Atopik Cilt Nedir, Neden Olur? Atopik Cilt Belirtileri ve Bakımı

Atopik cilt, cilt bariyerinin yeterince sağlam olmaması, nem düzeyini koruyamaması temel sorundur. Bu durumda cilt kuru, kaşıntılı ve kızarıktır. Çevresel etkenlere duyarlıdır. Pek çok alerjen kolaylıkla alerjik reaksiyona neden olur. Kaşıntı artar ve cilt tahriş olur. Cilt sorunları bu kişilerde daha sık görülür, alerjiye yatkındırlar.

Atopik cilt nedir?

Atopik dermatit (egzama), cildinizi kırmızı ve kaşıntılı yapan bir durumdur. Çocuklarda sık görülür ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Atopik dermatit uzun sürelidir (kronik) ve periyodik olarak alevlenme eğilimindedir. Atopik cilde astım veya saman nezlesi eşlik edebilir.

Atopik cilt belirtileri nelerdir?

Atopik dermatit (atopik cilt) belirti ve semptomları kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir ve şunları içerir:

Kuru cilt

Özellikle geceleri şiddetli olabilen kaşıntı

Özellikle eller, ayaklar, ayak bilekleri, bilekler, boyun, üst göğüs, göz kapakları, dirsek ve diz kıvrımlarının içinde ve bebeklerde, yüz ve kafa derisinde kırmızı ila kahverengimsi gri lekeler

Çizildiğinde sıvı sızdırabilen ve kabuklanabilen küçük, yükseltilmiş tümsekler

Kalınlaşmış, çatlamış, pullu cilt

Çatlaklar nedeniyle oluşan hassas, şişmiş cilt

Atopik dermatit genellikle 5 yaşından önce başlar ve ergenlik ve yetişkinlik döneminde devam edebilir. Bazı insanlar için, periyodik olarak alevlenir ve birkaç yıl boyunca bile bir süreliğine düzelir.





Atopik cilt neden olur?

Sağlıklı cilt nemi korumaya yardımcı olur ve sizi bakteri, tahriş edici ve alerjenlerden korur. Egzama, cildin bu korumayı sağlama yeteneğini etkileyen bir gen varyasyonu ile ilgilidir. Bu, cildinizin çevresel faktörlerden, tahriş edici maddelerden ve alerjenlerden etkilenmesini sağlar.

Bazı çocuklarda gıda alerjileri egzamaya neden olabilir.

Atopik cilt hangi hastalıklara yol açar?

Atopik dermatit (egzama) komplikasyonları şunları içerebilir:

Astım ve saman nezlesi: Egzama bazen bu koşullardan önce gelir. Atopik dermatitli küçük çocukların yarısından fazlasında 13 yaşına kadar astım ve saman nezlesi gelişir.

Kronik kaşıntılı, pullu cilt: Nörodermatit (liken simpleks kronikus) adı verilen bir cilt rahatsızlığı, kaşıntılı bir cilt yaması ile başlar. Bölgeyi kaşırsınız, bu da onu daha da kaşındırır. Sonunda, sadece alışkanlıktan kaşınabilirsin. Bu durum, etkilenen cildin renginin solmasına, kalınlaşmasına ve kösele olmasına neden olabilir.

Cilt enfeksiyonları: Cildi kıran tekrarlayan kaşıma açık yaralara ve çatlaklara neden olabilir. Bunlar, herpes simpleks virüsü de dahil olmak üzere bakteri ve virüslerden enfeksiyon riskini artırır.

Tahriş edici el dermatiti: Bu özellikle, çalışmaları ellerinin genellikle ıslak olmasını ve sert sabunlara, deterjanlara ve dezenfektanlara maruz kalmasını gerektiren kişileri etkiler.

Alerjik kontakt dermatit: Bu durum atopik dermatitli kişilerde yaygındır.

Uyku sorunları: Kaşıntı-kaşıma döngüsü, düşük uyku kalitesine neden olabilir.

Atopik cilt bakımı nasıl olmalı?

Aşağıdaki ipuçları, dermatit nöbetlerinin (yanıklık) önlenmesine ve banyo yapmanın kuruma etkilerini en aza indirmeye yardımcı olabilir: