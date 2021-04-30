Aslanağzı Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Aslanağzı Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Aslanağzı çiçeği gerek güzelliği gerekse sahip olduğu özellikleri bakımından ülkemizde çok fazla dikkat çiçeklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aslanağzı Çiçeği Nedir?

Aslanağzı çiçeği Türkiye'de doğal olarak yetişebilen çiçek türleri arasında yerini almaktadır. Aslanağzı çiçeğinin mevcut olan bazı çeşitleri tek yıllık bazı çeşitleri ise çok yıllık olarak varlık göstermektedir. Bu son derece güzel olan çiçek türünün uzun boylu ve kısa boylu olan türleri bulunmaktadır.

Çiçeklerine dikkatlice bakıldığı takdirde aslan ağzını andırdığı görülebilen çiçeğin sahip olduğu ismi bu görünümden dolayı almıştır. Aslanağzı çiçeğinin turuncu, pembe, beyaz, kırmızı ve sarı renkte çiçekler açan bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Aslanağzı çiçekleri, Temmuz ayından kış aylarına kadar olan bir dönemde çiçek açabilirler. Böylelikle çevrelerine tohumlarını saçarlar.

Aslanağzı Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Aslanağzı çiçeğinin bakımı türüne göre farklı farklılık göstermektedir. Bu kapsamda çiçeğin bakımı budaması düzenli olarak yapıldığında kış aylarında dahi yeniden çiçek açabilen bir çiçektir. Çiçeğin bakımı ile ilgili olarak aşağıdaki önerileri dikkate almak faydalı olacaktır. Bunlar:

- Aslan ağzı çiçeklerinin güneşin bol olduğu alanlarda yetiştirilmesi önemlidir.

- Ekim zamanı çiçeğin fidesini çok sık sulamak önemlidir.

- Suyunu süzen ferah topraklarda yetişmeyi seven bir bitkidir.

- Toprağı çürümüş gübre ile karıştırılması durumunda daha hızlı ve sağlıklı gelişim gösterir.

- Kış aylarında fazla su verilmemeye dikkat edilmelidir.

- Bitkinin tekrar yaprak açabilmesi için budama işini yaz aylarında çiçeklenmesi sona erince, kış aylarında dibe doğru yani sap bölümüne doğru yapılması gerekmektedir.

Aslanağzı Çiçeği Nasıl Ekilir?

Aslanağzı çiçeğinin ekiminin mart ayına kadar ekiminin gerçekleştirilmesi gerekir. Ekimi esnasında çimlenmesi için güneş almasına ve toprağın nemli olmasın dikkat edilmesi gerekir. Saksı için uygun bir bitkidir.

Aslanağzı Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Aslanağzı çiçeği, Eylül ile Mart aylarında tohumunun ekimi yapılarak çoğaltılır. Ekildiği yıldan itibaren çiçek açarak hızla artma gösteren bir bitkidir. Bakımı ve budaması düzenli bir biçimde yapıldığı takdirde aralıksız çiçek vermeyi sürdürür.

Aslanağzı Çiçeği Nasıl Sulanır?

Aslanağzı çiçeğinin büyüme döneminde yapraklara kireçsiz su püskürtülerek yapılarak sulama işlemi gerçekleştirilir.

Evde Aslanağzı Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir Mi?

Aslanağzı çiçeği kolay yetiştirilebilen bir çiçek türü olduğundan evde aslanağzı çiçeği yetiştiriciliği yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Aslanağzı Çiçeği Anlamı

Aslanağzı çiçeğinin Türkçe’ de bilinen adı danaburnudur. Buna ek olarak cürret ve küstahlık olarak da yapılan yorumlar arasında yerini almaktadır. Bu çiçek türüne aslanağzı denmesinin nedeni çiçeklerinin büyük bir kafaya benzetilmesi olmaktadır.

Yanlarından sıktırıldığında ağzı açılıyor ve çekincede kapanıyor. Bazı bölgelerde bu çiçek türü tohumları nedeniyle sığır burnu olarak bilinir. Farklı farklı anlamlara gelebilen bu güzel çiçek türü son dönemlerde melezleştirilerek evlerde yerini almaktadır.

Aslanağzı Çiçeği Latincesi

Aslanağzı çiçeğinin çok fazla merak edilme durumu söz konusu olan Latincesi "Antirrhinum majus" şeklindedir.

Aslanağzı Çiçeği Özellikleri

Bahçelerde muhteşem görüntüler oluşturarak etkileyici bir güzellik oluşturan aslan çiçeğinin kendisine has bazı dikkat çekici özellikleri bulunmaktadır. Bunlar:

- Aslan ağzı çiçeğine iki yandan hafif bir baskı uygulandığında aslan ağzı şeklinde açıldığı görülür.

