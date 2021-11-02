Ateş Basması Neden Olur? Ani Terleme Sebepleri Nelerdir? Ateş Basmasına Ne İyi Gelir?

Genel olarak geceleri ortaya çıkan ateş basması birçok farklı sebepten meydana gelebilmektedir. Özellikle terleme ve halsizlik gibi belirtiler ile etkisini gösteren bir sorun olduğunu ifade etmek mümkün. Tabii bunun belli başlı bazı sebepleri vardır ve bu sebepler konusunda çözüm yöntemleri öne çıkar. Gerekli olduğu durumlarda ise mutlaka uzman bir doktora görünmek büyük bir öneme sahiptir.

Ateş Basması Neden Olur?

Ateş basmasının birçok farklı sebebi bulunur. Bu nedenler kişiye bağlı olarak değişkenlik gösterir.

- Menopoz

- Östrojen düşüklüğü

- Hipertiroidizm

- Beslenme

- Hipofiz bezi

- Diyabet

- HIV

- Tüberküloz

Genel olarak bu gibi sebeplerden dolayı ateş basması ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda tetikleyici olarak da bu duruma neden olan etkiler yer almaktadır. Örneğin sigara kullanımı, stres, baharatlı yiyecekler, kafein, enerji içecekleri, beyaz şeker ve birtakım İlaçlar da yine bu konuda önemli bir yere sahiptir. Özellikle kadınlarda sıcak basmasını tetikleyen unsurlar içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün.

Ani Terleme Sebepleri Nelerdir?

Ateş basması ile beraber aynı zamanda ani terleme söz konusudur. Bu durumun da yine kendi içerisinde birtakım sebepleri vardır ve bu sebepler üzerinden ani terleme ortaya çıkar. Yani diğer bir ifade ile ani terleme söz konusu olduğunda bazı hastalıklardan bahsetmek gerekir.

- Ateş ve enfeksiyonlar

- Akciğer rahatsızlıkları

- Tüberküloz

- Çocuklarda C ve D vitamini eksiklikleri

- Diyabet

- Düşük kan şekeri yani hipoglisemi

- Bazı kalp hastalıkları

- Hipertiroidi ile tiroid bezinin normalden fazla çalışmış olması

Genel olarak yukarıda verilen sebeplerden dolayı ani terleme söz konusu olabilmektedir. Yani yaşanabilecek olası problem hafif ya da ağır hastalıklardan dolayı meydana gelebilir. Böyle durumlar ile karşı karşıya kalındığı vakit mutlaka bir doktora başvurmak ve gerekli tetkik ve tedavileri ele almak çok önemlidir.

Ateş Basmasına Ne İyi Gelir?

Özellikle menopoz ile beraber gebelik döneminde çok sık yaşanan sorunlardan biri ateş basmasıdır. Periyodik olarak farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkan ateş basmasına karşı, ele alınabilecek bireysel bazı çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Bu çözüm yöntemlerini her biri ya da birkaç tanesi ele alınarak uygulanabilir.

- Kalın ve dar giysiler tercih edilmemeli

- Sıcak ortamlarda fazla kalınmamalı

- Bol bol su içilmeli

- Ilık duş alınmalı

- Özellikle stresli ortamlardan uzak kalınmaya çalışılmalı

- Pamuklu çamaşırlar tercih edilmeli

- Acı ve baharatlı yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durulmalı

- Gün içerisinde en az yarım saat yürüyüş, egzersiz ya da koşu yapılmalı

Genel olarak yukarıdaki yöntemleri ele almak suretiyle meydana gelebilecek ateş basmasını önemli oranda azaltmak mümkün. Tabii tüm bu önlemler mutlaka bir de bir şekilde düzenli olarak gerçekleşmelidir. Ancak ele alınacak bu şekildeki çözüm yöntemleri işe yaramaz ise o vakit mutlaka uzman bir doktora görünmek büyük öneme sahiptir.

Ateş Basmasına Karşı Nasıl Beslenilmeli?

En önemli hususlardan biri olarak ateş basmasına karşı sağlıklı ve dengeli beslenmek geliyor. Özellikle belli bir besin gıdasına yüklenmek en büyük hatalardan biridir. Farklı besin ögelerinden dengeli şekilde belli miktarda tüketmek gerekir. Aynı zamanda şüphesiz en önemlisi bol bol su içmektir. Gün içerisinde belirli aralıklar doğrusunda toplamda ortalama 8 bardak kadar su içmek önemlidir. Aynı zamanda baharatlı ve acı yiyeceklerden, beyaz şekerden mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekir.