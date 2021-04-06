Atopik Cilt nedir? Atopik Cilt Belirtileri ve Tedavisi

Atopik cilde sahip olmak günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir sorun olmakla beraber, alınacak önlemler ve cilde yapılacak desteklerle iyileştirilebilir. Peki atopik cilt tam olarak nedir? Detaylar haberimizde…

Atopik cilt nedir?

Bağışıklık sisteminin vermiş olduğu bir tür alerjik reaksiyon olan atopik dermatit cilt hastalığı meydana gelir. Bu cilt yapısında olanlara ise atopik cilt denir. Yaygın olarak kol bacak gibi eklemlerde etkili olan atopik cilt yapısı, belli bir süre sonra çok ciddi bir hal alarak hem bazı sağlık sorunlarına hem de estetik sorunlara neden olabilir.

Atopik cilt kimlerde görülür?

Atopik cilt hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülen bir sorundur. Çocukların yüzde 10 kadarını etkileyen bu cilt problemi, yetişkinlerin de yaklaşık olarak yüzde 3’ünü etkiler.

Atopik cilt problemleri, genellikle erken çocukluk döneminde başlar. Atopik yürüyüş olarak adlandırdığımız sürecin ilk basamağında yer alır. Bu özelliği ile ileriki yaşlarda astım ve alerjik rinit gibi diğer alerjik hastalıkların habercisi olabilir.

Atopik cilt neden olur?

İklim değişiklikleri, hava kirliliği, allerjenler, diyetle ilişkili faktörler, enfeksiyonlar ve maruz kalınan kimyasallar alerjik hastalıkların artışını destekleyen faktörlerdir.

Atopik dermatitli hastaların ciltlerinin mikroplara karşı savunma mekanizması azalmıştır. Cildimizde bulunan mikroplar bu hastalarda enfeksiyonlara neden olabilirler. Enfeksiyonlar atopik dermatit’in şiddetini artırabilirken aynı zamanda tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir.

Atopik cilt belirtileri nelerdir?

Atopik cilt sorununun en büyük belirtisi cilt kuruluğudur. Buna bağlı olarak ciltte kaşıntılar meydana gelir. Kaşıntı nedeniyle atopik dermatite özgü cilt yaraları çıkmaya başlar. Kaşıntıyı terleme, sıcak, tahriş edici maddeler ve alerjenler artırır. Kaşınma ile cilt bütünlüğü daha da bozulur ve egzama olarak tanımladığımız yaralar meydana gelir.

İleri dönemde kabuklu, kalın ve kahverengi döküntüler oluşur. Döküntüler her zaman kaşıntılıdır. Belirtiler genellikle dirsek çukuru, diz arkası, el bileğinin iç kısmı, ayak üzeri, kulak kenarları, boyun ve göz çevresinde görülür.

Atopik cilt tedavisi

Atopik ciltlerde kaşıntılar çok şiddetlidir ve bu bölgeler kaşındıkça yara oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle gerekli olan tedavilerin bir an önce yapılması şarttır. Erken dönemde tedavilerin yapılması sorunların daha da büyümesini engelleyebilir. Bu durumlarda alerjenlerden uzaklaşmak ve önlemler almak atopik cilt sorunun önüne geçmede fayda sağlar.

Atopik dermatit hastalığının tanısında ön muayene ile bazı laboratuvar testleri yaparak bu sorunun tam olarak teşhisi konulur.

Atopi besin alerjisi, ev tozu akarları, polenler, lateks alerjisi, rutubetten kaynaklanabilir. Bu sebeple cilt doktoru tarafından alerji testleri yapılarak sebebin araştırılması gerekir.

Biyokimya, kan sayımı incelenir.

Parazit tetkiki yapılır.

Glutensiz diyet alerjik reaksiyonları azaltabilir. Gluten alerjisi için araştırma yapmak gerekebilir.

Strese bağlı kaşıntı ön planda ise stresi kontrol etmeyi ve stresten uzak kalmaya çalışmakta fayda vardır.

Cilt günlük olarak ve banyo sonrası nemlendiricilerle nemlendirilmeli.

Sıkı kıyafetler terlemeye neden olarak atopik dermatitin alevlenmesine yol açabileceğinden tercih edilmemelidir.

Atopik cilt yapısı olanlar sentetik ve yün giysiler giymemelidir. %100 pamuk kıyafetleri tercih etmelidir.