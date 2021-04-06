Avokadonun Faydaları Nelerdir? İşte Avokadonun Sağlığa Yararları

Avokado, sindirimi düzenliyor ve uzun süre tok tutan bir besin. Bu nedenle de uzmanlar tarafından beslenme listesine eklenmesi öneriliyor. Ayrıca içerdiği yararlı maddeler sayesinde, akciğer, bağırsak ve cilt dokusunu yenilenmesine de yardımcı olmaktadır. Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, avokadonun diğer faydalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Avokadonun faydaları nelerdir?

Avokado içeriğindeki besin değerleri ve lif bakımından çok iyi bir besin kaynağıdır. Tok ve sağlam tutan tamamen sağlıklı ve faydalı yağlarla doludur. Yemeklerde, salatalarda, ya da kendi başına bir çok şekilde tüketilebilir.

Avokadonun içeriğinde bulunan bir çok mineral kalbi canlı ve dinç tutmayı sağlar. İçeriğinde bulunan folat (folik asit), kalp sağlığı açısından oldukça önemli. Günlük bir fincan avokado, folat ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

İçindeki A, C ve E vitaminleriyle deri sağlığını da korur. Cilde uygulandığında yumuşaklık ve esneklik kazandırır. Etkin bir cilt rahatlatıcı olmanın yanı sıra cildi zararlı güneş ışınlarından korur ve oluşan güneş yanığı tedavisinde de kullanılabilir. Cilde bir diğer faydası da oluşan kırışıklıkların giderilmesini sağlamasıdır. Saçlara bakım yaparak canlılık kazandıran avokado saç diplerini besleyerek dökülmelere ve deri sorunlarına engel olmaktadır.

Aşırı homosistein üretimi, serotonin, dopamin, norepinefrin hormonlarının üretimini engelleyebilir, bu durum da uyku düzenini ve iştahı olumsuz etkiler ve kişi kendini iyi hissetmez. Avokado yüksek miktarda folik asit içeriği sayesinde homosistein oluşumunu engeller. Böylece depresyon riskini azaltmaya yardımcı olur.

Bol miktarda protein içerdiği için bebek sağlığında için de büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanında magnezyum, B1 ve B2 vitaminleri bakımından da zengin olması bebeğin fiziksel ve zihinsel sağlığına oldukça yararlıdır. Avokadonun içinde bulunan folat bebekler içinde gereklidir.

Doğal lif içeren bir besin için kabızlığı önler, sindirim sistemini düzenler, kolon kanseri riskini de azaltır.