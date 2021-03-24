Asma Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Asma Üzüm Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Çok besleyici ve sağlıklı bir meyve olan üzüm, asma ağaçlarında yetişir. Üzümden pekmez, sirke, pestil, şarap gibi ürünler elde edilir. Yaprakları da Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan yaprak sarması yapımında kullanılır.

Asma Ağacı Nedir? Asma Ağacı Hakkında Bilgi

Asma ağaçlarının birçok çeşidi vardır. Ülkemizde en çok bilineni üzüm elde etmek üzere yetiştirilen asmalardır. Asma yetiştiriciliği oldukça zahmetli ve incelikleri olan bir iştir. Kaliteli üzümler elde etmek için budama, ilaçlama, gübreleme, sulama, çapalama gibi birçok işlemin zamanında ve doğru şekilde yapılması şarttır.

Asma Ağacı Latince İsmi Nedir?

Asma ağacı Latince adıyla Vitaceae familyasına ait bir ağaçtır.

Asma ağacı özellikleri

Asma ağaçlarının boyu çok yüksek değildir. Ancak dalları geniş alanlara yayılabilir. Dalların başka ağaçlara ya da benzeri nesnelere sarılarak büyümesi nedeniyle asmalardan çardaklar oluşturulabilir.

Asma Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Asma ağaçları sonbaharın son dönemlerinde ya da ilkbahar başında dikilebilir. Soğuk iklimli yerlerde toprağın ısınmaya başladığı ilkbahar aylarında dikilmesi daha doğru olacaktır.

Asma Ağacı Nerede Yetişir?

Asma ağaçları sıcak iklimleri sever. Kuraklığa karşı dayanıklıdır. Özellikle şaraplık üzüm asmalarının kuraklık karşısında daha dayanıklı olduğu söylenebilir. Yaz aylarında yağan yağmur üzümlere zarar verebilir. Ayrıca yeterince olgunlaşması için sıcaklık derecelerinin yüksek olması da gerekir. Bu nedenle yazların sıcak ve kurak geçtiği karasal iklimin görüldüğü yerler asma ağaçları için uygundur. Sıcak Afrika ülkeleri, Türkiye, Avustralya gibi yerlerde asma ağaçları bol bol yetişir.

Asma Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Asma ağaçlarının sağlıklı kalması için gerekli zamanlarda yaprakların, filizlerin, dalların hatta üzümlerin seyreltilmesi gerekir.

Asma ağaçlarında budama işlemleri çok önemli ve incelik isteyen bir iştir. Yaz ve kış budaması olarak iki tür budama yapılır. Kış budaması asma ağaçları sonbaharda yapraklarını döktükten sonra yapılır. Omcalarda 2-3 tane göz kalacak şekilde budama yapılır. Yukarıda kalan gözlerden sürgünler gelecektir. Böylece gelecek yılki meyvelerin güneş ve rüzgar gibi etkenlerden korunması sağlanır.

Fazla göz kalması halinde sürgün ve meyve çok olur ve bu da meyve kalitesini düşürür.

Asma Ağacı Yaprak Döker mi?

Asma ağaçları sonbahar aylarında yapraklarını döker. İlkbahar aylarında yapraklar yeniden uyanır.

Asma Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Asma ağaçları düzenli bakım isteyen bitkilerdir. İlaçlanması, düzenli ve doğru budanması, ilkbahar aylarında köklerinin çapalanarak havalandırılması gibi işlemlerin düzenli olarak yapılması gerekir. Yazların kurak geçtiği yıllarda sulanması da gerekebilir.

Asmaların birbirine çok yakın olmaması, güneş görmesi, yeterince hava alması gibi da bitkinin ihtiyaçlarından bazılarıdır.

Asma Ağacı Faydaları Nelerdir?

Üzüm besin değeri ve yönünden çok güçlüdür. Tarihi en eskiye dayanan meyvelerden biri olarak bilinir. Kur'an-ı Kerim'de geçen az sayıdaki meyvelerden biridir. Dolayısıyla asma ağaçları kıymetli meyvelere sahiptir.

Üzümün kardiyovasküler hastalıklara, kanser türlerine, cilt sağlığına, sindirim sistemi problemlerine, göz sağlığına, diyabete iyi geldiği biliniyor. Ayrıca bağışıklığı güçlendirerek insanları birçok hastalığa karşı da koruyor.

Üzümün içeriğinde birçok mineral ve vitamin türü bulunur. İyi bir enerji kaynağı olduğu gibi protein bile içerir.

Akdeniz mutfağında özel yeri olan yaprak sarması da asma ağacının yapraklarından yapılır.

Asma Ağacı Hastalıkları Neler?

Asmaların en önemli zararlılarından biri olan filoksera adı verilen zararlı asmaların kökleri ve yaprakları ile beslenir. Köklerde ve yapraklarda görülen urlar bu zararlının varlık belirtisidir. Avrupa salkım güvesi ve beyaz sinek de en çok görülen diğer zararlılardır.

Bağ küllemesi, bağ mildiyösü, kav hastalığı, siyah çürüklük, kurşuni küf gibi hastalıklar asma ağaçlarında en çok görülen hastalık türleridir. Asmaların ilaçlamaları doğru ve düzgün şekilde yapılarak hastalıklardan ve zararlılardan korunabilir.

Asmaların bulunduğu yerlerdeki yabancı otlarla mücadele, doğru budama işlemleri, asma ağaçları arasında yeterli mesafe bırakılması, hastalıklı dalların ve meyvelerin kısa sürede alınıp uzaklaştırılması gibi uygulamalar da hastalıklarla mücadelede etkilidir.

Omcaların genel durumu (besin, su, güneşlenme, havalandırma) hastalığı önleyebilir. İyi güneşlenme ve havalandırma bu hastalığı önleyebilir.

Asma Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Asma Ağacı Kullanım Alanları

Asma ağaçları en çok üzüm elde etmek için yetiştirilir. Üzüm lezzetli ve besin değeri çok yüksek olan bir meyvedir. Sofralık ve kuru üzüm olarak tüketilir. Ayrıca üzümden şarap, üzüm suyu, pekmez, sirke, pestil gibi yiyecek ve içecekler üretilir.