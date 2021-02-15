Avakado Nasıl Yetişir? Avakado Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Meyveleri elips şeklinde olan avakado ağacı defnegiller familyasına ait anavatanı Meksika olan bir meyvedir. Diğer adı timsah armududur. Timsah armudu denilmesinin nedeni armut şeklinde ve yeşil renginde olan görüntüsünden kaynaklanmaktadır. Avakado birçok alanda mutfaklarda salata veya güzellik ürünlerinde cilt yenileyici birçok etkisi bulunan faydaları saymakla bitmeyen bir meyvedir.

Avakado Nasıl Yetiştirilir?

Avakado son zamanlarda oldukça yaygın ve beslenme açısından sağlığa faydalı olduğu bilinen bir meyvedir. Anavatanı olan Meksika da yetiştirilmeye başlayan bu armut şekilli meyve birçok ülkede yaygın hale geldikten sonra ekimi ve yetiştirilmesi talep oranında artmaktadır.

Avakado yetiştirilmesi için avakadonun içerisindeki çekirdek kullanılmaktadır. Çekirdek alınıp kürdan yardımıyla bir kaç yerinden delinerek içerisinde su olan su bardağının içine oturtmak suretiyle çimlenme işlemi yapılabilmektedir.

Avakado Türkiye’de En Çok Nerede Yetişmektedir?

Avakado artan talep ve üretim olanaklarının arttırılması sayesinde Türkiye’de Antalya da üretilmektedir. Üretim şartlarının düzenlenmesi ve artan talebe cevap vermek amacıyla Antalya da üretimi yaklaşık 6 bin dekara ulaşmaktadır.

Avakado Türkiye’de En İyi Nerede Yetişmektedir?

Avakado Türkiye’de en iyi sıcak iklim şartlarında yetişmektedir. Kış sıcaklık ortalamalarının yüksek olduğu bölgelerde avakado meyvelerinin yetiştirilmesi ve büyütülmesi uygun olmaktadır.

Avakado Nasıl Yetişmektedir?

Avakado bitkisi fidan şeklinde alınıp ekildiği gibi isteğe bağlı belli başlı yöntemler ile de yetiştirilmektedir. Avakado bitkisinin tohumlarını çimlendirmek yöntemiyle bir fide oluşturup daha sonra fidan haline gelebilecek şekilde de yetiştirmeye başlanabilmektedir.

Avakado bitkisinin yetiştirilme ısısı ise oda sıcaklığında direk güneş ışınlarına maruz kalmadan üretmeye çalışmak gerekmektedir. Avakado bitkisi tohumunda ekim yapıldığında çekirdeklerinin kesilerek içerisinden su ile teması sağlanırken oldukça hassas bir kesim uygulanmalıdır.

Avakado bitkisi dış ortamda olgunlaşma sürecinde belli sıcaklıklar isteyen bir ağaçtır. Ağaç olup meyve verme dönemine kadar hassas bir bakım ve ısı şartları gerekmektedir. Avakado ağacı düşük sıcaklıklarda eksi derecelerde dayanıklı bir ağaç değildir. Ekimi yapılmak istendiğinde bu özelliklerin göz ardı edilmemesi düşünülmelidir. Hobi olarak ev içi ortamlarda da veya sera içi şartlarda da belli bir döneme kadar yetiştirilmesi müsaittir. Ceviz ağacı büyüklüğüne erişebilen bir ağaç yapısı olduğu için olgunlaşma döneminden önce belirli bir alan ve uygun sıcaklıkta dışarıda ekimi gerçekleştirilmesi gerekmektedir.