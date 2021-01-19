Assassin's Creed Serisi Filmleri - Assassin's Creed Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Assasin's Creed, yayınlandığı ilk yıl olan 2007 yılından beri pek çok oyun tutkunun vazgeçilmez aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Assasin's Creed serisi oyun alanında ilgi gördükten sonra çeşitli filmler ve mini dizi serileriyle de severleriyle buluşmuştur.

Assasin's Creed Serisi Filmleri ve İsimleri

Assasin's Creed filmlerinden ilki bir mini dizi olarak 2009 yılında yayınlanmıştır. İlerleyen dönemde Assasin's Creed oyunundan hareketle çekilmiş farklı filmler de ortaya çıkmıştır. Bu filmler ve mini dizi serileri vizyon yılına göre sıralanacak olursa; Assasin's Creed Lineage (TV mini dizi), Assasin's Creed Ascendance (kısa film), Assasin's Creed Embers (kısa film), Assasin's Creed (film), Assasin's Creed 2 (film) olarak dizilebilir.

Assasin's Creed Serisi İzleme Sırası

Assasin's Creed serisindeki filmlerin çoğu birbirinden bağımsız bir şekilde çekilmiştir. Bu nedenle Assasin's Creed film ve dizilerinin belirli bir izleme sırası da bulunmamaktadır. İlk çekilen Assasin's Creed Lineage filmi bir mini dizi olarak 3 bölüme sığdırılmıştır. Sonraki yıllarda çekilen Assasin's Creed Ascendance ve Assasin's Creed Embers filmleri kısa film halinde çekilmiştir ve sırayla izlenebilir. Assasin's Creed filmi ise 2016 yılında çekilmiştir ve devamında 2 filmin daha geleceği açıklaması yapılmıştır. Ancak henüz Assasin's Creed 2'nin çekimleri tamamlanmamıştır ve bu film henüz vizyona girmemiştir.

Assasin's Creed Lineage

Assasin's Creed Lineage 2009 yılında 3 bölüm çekilen bir mini televizyon dizisidir.

Assasin's Creed Lineage Konusu: Assasin's Creed Lineage, 3 bölümlük bir mini dizidir. Yine 2009 yılında yayınlanan Assasin's Creed II oyunun tanıtımı gibi düşünülmüştür. Oyunun da ana karakteri olan Ezio Auditore da Firenze karakteri etrafında dönen dizide, 15. yüzyıl İtalya'sındaki Giovanni isimli bir suikastçı bulunuyor. Filmde, güçlü Medici ailesini devirmek ve İtalya'yı yok etmek için yozlaşmış bir aile komplo planları kuruyor. Suikastçi Giovanni ise bu tehditle yüzleşmeli ve adalet getirmelidir. Film, Assassin's Creed II'den önceki şartları ve her bir karakterin düşmanlarını gösteriyor ve izleyiciye tanıtıyor.

Assasin's Creed Lineage Vizyon Tarihi: 2009

Assasin's Creed Lineage Oyuncuları: Filmin başrolleri arasında; Romano Orzari, Manuel Tadros, Jesse Rath ve Devon Bostick gibi isimler yer alıyor.

Assasin's Creed Ascendance

2010 yılında yayınlanan animasyondur.

Assasin's Creed Ascendance Konusu: Film, Assassin's Creed II ve Assassin's Creed Brotherhood arasındaki boşluğu anlatıyor. 1500 yılında Monteriggioni yıkımı ve Ezio'nun Leonardo Da Vinci ile tanışması durumlarını konu alıyor.

Assasin's Creed Ascendance Vizyon Tarihi: 2010

Assasin's Creed Ascendance Oyuncuları: Filmde; Arthur Holden, Roger Craig Smith, Carlos Ferrro gibi isimler seslendirme yapıyor.

Assasin's Creed Embers

2011 yılında yayınlanan animasyondur.

Assasin's Creed Embers Konusu: Animasyon, Tuscan villasında eşi ve çocuklarıyla yaşayan Ezio'nun bir gün kapısına gelen suikastçı ile başlayan olaylar serisini konu alıyor.

Assasin's Creed Embers Vizyon Tarihi: 2011

Assasin's Creed Embers Oyuncuları: Filmde; Peter Arpesella ve Angela Galuppo gibi isimler seslendirme yapıyor.

Assasin's Creed

2016 yılında çekilen oyun hikayesine bağlı bir filmdir.

Assasin's Creed Konusu: Film, Callum Lynch karakterinin, gizli Tapınakçı topluluğunu ele geçirmeden önce atası Aguilar de Nerha'ya ait anıları keşfetmesini ve sonrasında suikastçı yeteneklerine sahip olmasını konu alıyor.

Assasin's Creed Vizyon Tarihi: 2016

Assasin's Creed Oyuncuları: Filmde; Michael Fassbender, Marion Cotillard ve Jeremy Irons gibi isimler yer alıyor.

2016 yılında çekilen Assasin's Creed filminin 1 veya 2 devam filmi olacağı bildirilmiş ancak devam filminin çekimlerine başlanmamıştır.