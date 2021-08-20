Aşure Kilo Aldırır Mı? İşte Aşurenin Kalorisi ve Besin Değeri

Aşure, Türk mutfağımızın örf ve adetlerinden, lezzetiyle damak çatlatan tariflerimizdendir. Ancak içeriğinde bolca miktarda şekerin kullanıldığı aşure, kilo vermek isteyenler için fazlası zarar azı karar denen türden bir tatlıdır. Bunun yanında çeşitli bakliyat ve yemişlerin aşure malzemeleri arasında yer alması sağlık açısından faydalıdır. Peki bir porsiyon aşure kaç kaloridir, aşure kilo aldırır mı diye merak edenlere, işte detaylar...

Aşure kaç kalori?

Aşure; güzel dileklerin paylaşıldığı, komşuların ve dostların düşünüldüğü, toplumu paylaşımla bir araya getiren, sevilen tatlılarımızdandır. İçeriğindeki baklagiller, yağlı kuruyemişler ve meyveler ile vitamin, mineral ve posa açısından zengin olsa da enerji değerinin yüksek olduğunu unutmamak gerekir. Bir porsiyon aşure 300 ila 350 kalori kadardır.

Aşure ne kadar, ne zaman yenmeli?

Kişinin bir ana öğünde yemesi gereken enerjiye yakındır. Aşure, yemekten hemen sonra yendiği zaman kalori açısından fazla gelebilir. Aşure yeneceği zaman bir önceki öğün karbonhidrat açısından kısıtlanmalı ve sebze yemekleri gibi daha düşük kalorili bir öğün tüketilmelidir.

Aşure kilo aldırır mı?

Aşure yaparken kilo aldırmamasına özen göstermek istiyorsanız içerisindeki şeker miktarına dikkat etmeniz oldukça önemli. Ayrıca aşure pişirilirken ve süslenirken kuru üzüm, kuru incir, nar, kuru kayısı gibi şeker oranı yüksek meyveler kullanılmalıdır. Pişirme esnasında içine katılan rafine şeker azaltılmalıdır. Bu sayede hem şeker azaltılarak meyvenin tatlılığı kullanılmış hem de posa, vitamin, mineral miktarı arttırılmış olur. Aynı zamanda aşurenin yapımında şeker yerine bal kullanmanız da gönül rahatlığıyla günde bir porsiyon aşure yiyebileceğinizi gösterir.

İşte Uzman Diyetisyen Betül Koçak’ın özel tarifiyle diyet aşure yapımı ve malzemeleri…

Şekersiz aşure için malzemeler

• 3 yemek kaşığı bal

• 1 çay bardağı nohut

• 1 su bardağı aşurelik buğday

• 4 çorba kaşığı üzüm

• 12 adet kuru kayısı

• 3 tatlı kaşığı tarçın

• 10 su bardağı su

• 1 çay bardağı kuru fasulye

• Ceviz, fındık, nar (istenilen miktarda).

Aşurenin hazırlanışı

Önceden ıslatılmış buğday 5 bardak su eklenerek 20 dakika düdüklü tencerede pişirilir. Önceki geceden ıslatılıp süzülen nohut ve fasulye 5 bardak daha su ile tencereye eklenir.

30 dakika daha pişirildikten sonra doğranmış kuru kayısı ve kuru üzümler karışıma eklenir, 15 dakika daha pişirmeye devam edilir.

Ocaktan alındıktan sonra bal ve tarçın karışıma eklenir. Üzerine fındık, ceviz, nar eklenerek servis edilir.