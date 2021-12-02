Atopik Cilt Nedir, Neden Olur? Atopik Cilt Belirtileri ve Bakımı
"Atopik cilt, genetik olarak yatkın kişilerde, çevresel faktörlerin eklenmesiyle ortaya çıktığı düşünülür. Özellikle kış aylarında kuruyan cilt yapısıyla birlikte ortaya çıkan atopik cilt belirtileri iyi bir bakım gerektirir. Peki atopik cilt nedir, neden olur? İşte atopik cilt belirtileri ve bakımı..."
Atopik cilt, cilt bariyerinin yeterince sağlam olmaması, nem düzeyini koruyamaması temel sorundur. Bu durumda cilt kuru, kaşıntılı ve kızarıktır. Çevresel etkenlere duyarlıdır. Pek çok alerjen kolaylıkla alerjik reaksiyona neden olur. Kaşıntı artar ve cilt tahriş olur. Cilt sorunları bu kişilerde daha sık görülür, alerjiye yatkındırlar.
Atopik dermatit (egzama), cildinizi kırmızı ve kaşıntılı yapan bir durumdur. Çocuklarda sık görülür ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Atopik dermatit uzun sürelidir (kronik) ve periyodik olarak alevlenme eğilimindedir. Atopik cilde astım veya saman nezlesi eşlik edebilir.
Atopik cilt belirtileri nelerdir?
Atopik dermatit (atopik cilt) belirti ve semptomları kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir ve şunları içerir:
- Kuru cilt
- Özellikle geceleri şiddetli olabilen kaşıntı
- Özellikle eller, ayaklar, ayak bilekleri, bilekler, boyun, üst göğüs, göz kapakları, dirsek ve diz kıvrımlarının içinde ve bebeklerde, yüz ve kafa derisinde kırmızı ila kahverengimsi gri lekeler
- Çizildiğinde sıvı sızdırabilen ve kabuklanabilen küçük, yükseltilmiş tümsekler
- Kalınlaşmış, çatlamış, pullu cilt
- Çatlaklar nedeniyle oluşan hassas, şişmiş cilt
Atopik dermatit genellikle 5 yaşından önce başlar ve ergenlik ve yetişkinlik döneminde devam edebilir. Bazı insanlar için, periyodik olarak alevlenir ve birkaç yıl boyunca bile bir süreliğine düzelir.
Sağlıklı cilt nemi korumaya yardımcı olur ve sizi bakteri, tahriş edici ve alerjenlerden korur. Egzama, cildin bu korumayı sağlama yeteneğini etkileyen bir gen varyasyonu ile ilgilidir. Bu, cildinizin çevresel faktörlerden, tahriş edici maddelerden ve alerjenlerden etkilenmesini sağlar.
Bazı çocuklarda gıda alerjileri egzamaya neden olabilir.
Atopik cilt hangi hastalıklara yol açar?
Atopik dermatit (egzama) komplikasyonları şunları içerebilir:
Astım ve saman nezlesi: Egzama bazen bu koşullardan önce gelir. Atopik dermatitli küçük çocukların yarısından fazlasında 13 yaşına kadar astım ve saman nezlesi gelişir.
Kronik kaşıntılı, pullu cilt: Nörodermatit (liken simpleks kronikus) adı verilen bir cilt rahatsızlığı, kaşıntılı bir cilt yaması ile başlar. Bölgeyi kaşırsınız, bu da onu daha da kaşındırır. Sonunda, sadece alışkanlıktan kaşınabilirsin. Bu durum, etkilenen cildin renginin solmasına, kalınlaşmasına ve kösele olmasına neden olabilir.
Cilt enfeksiyonları: Cildi kıran tekrarlayan kaşıma açık yaralara ve çatlaklara neden olabilir. Bunlar, herpes simpleks virüsü de dahil olmak üzere bakteri ve virüslerden enfeksiyon riskini artırır.
Tahriş edici el dermatiti: Bu özellikle, çalışmaları ellerinin genellikle ıslak olmasını ve sert sabunlara, deterjanlara ve dezenfektanlara maruz kalmasını gerektiren kişileri etkiler.
Alerjik kontakt dermatit: Bu durum atopik dermatitli kişilerde yaygındır.
Uyku sorunları: Kaşıntı-kaşıma döngüsü, düşük uyku kalitesine neden olabilir.
Atopik cilt bakımı nasıl olmalı?
Aşağıdaki ipuçları, dermatit nöbetlerinin (yanıklık) önlenmesine ve banyo yapmanın kuruma etkilerini en aza indirmeye yardımcı olabilir:
- Cildinizi günde en az iki kez nemlendirin. Kremler, merhemler ve losyonlar nemi hapseder. Sizin için iyi çalışan bir ürün veya ürünler seçin. Bebeğinizin cildinde petrol jölesi kullanmak atopik dermatit gelişimini önlemeye yardımcı olabilir.
- Durumu kötüleştiren tetikleyicileri belirlemeye ve bunlardan kaçınmaya çalışın. Cilt reaksiyonunu kötüleştirebilecek şeyler arasında ter, stres, obezite, sabunlar, deterjanlar, toz ve polen bulunur. Tetikleyicilerinize maruz kalmanızı azaltın.
- Bebekler ve çocuklar, yumurta, süt, soya ve buğday gibi belirli yiyecekleri yemekten alev alabilir. Potansiyel gıda alerjilerini belirleme konusunda çocuğunuzun doktoruyla konuşun.
- Daha kısa banyolar veya duşlar alın. Banyo ve duşlarınızı 10 ila 15 dakika ile sınırlayın. Ve sıcak su yerine ılık su kullanın.
- Çamaşır suyu banyosu yapın. Amerikan Dermatoloji Akademisi, alevlenmeleri önlemeye yardımcı olmak için bir çamaşır suyu banyosu düşünmeyi önerir. Seyreltilmiş çamaşır suyu banyosu ciltteki bakterileri ve ilgili enfeksiyonları azaltır. Ilık suyla doldurulmuş 40 galonluk (151 litrelik) bir küvete 1/2 su bardağı (118 mililitre) ev tipi çamaşır suyu (konsantre ağartıcı değil) ekleyin. Ölçüler, taşan drenaj deliklerine kadar doldurulmuş ABD standartlarında bir küvet içindir.
- Yaklaşık 10 dakika boyunca boyundan aşağı veya cildin sadece etkilenen bölgelerinden ıslatın. Kafayı suya batırmayın. Haftada en fazla iki kez çamaşır suyu banyosu yapın.
- Sadece yumuşak sabunlar kullanın. Yumuşak sabunları seçin. Deodorant sabunlar ve antibakteriyel sabunlar daha fazla doğal yağı çıkarabilir ve cildinizi kurutabilir.
- Dikkatlice kurulanın. Banyodan sonra cildinizi yumuşak bir havluyla nazikçe kurulayın ve cildiniz hala nemliyken nemlendirici uygulayın.
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