Avokado Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Avokado Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Çekirdeğin fidana, fidanın da ağaca dönmesi biraz uzun bir zaman alsa da sonucunda 50-60 kg meyve veren heybetli bir ağacınız olacaktır.

Avokado Ağacı Nedir? Avokado Ağacı Hakkında Bilgi

Avokado ağacı, lezzetli meyveleri olan ve çok fazla bakıma ihtiyacı olmayan bir ağaçtır. Avokado, Amerikan armudu ve Ejderha armudu isimleri ile de bilinir. Tespit edilen arkeolojik kalıntılara göre Avokado ağacının ilk olarak Meksika'da ortaya çıkmış olabileceği düşünülüyor. Amerika kıtasının keşfinden sonra Avokado'nun yüksek besin değeri öğrenilmiş ve bunun ardından Amerikalı koloniler tarafından avokado ağacının iklimsel olarak yetiştirilmesine imkan sunan sömürge bölgelerine dağıtılmasına ve 1911 yılında ticari olarak yetiştiriciliğine başlamıştır.

Avokado Ağacı Latince İsmi

Defnegiller familyasından olan Avokado ağacı, Persea cinsine ait olan herdem yeşil ve subtropik olan bir meyve türü olarak bilinir. Avokado ağacının Latince ismi ise, Perseaamericana Mill'dir.

Avokado Ağacı Özellikleri

Avokado, enerji ve yağ içeriği bakımından oldukça zengindir. Bu özelliği sayesinde katojenik diyet yapanlar bolca avokado tüketir. Avokado ağacı, meyvesi her zaman yeşil kalan subtropik bir meyve ağacıdır. Avokado ağacının iklim isteği ise turunçgillere benzer. Limon yetiştirilebilen alanlar genellikle avokado yetiştiriciliği için idealdir. Avokado ağacı yayvan bir özelliğe sahip olup dikine gelişme gösteren ve sürekli yeşil kalan 6-20 metre aralığında uzayan bir ağaç türüdür.

Gövdesi çarpık bir biçimde dallanan bu ağacın gövde kısmı kaba ve dikine derin yarıkları olan etli bir kabukla örtülü ve güzel yapraklı bir ağaçtır. Avokado ağacının meyvesi 0,2 - 2,3 kg arasında değişiklik gösteren oval, yuvarlak, yeşil ve armuda benzer şekle sahiptir. Yerli insanlar tarafından avokado, Amerikan Armudu olarak da adlandırılır.

Avokado Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Avokado ağacı için ani sıcaklık değişiklikleri meyvelerin dökülmesine neden olabilir. Sert esen rüzgarlar gevrek olan bu ağaca ve meyvelerine zarar veriyor. Bu nedenle avokado ağacı dikilmeden önce çevresine rüzgar kıranlar yapılmalıdır. Avokado yetiştiriciliği için yağış bakımından yetiştiricilik amacı ile en az yağış oranı 750-1000 mm olmalıdır. Avokado ağacı genellikle ilkbaharda dikilir. Soğuk tehlikesinin aşıldığı Mart ayı ya da Nisan ortalarında dikilmesi gerekir.

Avokado Ağacı Nerede Yetişir?

Türkiye'de avokadonun %75-80'i Antalya'da yetiştiriliyor. Aynı zamanda en çok avokado yetiştiriciliği yapılan ilçeler ise, Alanya ve Gazipaşa'dır. Bunun yanında % 15-20’lik bir bölümü Mersin ve % 2-5’lik bölümü ise Muğla ve Hatay illerinde yetişir. Yapılan araştırmalar sonucunda Antalya başta olmak üzere Akdeniz sahil kesimlerinde avokado yetiştiriciliği yapılabiliyor. Günümüzde avokado üreticilerinin başında Meksika gelir. Avokadonun faydaları öğrenildikten sonra avokado, yüksek tüketime sahip meyveler kategorisine girmiş ve çok sayıda ülkede yetiştirilmeye başlanmıştır. İlk önce ekonomik düzeyi yüksek Batı Avrupa ülkelerine ardından da çok sayıda Batı ülkesine ihraç edilmiştir.

Avokado Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Avokado ağacı tropik hava koşullarında, nemli ve iyi drenajlı topraklarda yetiştirilir. Neredeyse dünyanın her yerinde avokado yetiştiriciliği yapılabilir. Meksika, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti dünyanın en büyük üç avokado üreticisi konumundadır. Avokadonun budama zamanı ise hasattan hemen sonra başlayarak gelişmeye kadar yapılabilir.

Avokado Ağacı Yaprak Döker Mi?

Avokado ağacı, gevrek yapısı nedeni ile sert rüzgarlara karşı çok hassastır. Bu nedenle sert rüzgarlarda ve ani sıcaklık değişimlerinde yaprak dökebilir.

Avokado Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Avokado ağacı, çok fazla bakım gerektirmez. İlk ekildiği zaman sık sık sulamak gerekir. Zaman geçtikçe çok fazla sulamaya ihtiyaç duymazlar. Yaprakları sarıya dönerse su vermeyi kesmeniz gerekir.

Avokado Ağacı Faydaları Nelerdir?

l İçinde bulunan potasyum sayesinde kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklara iyi gelir.

l Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

l Göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Avokado Ağacı Hastalıkları Neler?

Avokado ağacının yaprakları sararıyorsa hastalandığını gösterir. Bu yaprakların kesilmesi gerekir.

Avokado Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Avokado Ağacı Kullanım Alanları

Avokado, kozmetik sektörünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Cildi güzelleştirme özelliği bulunan avokado, kozmetik sektöründe özellikle de maske yapımında çok kullanılıyor.