At Kestanesi Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? At Kestanesi Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

At kestanesi ağacı güzel görünümlü yaprakları ve çiçekleri olan bir süs ağacıdır. Parlak kahverengi ve fındığa benzer meyveleri olan at kestanesi ağacında meyve kapsülleri üretilir.

At Kestanesi Ağacı Nedir? At Kestanesi Ağacı Hakkında Bilgi

At kestanesi ağacı Türkiye genelinde pek bilinmese de oldukça görkemli ve güzel bir ağaçtır. Çekici ve hoş yaprakları olan at kestanesi ağacı çiçekleri ile öne çıkan bir süs ağacıdır. Bu ağaçtaki meyvelerin her biri kahverengi ve yaklaşık fındık büyüklüğünde olur. Bir tohumu andıran bu meyve kapsülleri dikenlidir. At kestanesi meyvesi hem animasyonlarda hem de filmlerde yoğun bir şekilde kullanılması ile bilinmektedir. Bu at kestanesi tohumlarına conkers de denilmektedir.

At Kestanesi Ağacı Latince İsmi

Hoş görünümlü ve görkemli bir ağaç olan at kestanesi ağacının Latince ismi Aesculus hippocastanum olarak bilinmektedir. Beyaz çiçekli at kestanesi ağaçlarının meyveleri dikenli ve hoş görünümlüdür. At kestanesi ağacı normal kestane ağaçlarına hiç benzemez.

At Kestanesi Ağacı Özellikleri

At kestanesi ağacının yüksekliği yaklaşık 100 metreyi aşabilir. Olgun bir at kestanesi ağacı yazın yapraklarını dökmektedir. Conkerler özellikle Eylül ve Ekim aylarında olgunlaşırlar. At kestanesi ağacı Güneydoğu Avrupa'ya özgü bir ağaç olarak bilinmektedir. Yenilmez ve sağlam formları olan at kestanesi ağaçları özellikle tıbbi alanlarda kullanılırlar.

At Kestanesi Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Güzel görünümlü bir ağaç olan at kestanesi ağacı genellikle Eylül ve Ekim aylarında dikilirler. Bakımlarına çok dikkat edilmesi gereken bu ağaçların budanma ve bakımı da doğru bir şekilde yapılmalıdır.

At Kestanesi Ağacı Nerede Yetişir?

At kestanesi ağaçları genellikle Güneydoğu Avrupa'ya özgü olması ile bilinir. Ilık iklimleri seven bu ağaçlar toprağını ve iklimi sevdiğinde daha iyi yetişirler.

At Kestanesi Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Özellikle İngiltere ve Güneydoğu Avrupa'da yetiştirilen at kestanesi ağacı doğru şekilde sulanmalıdır. Bunun yanı sıra zamanında budanan ve bakımı yapılan at kestanesi ağaçları verimli olur.

At Kestanesi Ağacı Yaprak Döker mi?

Hoş görünen ve eşsiz çiçekleri olan at kestanesi ağacı genellikle yaz aylarında yaprak dökerler. Yazın at kestanesi ağacı yapraklarından ayrılmaktadır.

At Kestanesi Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

At kestanesi ağacı dikildikten sonra bakımının da doğru şekilde yapılması gerekir. Dekoratif bir ağaç olarak görülen at kestanesi ağacına göz aşı işlemi uygulanır. Derin ve taze topraklardan hoşlanan at kestanesi ağacı aydınlık ve yarı gölge alanlardan hoşlanırlar. Park ve gölgeleme ağacı olarak bilinen at kestanesi ağaçları genellikle parklara dikilmektedir. Soğuk iklim şartlarına dayanıklı olan at kestanesi ağacı yaklaşık 15- 20 metreye kadar uzayabilir.

At Kestanesi Ağacı Faydaları Nelerdir?

At kestanesi tohumu ve ya yapraklarından elde edilen bu tür ekstreler tıbbi alanda da kullanılır. Kozmetik sektöründe de kullanılabilen at kestanesi ağacı genel olarak at kestanesi meyvesi verir. Buna göre at kestanesinden elde edilen kremler kırışıklığı önleyerek yaşlılığı da engellemektedir. Eklem ve kemiklerde iltihaplanmayı da önleyen at kestanesi kemiklerdeki romatizmaya karşı da etkilidir. Güçlü bir ağrı kesici olan at kestanesi ayak tabanına ve alın bölgesine sürüldüğünde kan dolaşımını düzenleyerek sinirleri beyne iletirler.

At Kestanesi Ağacı Hastalıkları Neler?

Özellikle İngiltere'de çok sevilen at kestanesi ağacı bazı zamanlarda yaprak madenci güvesi ve cameraria ohridella tarafından saldırıya da uğramış oluyor. Güveler ağacın yapraklarının kahverengiye dönmesine neden oluyor. Yaprakları hasara uğratan bu güveler ağacın da enfekte olmasına neden oluyor Bu gibi durumlarda at kestanesi ağaçları tohumları normalden daha küçük olabiliyor.

At Kestanesi Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? At Kestanesi Ağacı Kullanım Alanları

At kestanesi meyvesi tüketilebildiği gibi özellikle tıbbi alanda da at kestanesinden yararlanılabiliyor. At kestanesi tohumu ve yapraklarından elde edilen özler tıbbi alanlarda kullanılabiliyor. Zayıflığa da çözüm getiren at kestanesi ayak bileği şişmesi ve ayak ağrılarını da dindiriyor. İlaç olarak da kullanılan at kestaneleri özellikle kozmetik sektöründe de kullanılabiliyor.