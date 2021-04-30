Aspir Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Aspir Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Aspir yüzyıllardır eczane ve kuru temizleme kullanılan bitki çiçekli bir gür şeklidir. Kurak bahçelerde çok müreffeh, şifalı bitkilerde yaygın olarak kullanılan birçok fitoterapötik özelliğe sahiptir.

Aspir Çiçeği Nedir?

Aspir çiçeği, yaz aylarında çiçek açan ve olağanüstü dekoratif vasıflar ile donatılmış, koroner arterler korumak için bitkisel çay şeklinde tüketilmektedir. Hipokolesterolemik ve kardiyoprotektif özelliklere sahip bir bitkisel yağ üretmek için kullanılan esansiyel yağ asitleri bakımından zengin tohumları barındırır.

Yemeklerinizi süslemek ve renklendirmek, aynı zamanda kumaşlarınızı renklendirmek ve potpuri oluşturmak mümkündür.

Aspir Çiçeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Aspir yaklaşık 20 türün bölünmüş bir Akdeniz bitkisidir. Yağlı tohum ve şifalı, insanlığın en eski kültürlerinden biridir. Sera toprağı içerisinde yetiştirilir ve serin ortamda bakımlarının yapılması gerekir. Belli aralıklarla gübrelenmesi mümkündür.

Aspir Çiçeği Nasıl Ekilir?

Aspir çiçeği nemli toprağa ekilir. Tohum biçiminde toprakla buluşturulur. Bitki, İran, Çin, Japonya, Avustralya, Orta ve Güney Amerika'da vahşi doğada bulunur. Fransa'da, güneyde, Alsas'ta ve Lyonnais'te tentürsel erdemleri nedeniyle istismar edildi.

Aspir Çiçeğinin Tohumu Nasıl Olur?

Ekim ayında hasat edilen, büyük bir arpa tanesi büyüklüğünde, beyaz veya kahverengimsi ve gri, kahverengi veya siyah çizgili beyaz renkli tohumlar, bazen kozmetik saç ürünlerine dahil edilen yağlar, yenilebilir veya masaj yağları üretmek için kullanılır. Ayrıca kimya endüstrisinde vernik ve boyaların oluşumunda kullanılırlar. Son olarak, kuşları, özellikle de acı tatlarını takdir eden papağanları, dolayısıyla bitkinin takma adlarından birini beslemeye yöneliktirler.

Aspir Çiçeği Nasıl Sulanır?

Aspir çiçeği nemi seven bir bitkidir. Bu nedenle toprağı kuru kalmamalıdır. Kurudukça sulanmalıdır. Günde bir kez sulama yeterli olacaktır.

Aspir Çiçeğinin Anlamı Nedir?

Antik çağlardan beri, çiçeğinden çıkarılan kırmızı ve sarı renkli bir madde olan carthamine Mısır'da kumaşları kızıla boyamak için kullanılıyordu. Nil halkı ayrıca mumyalama törenlerinde, kendisine atfedilen küf önleyici etkiler nedeniyle mumyaları çevreleyen bantları emprenye etmek için kullandılar.

In France, aspir tohumu uzun onun boyama potansiyeli için istismar edilmiştir. Midi ve Lyonnaise bölgesinde Alsas'ta önemli bir şekilde yetiştirildi. Sentetik boyaların ortaya çıkmasından sonra kültürü ne yazık ki 19. yüzyıldan itibaren modası geçmiş hale geldi.

Aspir Çiçeğinin Latincesi Nedir?

Kökenleri başvurulan kaynaklara göre farklılık gösterse de, aspir adı İbranice Kartami kökünden gelir ve boyamak anlamına gelir. Etimolojik olarak, daha sonra Arapça Kurthum kelimesi ve Latince Carthamus terimi; bitkinin botanik adı ile ele alındı. Safran çiçeği erdemleri kadar uzun medeniyetler boyunca evrimini takip edilmesi kolay olduğu için bilinmektedir.

Aspir Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Yenilebilir olmasına ve pek çok besleyici ve iyileştirici özelliğe sahip olmasına rağmen, aspir yağı, çiçeği gibi dikkatli kullanılmalıdır. Gerçekten de, onu oluşturan omega-6 yağ asitleriyle bağlantılı sağlık yararları oldukça paradoksaldır.

Doğru oranlarda tüketilir - omega-3'leri tamamlar, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve kardiyovasküler patoloji riskini azaltır. Omega 6 bakımından zengin, aynı zamanda E ve K vitaminleri bakımından da zengin olan aspir yağı, olgun ciltler, tahriş olmuş ciltler, lekeli, kızarıklığa meyilli ve aynı zamanda besleyici faydaları nedeniyle yutulması için idealdir.

Aspir Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

Aspir tohumlarının bitkisel yağının müshil özelliği vardır. Bu nedenle çocuklar ve hamile veya emziren kadınlar için şiddetle kontrendikedir. Antiplatelet tedavisi gören veya antikoagülan kullanan kişiler de kullanımından kaçınmalıdır. Son olarak, aspir yağınızın son kullanma tarihini kontrol etmeyi unutmayın ve tüm özelliklerini kaybetme riski altında ısıtmaktan kaçının.

Aspir çiçeği aynı adlı bitkiden elde edilen, sunduğu etkili Fitoterapötik erdemlerini cilt koşullarına karşı savaşmak için uygundur. Çeşitli şekillerde tüketilebilir, salatada veya çabuk bitki çayı olarak tüketilmesi yaygındır. Boya bitkisi mükemmel olan aspir çiçeği, kumaşların renklendirilmesinde olduğu kadar kullanılır.

Aspir Çiçeğinin Hikayesi

Antik çağlardan beri, anti-enflamatuar özellikleri ile ünlü aspir yağı, hassas, kuru veya tahriş olmuş cildi rahatlatmak için banyodan sonra topikal uygulama için tavsiye edilmektedir. Yeniden yapılandırıcı ve onarıcı aspir yağı cildin elastikiyetini koruyacaktır. Antioksidanlar açısından zengin olup, serbest radikallerle savaşarak cildin yaşlanma belirtileriyle savaşmaya yardımcı olur. Cildi yenileyici gücü aynı zamanda olgun cilde nem ve rahatlık sağlayacaktır.

Carthamus ismi Arapçadan alınmıştır ve boyamak anlamına gelen Sami kökü anlamına gelir. Bu terim, safranınkilere oldukça benzer özelliklere sahip olduğu, açıkça çiçeklerin tentür erdemleriyle bağlantılıdır. 60 cm uzunluğundaki bu alçak bitki, eski çağlardan beri bilinen Mısır'dan geliyor. Mısırlılar, mumyaları çevreleyen şeritlerin emprenye edilmesi için sarıdan kırmızıya değişen bir boya olarak kullandılar.