- Bu çiçek türünün bazı çeşitlerinin boyları 1 metreye kadar uzayabilir iken, 15-25 cm boyunda uzayan bodur çeşitleri de bulunmaktadır.

- Bu bitkinin mevcut çeşitlerin büyük bir kısmı çok yıllıktır.

- Güneşi çok seven bir çiçek türüdür.

Aslanağzı Çiçeği Faydaları

Aslanağzı çiçeği yalnızca süs bitkisi olarak kullanılan bir bitki değildir. Aslanağzı çiçeği bitkisinin insan sağlığına da önemli katkılarının varlığı söz konusudur. Aslanağzı çiçeğinden bir tutam kaynatılarak hazırlana çayın pek çok faydası vardır. Bunlar;

- Balgam söktürücü etkisi vardır.

- Nefes açıcı etkisinin bulunmaktadır.

- Öksürüğe iyi gelir.

- Göğsü yumuşatarak rahatlatır.

- Bronşit gibi sağlık sorunlarının iyileşmesini hızlandırıcı etkisi vardır.

Aslanağzı Çiçeği Hikayesi

Büyük bir ormanın içerinde mutlu mesut bir şekilde yaşayan pek çok çiçek varmış. Bu çiçeklerin mutlu olmak içinde pek çok sebepleri varmış. Toprağı çok verimli olan, akşamları yağmur yağan gündüzleri ise sürekli olarak gülümseyen bir güneşle buluşan bu orman çiçeklerinde de şen şakrak çiçekler açmasına vesile oluyormuş.

Fakat bu çiçekler arasında bir tanesi varmış ki o bu kadar olanak arasında hep mutsuz olmayı başarıyormuş. Sürekli halinde yakınır ve ormanlar kralı olan aslan kadar güçlü olamadığından dolayı hayıflanıp dururmuş. Ormandaki diğer çiçekler ona “Canım, ne var bu kadar üzülecek, sen sonuçta bir bitkisin o da bir hayvan. Hem senin aslana benzeyen çiçeklerin olsaydı arılar senin balını alamazlardı, kelebekler ise korkudan üstüne konamazlardı ve sende bundan dolayı büyüyüp yeni çiçekler açma olanağına sahip olamazdın” demişler.

Her zaman mutsuz olan bu çiçek “Böcekler ve kelebekler benim umurumda değil, hem zaten ben onların benden korkmalarını istiyorum, aslana ne kadar çok benzer sem o kadar çok herkes benden korkar ve bu sayede de kimse çiçeklerime dokunamaz. Bu sayede bende çiçeklerin kraliçesi olurum” demiş.

Çiçek o kadar hırslanıyormuş ki her geçen gün çiçeklerinin ve yapraklarının şekli değişmeye başlamış. Bu çiçeğin gerçekten de bir aslan gibi ağzı ve yeleleri olan çiçekleri açmış. Arılar ve kelebekler artık bu çiçeğe konmaz olmuş. Bundan dolayı çiçeğin polenleri çiçeğin aslanın ağzına benzeyen bölümünde kalmışlar ve yeni çiçekler çıkaramaz duruma gelmiş. Artık bu çiçeğin tüm sorunu çiçek açamamak olmuş.

Çevresindeki çiçekler onun bu durumuna çok üzülmüşler. Kendileri mutluyken arkadaşlarının da mutlu olabilmesi için onunla yeniden konuşma kararı almışlar. Çiçeklerden en yaşlısı olanı demiş ki: “Evet sen de artık bir aslan gibi görünüyorsun lakin çiçek artık çiçek açamıyorsun. Bunun için kendine tohum kesesi oluşturmaya çalışman belki iyi olur. Böylelikle yeniden çiçeklerin açabilir ve daha çok kardeşlerinde olabilir” demiş.

Aslana benzeyen bu çiçek, yaşlı çiçeğin bu sözünü dinleyerek yelesinin altında yeniden çiçek açabilmek amacıyla tohum kesecikleri meydana getirmiş. Bu sayede mevsim sona erip çiçekleri döküldüğünde kesesinden çevreye tohumları saçılabiliyormuş. Hatta tohumları o kadar çok saçılır hale gelmiş ki çok uzak diyarlara kadar bile gidebiliyormuş. Bu çiçeğin adını diğer çiçek arkadaşları aslanağzı çiçeği olarak koymuşlar.