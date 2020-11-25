AVM'de Yerde Yemek, Restoranda Yemekten Daha Riskli!

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar ile restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece 'gel al' ve 'paket servisi' yaparak hizmet vermeye başladı. Lokantalardan ve AVM'lerin yemek bölümlerinden yiyecek alanlar, bulundukları alandan ayrılmayıp yemeklerini sokakta, AVM'de yere çökerek yerken kalabalık oluşturmaya başladı. Oluşan bu kalabalık koronavirüs bulaşı açısından bir hayli riskli. Normalde restoran ve kafelerde sandalyelerin yerlerini ayarlayarak sosyal mesafe sağlanabiliyor. Ama o görüntülerde görünen şey şu; tamamen mesafesiz ve maskelerini yemek yedikleri için çıkarıyorlar ve çok yakın mesafeden temas ediyorlar.

Vatandaş demek ki neden bu yasağın çıktığını anlamamış. Onlar herhalde restoranda bir risk olduğunu düşünüyorlarmış. Dolayısıyla aldıkları şeyi bir arada yemenin risk oluşturduğunu anlamamışlar. Bazı yerlerde de restoranda çalışan birisi için de yer göstermek lazım. Açık alanda mesafenin sağlanacağı yerler oluşturmak lazım.

Restoranlarda yemekten daha riskli

Buradaki risk insanlar bir maskesini çıkarıyor yemek yerken, iki, 'maskenizi çıkardığınız zaman en az 2 metre mesafeniz olsun' diyoruz, öyle bir mesafenin olmadığını görüyoruz. İnsanlar 30-40 santimetre yakınlıkta yemek yiyorlar. Restoranda olsa hiç değilse sandalyeler arasında bir mesafe sağlanır. Dolayısıyla restoranlarda yemekten daha riskli hale gelmiş şimdi.

Bu tedbirlere yenileri eklenerek mümkün olduğu kadar kısa sürede bu salgından kurtulmamız lazım. Mümkün olduğu kadar ek tedbirleri de geciktirmeden alıp kısa sürede, bunu toplumdaki sosyal hayatı mümkün kılacak sayılara indirmemiz gerekir.