Ateş Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Ateş Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Ateş çiçeği, dikine gelişme gösteren ve 30-50 cm. kadar boy atabilen çalımsı yahut çok yıllık otsu bir bitkidir. Fakat birinci yılının sonunda bozulduğu için, çoğunlukla bu bitkiye bir yıllık işlemi uygulanması söz konusudur.

Ateş Çiçeği Nedir?

Ateş çiçeği, ballıbabagiller familyasından bir bitkidir. Şifalı etkilerinden dolayı yakından tanıdığımız adaçayı bitkisinin yakın bir akrabası olup anayurdu Brezilya'dır. Ateş çiçeği, 1800'lü yılların başlarında İngiltere'ye getirilmiş ve oradan da çiçekler dünyasına tanıtılmış olan çiçeklerden biridir.

Ateş Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Ateş Çiçeği yaz mevsiminin başlarından sonbahara kadar sürekli olarak açan parlak kırmızı renkli, borumsu biçimli gösterişli bir çiçektir. Ateş çiçeği evlerin balkonlarında plastik saksılar içinde kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitkidir. Besin bakımından zengin, nemli ama suyu iyi akıntılı olan bahçe topraklarını ve bol güneşli olan ortamları seven bir çiçektir. Ancak hafif gölge olan yerlerde de gayet iyi gelişir. Bitki makul düzeylerde suya ihtiyaç duyar. Yazın sıcak havalarda bitkiye verilen su miktarı biraz arttırılabilir.

Ateş çiçeğinin bakımında diğer bir önemli unsuru gübre oluşturmaktadır. Bu bakımdan dengeli bir gübreleme önemlidir. Bu doğrultuda ya granül olan yahut suda çözünür olan gübreler, ateş çiçeğinin büyüme mevsimi boyunca ekimin yapılmasının sonrasındaki süreçte ayda bir olmak koşuluyla gübrelenmelidir. Ateş çiçeğinin soğuk havalarda hasar görmesi durumunda topraktan kökleriyle birlikte alınması gerekir.

Ateş Çiçeği Nasıl Ekilir?

Ateş çiçeği tohumlarını toprağa serpilip üzerleri ise belli belirsiz toprakla örtülerek nemli tutulmalıdır. Bunu için ise tohumların bulunduğu saksının üzeri bir naylonla kapatılarak mini sera uygulaması yapılabilir. Ateş çiçeği tohumları 22°C de filizlenirler. Fideler görüldüğünde ise fideler mini seradan alınıp 7 cm' e ulaştıklarında ise daha geniş saksılara aktarılır. Mart ayı sonunda ise bahçeye veya dış mekâna alınabilirler. Fideler 15-20 cm aralıklarla toprağa dikilir.

Ateş Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Ateş çiçeği, tohumla çoğaltılan çiçekler arasında yer almaktadır. Bu bitkinin tohumları ilkbaharda 16- 18 derece sıcaklıklarda, sıcak yastıklara ekilen tohumları 14 günde içerisinde çimlenir. Bitkinin fideleri yeterince geliştiğinde ise bahçelerdeki yerlerine 30'ar cm. ara bırakılarak dikilir.

Ayrıca anaç bitkiden bir dal kırılıp toprağa dikilerek de kolaylıkla çoğaltılabilen bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Toprak sürekli olarak nemli tutulduğunda kök salarak gelişme gösterir.

Ateş Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Ateş çiçeği tohumları, kuruyarak poşet gibi olan kırmızı kopmuş çiçeklerin dip kısmında buluna beyaz bir kısmın sarmaladığı siyah bir noktacıklar şeklinde oluşurlar. Her çiçekte 3-4 adet tohum bulunur.

Ateş Çiçeği Nasıl Sulanır?

Ateş çiçeği bol suyu seven bir çiçektir. Bu sebeple haftada en az 2 kez sulanması gerekir. Sıcak havalarda ise haftada 2 kez bol su ile sulanması gelişimini son derece büyük fayda sağlayacaktır.

Evde Ateş Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Saksı içerisinde kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitki olduğundan dolayı isteyen her kesin evde ateş çiçeği yetiştiriciliği yapmasına olanak tanıyan bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ateş Çiçeği Anlamı

Çok dikkat çekici niteliğe sahip olan ateş çiçeğinin anlamı en fazla merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda ateş çiçeğinin anlamı aşkı ve sevgiyi temsil etmesidir. Ateş çiçeği aynı zamanda zor aşkların da simgesi olmaktadır.

Ateş Çiçeği Latincesi

Mevsimlik bir çiçek olma özelliğine sahip olan ateş çiçeğinin Latincesi "Salvia Splendens Sello" şeklindedir.

Ateş Çiçeği Özellikleri

Ateş çiçeği de her bitki gibi kendisine özgün niteliğe sahip durumda olan özellikleri bünyesinde barındırır. Bu kapsamda bitkinin sahip olduğu genel özellikler şunlar olmaktadır:

- Ateş çiçekleri 2000 ile 3000 m yükseltide, yıl boyunca sıcaklığın hakim durumda olduğu, yüksek nemli dağlık bölgelerde yetişen bitkilerdir.



- Kendi anavatanında nadiren yetiştiriciliği yapılan ateş çiçeğinin boyu ise 1 m uzunluğa kadar erişebilmektedir.

Ateş Çiçeği Faydaları

Ateş çiçeği süs bitkisi olarak kullanılmasının yanında şifalı yapısı sebebiyle çay olarak da tüketilebilen bir bitki olma özelliğine sahiptir. Düzenli olarak çayı tüketildiğinde insan sağlığı açısından çok önemli faydalar sağlamaktadır. İşte ateş çiçeğinin faydaları:

- Stres, sıkıntı gibi psikolojik sorunları tedavi edici etkisi vardır.

- Odaklanma, dikkat bozukluğu yaşayanlara son derece iyi gelmektedir.

- Gaz söktürücü özellik gösterir.

- Yatıştırıcı etkiye sahiptir.