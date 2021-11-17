Astaksantin Nedir, Nerelerde Kullanılır? İşte Astaksantinin Faydaları

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan astaksantinin faydalarını, kullanım alanlarını ve hangi yiyeceklerde bulunduğu gibi detayları Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato'dan dinliyoruz.

Astaksantin nedir?

Astaksantin yengeç, karides, ıstakoz ve kerevit gibi bazı kabuklularda, somon balığında, flamingo ve kızıl aynak gibi bazı kuşların tüylerinde bulunan ve karotenoidler arasında yer alan bir pigmenttir. Kabukluların kaynatıldıktan sonra aldığı kırmızı renk, belirtilen kuşların tüylerinin kırmızı rengi ve somon balığının etinin pembeliği bu pigment nedeniyledir. 1975 yılında Basil Wheedon ve ekibi tarafından sentezlenerek elde edilmiştir. Diğer karotenoidlerin aksine vücutta A vitamini olarak depolanmaz. Vücutta fazla A vitamini birikmesi insan sağlığına zararlıdır.

Astaksantin hangi besinlerde bulunur?

Astaksantin (ASTA), alg, karides, istakoz, yengeç ve somonda bulunan, doğal olarak meydana gelen turuncu-kırmızı pigment karotenoid’dir. Astaksantin, yeşil mikroalgler tarafından yapılır. Yeşil algler, yüksek derecede UV ışınlarına maruz kaldığında elverişsiz duruma karşı kendini koruyabilmek için güçlü antioksidan etkisi olan astaksantinler üretir. Bu mikroalleri yiyen yabani karides, ıstakoz, yengeç ve somon vücutlarına astaksantin aldıkları için parlak kırmızı-turuncu renklere sahip olurlar.

Astaksantin nerelerde kullanılır?

Astaksantinin diğer antioksidanlarla da birlikte çalışması etkinliklerin ve aktivitelerin gelişmesini de kolaylaştırır. Astaksantin, damar tıkanıklığı, kanser, katarakt ve göz hasarlarına karşı koruyucu ve tedavi edicidir.

Güç ve dayanıklılık artırma,

Yüksek kan basıncını düşürme,

İnme riskini azaltma,

Beyin ve sinir sistemine karşı koruyucu olma,

Diyabet gelişimini yavaşlatma

Stresi azaltma amaçlarıyla rahatlıkla kullanılır.

Astaksantinin faydaları nelerdir?