.