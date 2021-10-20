At kuyruğu otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? At kuyruğu otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

At kuyruğu otu, nemli topraklarda yetişebilen faydalı bitkiler gurubunda yer alır. İnsan sağlığı için birçok faydalı minerali ihtiva eder. Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda daha sık kullanılmaya başlanmıştır.

At Kuyruğu Otu Nedir?

At kuyruğu otu, boyu 50 santimetreye kadar uzanabilen çok yıllık otsu bitkiler gurubunda yer alır. İğne yapraklara sahip olan at kuyruğu otu, bataklık alanlarında sıklıkla görülür. 1-2 gün kurumaya bırakıldıktan sonra, yaprakları ovuşturma yöntemi kullanılarak ayrılabilir.

At Kuyruğu Otu Ne İşe Yarar?

At kuyruğu otunun insan sağlığına olumlu sayılabilecek birden fazla etkisi bulunur.

Beden içerisinde sıkışan fazla suyun sağlıklı şekilde dışarıya atılmasını sağlar.

İdrar yollarında iltihaplanmalar olduğunda veya sindirim sorunları yaşandığında at kuyruğu otu tercih edilebilir.

Kan dolaşımı sorunları yaşayan kişilerde at kuyruğu otunun kullanılması tavsiye edilir.

Vücudun rahatlamasını sağladığı için banyo ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Vücuda masaj etkisi yapar. Rahatlama sağlar.

At Kuyruğu Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

At kuyruğu otu, Kuzey yarımkürenin nemli topraklarının olduğu bölgelerinde yetişir. Daha çok nemli toprakların olduğu, bataklık bölgelerinde bulunur. Suya yakın olmayı seven bitki türüdür.

At Kuyruğu Otu Hangi Mevsimde Olur?

At kuyruğu otu daha çok ilkbaharın başlarında yetişir. Su yoğunluğu azaldıkça at kuyruğu otu azalmaya başlar.

At Kuyruğu Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

At kuyruğu otu yetiştiriciliği yapmak sulak alanlarda mümkündür. Ancak bölgenin özenli olması ve gereken şartları sağlaması gerekir. Kuru veya sıcak bölgelerde yetişmesi pek mümkün olmamaktadır.

At Kuyruğu Otu Nasıl Kullanılır?

At kuyruğu otunun iki kullanım şekli bulunur. Bitkinin toprak kısmının üzerinde bulunan yaprakları kurutularak kullanılabilir. Çay formuna getirildikten sonra sıcak biçimde içilerek kullanılabilir. Soğutulup gargara şekline getirilebilir. Ayrıca banyoda masaj görevi görür.

At Kuyruğu Otu Kullanımı

At kuyruğu otu çay ve gargara formlarında kullanılabilir. Acı bir tada sahip olduğunda yemeklerde kullanılması önerilmez.

At Otu Kuyruğunun Faydaları Nelerdir?

At kuyruğu otu yara ve kesiklerin daha hızlı şekilde iyileşmesini sağlar.

Kanın kirli maddelerden arınmasını desteklediği gibi sindirimin daha kolay hale gelmesine yardımcı olur.

Romatizma ağrıları olan bireylerde ağrıyı azalttığı gözlenmiştir.

Balgam söktürücü özellikleri olduğu belirtilmiştir.

Ağız içinde ve bademciklerdeki iltihaplanmayı azaltıcı etkileri bulunur.

Saçı destekleyen yapısının yanında kepek azaltıcı etkileri bulunur.

At Otu Kuyruğu Neye Yarar ve İyi Gelir?

At kuyruğu otunun en önemli katkısı, vücudun direnç seviyesini yükseltmesidir. Birçok hastalığa iyi gelen bu bitki türü, en çok tüketilen ot gurubunda yer alır. Dünyanın her köşesinde aranan ve tüketilen bitkilerin başında gelir.

At Kuyruğu Otu Zararları Var mıdır?

At kuyruğu otunun çok ciddi sayılabilecek yan etkisi bulunmamaktadır. Aşırı kullanımdan dolayı bazı zararlara rastlamak mümkündür. Hamilelik ve emzirme döneminde olan annelerin kullanmaları önerilmez. Ayrıca kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin kullanım öncesinde doktorlarına mutlaka bilgi vermeleri gerekir. Aşırı tüketimi bağırsak ve böbrek yorulmasına neden olabilir.

At Kuyruğu Otu Nerede Satılır?

At kuyruğu otunun bulunabileceği yerler aktar ve bitki dükkanlarıdır. Buralarda bulunamadığında, güvenli olduğu kanıtlanmış internet sitelerinde temin edilebilir. Temin edilecek yer neresi olursa olsun, güvenli olmasına dikkat edilmelidir.