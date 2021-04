Aster Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Aster Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

1731 yılında Çin topraklarından Avrupa’ya getirildiği bilinen bir çiçek olan aster çiçeğinin oldukça geniş bir yaşam alanın varlığı söz konusudur. Bu bitkinin göz alıcı güzellikteki çiçek başları yıldız şekline sahiptir. Bu çiçeğe verilen aster ismi Yunanca’da yıldız anlamına gelen astéri kelimesinden türetilmiş olan bir kelimedir.

Aster Çiçeği Nedir?

Aster çiçeği, Asteraceae yani Papatyagiller ailesinden gelen bir bitkidir. Aster çiçeğinin bilinmekte olan yaklaşık 600 farklı türü doğaya yayılmış durumdadır. Dünyanın en güzel çiçeklerinden biri olan bitki rengarenk çiçekleriyle dikkat çekici bir yapıya sahiptir. Ayrıca 50-60 cm kadar boylanabilen bir çiçek türü olan aster, saksıda yetiştirilmeye uygun bir çiçek olma özelliğine sahip durumdadır.

Aster bitkilerinin çiçeklerinin renkleri beyaz, pembe, kırmızı, mavi ve leylak rengi tonlarında olabilmektedir. Bu çiçek türü tek yıllık ve çok yıllık olarak iki ayrı gruba ayrılabilmektedir. Tek yıllık olan çeşitleri, yaz ortasından sonbahar ortasına kadar çiçeklenen aster çiçekleridir.

Aster Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Yıldızpatı olarak da bilinen aster çiçeği çok fazla emek gerektiren bir bakıma gereksinim duymaz. Bahçede ve saksılar içinde kolaylıkla evlerde yetiştirilebilen bir çiçek olan aster bahçelerde bilhassa yolların kenarlarına renkli çitler olarak kullanılırlar.

Aster çiçeği güneşi seven bir bitki olduğundan özellikle de sabah güneşini görebileceği bir ortamda bulundurulmalıdır. Öğleden sonra gelen hafif gölgeli güneşi de seven bir çiçektir. Aster çiçeği her çeşit toprakta yetişebilir. Aster çiçeğinin gelişiminde toprağının havadar olması önem taşır. Hava alan toprakta büyüme hızı çok daha iyidir. Bu sebeple çiçeğin toprağının ayda bir defa havalandırılması tavsiye edilir.

Aster çiçeği budama isteyen bir bitki türüdür. Bu sebeple yapılacak olan doğru budama ile uzun boylu sapları ve büyük çiçekleri kendini göstermeye başlar. Budama için ise en uygun dönem kış mevsimidir.

Aster Çiçeği Nasıl Ekilir?

Aster çiçeğinin çoğaltılma işlemi için tohumla üretim uygulanmak istendiğinde tohum saksılarına atılan tohumların üzerine hafifçe bastırılarak ekim işlemi gerçekleştirilir. Ekimden bir buçuk sonra kendini gösteren taze fideler alınarak şaşırtabilir ve saksılara ekimleri gerçekleştirilebilir.

Aster çiçeğini tohumdan saksı içerisinde yetiştirmek için torf ve toprak karışımı saksılara doldurulur ve en çok 1 cm derinliğe tohumlar yerleştirilir. Tohumların üzerine el ile hafifçe bastırarak tohumların yerleşmesi sağlanır.

Aster Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Aster çiçeğinin çoğaltılması için farklı birbirinden farklı olan yöntemler tercih edilebilir. Yaz aylarında çelikle çoğaltma yöntemi uygun bir işlem iken ilk bahar aylarında ise ayırma yöntemiyle çoğaltma idealdir. Aster çiçekleri, tohumla da çoğaltılabilne bir bitki olma niteliğine sahiptir.

Aster Çiçeği Nasıl Sulanır?

Aster çiçeğinin toprağı kurudukça sulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Diğer bir tabir ile aster çiçeğini sulama işlemi toprağın isteğine göre yapılmalıdır. Fakat bitkinin çiçek açma zamanında ve yaz aylarında suya biraz daha fazla gereksinim duyacaktır.

Aster çiçeği fidesi uygun boyutlara geldiğinde yarısı budanarak saksıya alınabilir. Bilhassa filiz halindeyken budaması mutlaka yapılmalıdır. Bu sayede bol çiçeklenebilir.

Kış aylarında bitki soğuktan korunmalıdır. Gerekiyorsa iyice budanıp üzeri örtülmelidir. Dona dayanıklı bitkilerden olan asterin bazı türleri daha hassastır. Bu sebeple riske atılmamalı ve bitki soğuktan muhafaza edilmelidir.

Evde Aster Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Aster çiçeğinin bakımı oldukça zahmetsizdir. Aynı zamanda da hem bahçede hem de saksıda yetiştirilebilir olmasından dolayı evde aster yetiştiriciliği yapılabilmesi için son derece elverişli bir bitki olarak karşımıza çıkıyor.

Aster Çiçeği Anlamı

Aster çiçeğinin anlamı sabır, sadakat ve zerafet demektir. Aster çiçeğini hediye ettiğiniz kişiye göre anlamı değişen bu çiçeği tüm sevdiklerinize gönül rahatlığıyla göndermeniz mümkündür.

Aster Çiçeği Latincesi

Yıldızı andıran çiçekleriyle birlikte oldukça dikkat çekici yapıya sahip olan aster çiçeğinin çok fazla insan tarafından merak edilen Latince adı "Aster amellus" olarak bilinir.

Aster Çiçeği Faydaları

Aster çiçeğinin bir süs bitkisi olarak kullanımının dışında şifa için de kullanımı mümkün olmaktadır. Fakat bu bitkinin şifa amaçlı kullanımlarında bir doktora danışılması çok büyük fayda sağlayacaktır. İşte aster çiçeğinin faydaları:

- Aster çiçeğinden eski Yunan ve Roma döneminde merhem elde edilerek kuduz köpek ısırıklarının tedavisinde kullanılmıştır.

- Günümüzde aster çiçeği çayı düzenli olarak tüketilmesi durumunda soğuk algınlığı ve öksürük gibi sağlık problemlerine fayda sağlar.

- Gaz ve mide ağrılarına da oldukça iyi gelir.

Aster Çiçeği Hikayesi

Jüpiter savaşan insanları yok etme arzusu duyar. Bunu yapabilmek için de yeryüzüne taş koyma kararı alır. Onun bu dehşet verici planına göklerin kızı olan Astraea dünyaya doğru baktığında yıldızları göremeyince büyük üzüntü yaşar. Sonrasında ise gözyaşlarının damladığı yerlerde ise aster çiçekleri açmaya başlar. En sonunda bu çiçekler gerçek birer yıldız haline evrilerek parıldamaya başlarlar.