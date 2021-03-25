Ateş Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ateş Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ateş ağacının soğuğa dayanıklılığı yoktur. Sıcak iklimlerde yetişmesi gerekir. Ateş ağaçları, ağaç türleri arasındaki en renkli ve göz alıcı ağaçtır.



Ateş Ağacı Nedir?



Ateş ağacı baklagiller ailesinden gelen son derece göz alıcı bir ağaç cinsidir. Ağacın renkleri parlak kırmızı, sarı ve turuncu renklerle harika görünür. Ateş ağacı ancak çok sıcak iklimlerde yetişmektedir. Kış soğuklarına karşı hiç dirençli değildir. -3 derecenin altında sıcakta yaşama ihtimali yoktur. Bu nedenle tropik ortamlarda yetişen bir ağaçtır. Bazen ateş dikeni ağacı ile ismi karıştırılmaktadır.



Ateş ağacı çiçekleri olmadığı zamanda bile güzel bir görüntü vermektedir. Koyu yeşil olan ve güzel bir görsele sahip yaprakları yarım metre boyunda olabiliyor. Ateş ağacının renkli çiçekleri ise yaz başında açmaktadır. Bu ağaç tropik oranlarda yetişir ve boyu 12 metreye kadar uzayabilmektedir. Yağışlı olmayan havalara dayanıklıdır ve yaprakları her mevsim yeşil rengini korur.



Ateş Ağacı Nasıl Yetişir?



Ateş ağacının çiçekleri sarı renkte ve beyaz noktalı bir görüntüye sahiptir. Çiçekleri oldukça iri bir yapılıdır. Tohumlarının kabukları ise koyu kahverengindedir. 60 cm boyunda ve 5 c genişliğinde yapıları vardır. Bu ağacın tohumunun kabukları ile marakaş olarak bilinen çalgının bazı parçaları yapılmaktadır.



Ateş ağacının geniş saksıların içerisinde ve ev ortamında yetiştirmeniz mümkündür. Evin terasında veya balkonunuzda rüzgâr almayan bir noktada yetiştirebilirsiniz.



Kuru olan mevsimlerde yaprakları kendini susuzluğa dayanıklı hale getirebilir. Yaprakları parlak yeşil rengini korumaya devam eder. Bu ağaç yetişme ortamı olarak tropikal iklimleri sever. Ayrıca sıcağa dayanıklı yapısı ile kuru ortamlarda da rahatlıkla yaşayabilmektedir. Ağacın en yaygın yetiştiği yer ise Karayipler bölgesidir. Yaprakları hafif tüylü ve parlak yeşil renktedir. Tuzlu topraklarda da yetişebilme özelliği bulunmaktadır.



Ateş Ağacı Nerede Yetişir?



Ateş ağacı Madagaskar bölgesinde tropik ormanların olduğu yerde yetişir. Amerika’da Florida ve Teksas’ta yetişebilmektedir. Yapısı gereği tropik olan iklimlerde yetişmeye eğilimlidir. Türkiye’de sadece Akdeniz Bölgesinde yetişmesi mümkün olmaktadır. Doğal yaşamının dışında da değişik ortamlara kültürü yapılmaktadır. Fakat soru tehlikede alan bir ağaçtır.



Ateş Ağacı Bakımı Hakkında Bilgi



Ateş ağacı doğal ortamında yetişebilen bir ağaçtır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılıman geçen iklimlerde büyümesi gerekir. Akdeniz Bölgesinin ikliminde rahatlıkla yetişebilmektedir. Doğru iklim şartlarında boyları ortalama 10 metre civarında olmaktadır. Boyu doğru büyümekten çok yanlara doğru genişleyen ve yaprakları büyüyen bir ağaç türüdür. Bu nedenle budama yapılarak dalların yana doğru gitmesine izin verilmemelidir.



Dalları çok kırılgan olduğu için rüzgârla beraber zarar görebilir. Bu nedenle ağacın genişlemesinin önlenmesi, ağacı zarardan koruyacaktır. Yaz aylarının sıcak ve kuru olduğu yerlerde yetiştirilmesi gerekir. Toprağın yapısının tuzlu olması ağacın doğasına daha uygundur. Güneşin bol olduğu yerlerde yetişebilmektedir. Sulama işlemi ise ilk iki yılında düzenli ve bol şekilde sulanması gerekir. Son derece hızlı büyüyen bir ağaçtır. Bu sulama sürecinden sonraki yıllarda kuraklığa direnci de yüksektir.



Ateş Ağacı Özellikleri



Ateş ağacı baklagiller familyasında gelen bir ağaç cinsidir. Tropikal iklimlerde yetişir ve harika çiçekleri vardır. Ağacın renkleri son derece göz alıcıdır. Madagaskar’daki tropik ortamlarda doğal ortamı içerisinde büyümektedir. Ağacın renkleri kırmızı, turuncu, kızıl ve sarı olarak harmanlanmaktadır. Ayrıca parlak yeşil renkte yaprakları vardır. Tropik iklimlerin dışında kuru ortamlarda da bulunmaktadır.



Çiçek açma zamanları ise ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Florida’da haziran ayında çiçeklenir. Hindistan’daki ateş ağaçları ise nisan ayında başlayarak haziran ayına kadar çiçeklenmektedir. Karayipler bölgesinde yetişen ateş ağaçları ise mayıs ayından başlayarak haziran ayına kadar çiçeklenmeyi sürdürürler. Avustralya kıtasında bulunan ateş ağaçlarının çiçeklenme zamanı aralık ayından başlayarak şubat ayına kadar devam eder.



Ateş Ağacı Faydaları



Ateş ağacı görsel olarak harika bir ağaçtır. Sert rüzgârların olmadığı bir yere dikilirse ülkemizde de Akdeniz Bölgesi'nde yetişebilmektedir. Ağacın görselliği dışında herhangi bir faydası bulunmamaktadır. Ateş ağacı ismi ise bu ağaçla bağlantısı olmayan başka ağaçlar içinde kullanılmaktadır. Bulunduğu ortamda bambaşka bir görüntü yaratabilir.