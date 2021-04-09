Atlas Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Atlas Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Sağlamlığı ve görünüşü ile ön plana çıkan atlas kumaş gören herkesin dikkatini çekme amacıyla tasarlanmıştır. Lüks kumaş sınıfı arasında yer alan bu ürünlerde altın ve gümüş ile işleme yapmak da mümkündür.

Atlas Kumaş Nedir?

Sık dokuma yöntemi kullanılarak üretilen ve materyal olarak da ipeğin seçildiği kumaş türüne atlas denir. Saten olarak da bilinen atlas kumaşlar gösterişi ön planda tutmak amacı ile üretilir. Ayrıca atlas kumaşlar sağlamlığıyla da ün salmış olan ender ürünler sınıfında bulunur.

Atlas Kumaş Nasıldır?

Atlas kumaş denilince akıllara gelen ilk şey şüphesiz parlaklık olur. Oldukça pürüzsüz ve düz yüzeye sahip olan atlas kumaşlar ilgi çekme konusunda başarılı araçlar arasında yer alır. İpekli bir kumaş türü olduğu için konforu da beraberinde getirir. Genellikle tek renk yöntemi kullanılarak üretilip sade tasarımları ile kullanıcılara sunulur.

Atlas Kumaş Terletir mi?

Atlas kumaşlar iki farklı materyal kullanılarak üretilebildiği için terleme konusunda değişkenlik gösterebilir. Sık dokuma yöntemlerinin kullanıldığı ipek materyal ile hazırlanan atlas kumaşlarda hava geçirgenliği düşük olacağından terleme durumu oluşacaktır. Ancak pamuktan üretilen atlas kumaşlar terleme sorunu oluşturmaz.

Atlas Kumaş Özellikleri

Atlas kumaşların göze çarpan en belirgin özelliği şüphesiz eşsiz parlaklığıdır. Pürüzsüz ve düz bir yapıya sahip olan atlas kumaşlar ayrıca oldukça sağlam bir yapıya sahiptir. Lüks kumaş sınıfında yer aldıkları için kullanımı ile beraberinde birçok avantajı getirir. Pamuktan üretilen atlas kumaşlar neredeyse hiç karışmadığı gibi ütülemesi oldukça kolaydır. Sert bir yapıya sahip olduklarından oldukça mukavemetlidir. İpeksi bir his oluşturup vücuda yapışmayan tekstil ürünleri arasında bulunur.

Atlas Kumaş Kullanım Alanları

Atlas kumaşların en belirgin kullanım alanı tekstil sektörü olarak öne çıkar. Genellikle bayan giyim ürünlerinde, abiyelerde, gömleklerde ve elbiselerde yaygın olarak tercih edilir. Ayrıca iç giyim ürünleri, nevresim takımları, gecelik elbiseler ve ceketler için de ideal malzemeler arasında bulunur.

Atlas Kumaş Esnek midir?

Sert ve sağlam bir yapıya sahip olduklarından atlas kumaşlar esneklik özelliği göstermez. Ancak gelişen tekstil sektörü sayesinde çeşitli kumaşlarla birleşmesi sonucu atlas kumaşlar likralı bir yapıya sahip olabilir. Burada üretimi yapılan ürün, kullanım alanı ve üretimde kullanılan materyal belirleyici unsur olacaktır.

Atlas Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Doğal yöntemler kullanılarak üretildiğinden Atlas kumaşlar oldukça narin bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı yıkama konusunda titizlik gösterilmesi gereken kumaşlar arasında bulunur. Atlas kumaşlar çamaşır makinesinde yıkanmak için uygun ürünler sınıfında bulunmaz. Ancak belirli durumlarda üreticinin tavsiye ettiği standartlar doğrultusunda atlas kumaşları aynı ürün sınıfı ile çamaşır makinesinde yıkamak mümkündür. Yıkama esnasında düşük sıcaklıkların tercih edilmesi, aynı ürün sınıfı ile yıkanması ve doğal kuruma yöntemlerinden tercih edilmesi çekmesini önleyip ömrünün daha uzun olmasını sağlayacaktır.

Atlas Kumaş Sıcak Tutar mı?

Sık ve sağlam bir dokuma tekniği kullanıldığı için atlas kumaşlar kışlık kullanım için uygun olabilir. Ancak burada tasarımcının hazırlamış olduğu ürün ve üretiminde kullanılan materyal belirleyici unsur olacaktır. Eğer materyal olarak ipek tercih edilir ve sık bir dokuma yöntemi kullanılırsa atlas kumaşlar ilkbaharda ve sonbahar başlangıcında kullanılmak için uygun ürünler olacaktır.