Astaksantin Nedir, Nerelerde Kullanılır? İşte Astaksantinin Faydaları
"Astaksantin, antioksidan aktivitesinin E vitamininden 550 kat, C vitamininden 6 bin kat, KoEnzim Q10'den 800 kat, karotenden de 10 kat daha güçlü olduğu bilindiği için alanında çalışan doktorlar tarafından, ‘’karotenlerin kralı’’ olarak adlandırılıyor. Son günlerde sıklıkla araştırılan astaksantin hakkında bilgileri araştırdık, uzmanına sorduk. Peki, astaksantin nedir, ne işe yarar? İşte astaksantinin cilde ve vücuda faydaları..."
Güçlü bir antioksidan kaynağı olan astaksantinin faydalarını, kullanım alanlarını ve hangi yiyeceklerde bulunduğu gibi detayları Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato'dan dinliyoruz.
Astaksantin nedir?
Astaksantin yengeç, karides, ıstakoz ve kerevit gibi bazı kabuklularda, somon balığında, flamingo ve kızıl aynak gibi bazı kuşların tüylerinde bulunan ve karotenoidler arasında yer alan bir pigmenttir. Kabukluların kaynatıldıktan sonra aldığı kırmızı renk, belirtilen kuşların tüylerinin kırmızı rengi ve somon balığının etinin pembeliği bu pigment nedeniyledir. 1975 yılında Basil Wheedon ve ekibi tarafından sentezlenerek elde edilmiştir. Diğer karotenoidlerin aksine vücutta A vitamini olarak depolanmaz. Vücutta fazla A vitamini birikmesi insan sağlığına zararlıdır.
Astaksantin hangi besinlerde bulunur?
Astaksantin (ASTA), alg, karides, istakoz, yengeç ve somonda bulunan, doğal olarak meydana gelen turuncu-kırmızı pigment karotenoid’dir. Astaksantin, yeşil mikroalgler tarafından yapılır. Yeşil algler, yüksek derecede UV ışınlarına maruz kaldığında elverişsiz duruma karşı kendini koruyabilmek için güçlü antioksidan etkisi olan astaksantinler üretir. Bu mikroalleri yiyen yabani karides, ıstakoz, yengeç ve somon vücutlarına astaksantin aldıkları için parlak kırmızı-turuncu renklere sahip olurlar.
Astaksantin nerelerde kullanılır?
Astaksantinin diğer antioksidanlarla da birlikte çalışması etkinliklerin ve aktivitelerin gelişmesini de kolaylaştırır. Astaksantin, damar tıkanıklığı, kanser, katarakt ve göz hasarlarına karşı koruyucu ve tedavi edicidir.
- Güç ve dayanıklılık artırma,
- Yüksek kan basıncını düşürme,
- İnme riskini azaltma,
- Beyin ve sinir sistemine karşı koruyucu olma,
- Diyabet gelişimini yavaşlatma
- Stresi azaltma amaçlarıyla rahatlıkla kullanılır.
Astaksantinin faydaları nelerdir?
- Astaksantin özellikle yoğun ve ağır egzersiz sonrası kasların hızlı şekilde iyileşmesini sağlar. Sporcular için önemli bir takviyedir.
- Enfeksiyon ve ağrıların azalmasını sağlar
- Güçlü bir antienflamatuar olan astaksantin, kullanım miktarı ve oranına göre etkisi artan mucizedir. Osteoartrit, romatoid artrit gibi inflamasyonlu eklem problemlerinde etkilidir. Birçok kronik hastalığa neden olan inflamatuar bileşikleri azaltmada yardımcıdır.
- Astaksantin cilt tedavisi ve güneş korumasında başarılıdır
- Astaksantin cildin nem seviyesinin ayarlanması, pürüzsüz yapısı, esnekliği, lekelerin giderilmesi gibi durumlarda yardımcı olur. Güneş sonrası UV ışınlarının cilde verdiği hasarı azaltmada faydalıdır. Özellikle güneş yanığı sonrası alınacak astaksantin, cilde nüfuz ederek onarımı sağlar.
- Antioksidan yapısı gözler için mükemmel etki gösterir. Astaksantin gözlerde hızlıca ilerleyerek retinaya ulaşır. Ve görmede farkedilir bir artış sağlar.