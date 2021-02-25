Aslan Yelesi Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Aslan Yelesi Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Özellikle faydaları ile dünya çapında oldukça önemli bir yere sahip olan aslan yelesi mantarı, Türkiye'de de tercih edilen bir mantar türü olarak öne çıkıyor. Özellikle uzak doğu kültüründe tercih edilen ve sağlıklı yanına ile öne çıkan bir mantardır.



Aslan Yelesi Mantarı Nedir?



Dış görünüşünün filiz filiz olması ile beraber aslan yelesi mantarı, bu ismi ile bilinen özel bir mantar türüdür. Özellikle sinir sistemi ve hafızayı güçlendirdiği bilinen bir mantar olması üzerinden, dünya çapında yaygın değerlendirilen bir mantardır. Açık renkli bir mantar türü olması ile birlikte, sağlık açısından önemi eşliğinde bilinen bir mantar türü olduğunu söylemek mümkün.



Aslan Yelesi Mantarı Nerede Yetişir?



Aslan yelesi mantarı daha çok ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türüdür. Ormanlık alanları sevmesi ile beraber, gür ormanlık bölgelerde bulmak mümkündür. Gür ve uzun tüylü görünümü ile beraber filiz filiz görseli üzerinden açık bir renge sahiptir. Toplu şekilde dip dibe yetişmesi ile beraber ağaç gövdelerinde rahatlıkla bulmak mümkün.



Aslan Yelesi Mantarı Nerede Bulunur?



Aslan yelesi mantarı özellikle Uzakdoğu ülkelerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Tabii iklim şartları itibariyle bir ormanlık alanlara sahip olduğu için Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yetişebiliyor. Daha çok kendiliğinden yetişen bir mantar türü olması ile beraber, ağaçların gövde kısımlarında bulunur.



Aslan Yelesi Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Dünyaca ünlü bir mantar olması ile beraber aslan yelesi mantarı, herhangi bir şekilde zehirli değildir. Ancak tabii çevresi ile etkileşim halinde olduğu için, zehirli birtakım unsurları barındırıp barındırmadığı konusunda uzman bir destek almak gerekir. Direkt olarak toplamak suretiyle tüketmek çok doğru değildir. Ancak genel itibariyle zehirli değildir ve dünya çapında yaygın olarak yenir.



Aslan Yelesi Mantarı Faydaları



Aslan yelesi mantarı özellik ve faydaları ile bir adım öne çıkıyor. Başta sinir sistemi ve hafızayı desteklemek ile beraber, daha birçok farklı faydası üzerinden dünya çapında tercih ettiğini söylemek mümkün.



- Vücutta güçlü bir antioksidan etkisi yaratır ve vücutta çoğalma eğilimi gösteren kanserli hücrelere karşı savaş açar.

- Sinir sistemini olumlu yönde etkiler.

- Ülser hastalığı ve gastrit gibi sorunlara karşı etkilidir.

- Hamilelik döneminde hormonların olumsuz etkilerini önemli oranda yok ediyor.

- Aynı zamanda ergenlik döneminde yaşanan hormonal bozuklukların önüne geçiyor.



Bu şekilde birçok farklı önemli etkisi ile beraber günümüzde yaygın tüketilen ve kullanılan mantar çeşitleri arasında yer almaktadır.



Aslan Yelesi Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Aslan Yelesi Mantarı Yetiştiriciliği



Aslan yelesi mantarı aslına bakılırsa daha çok gür ormanlık alanlarda ve ağaç kenarlarında yetişir. Daha çok ağaç gövdelerinde yetiştiğini söylemek mümkündür. Bu sebepten dolayı bireysel olarak yetiştirmek çok kolay değildir. Ancak profesyonel bir anlayışla özel olarak ele alınmak suretiyle, belli bölgelerde yetiştirmek mümkün.



Aslan Yelesi Mantarı Özellikleri



Aslan yelesi mantarı özellikle insan sağlığına sunduğu faydalar ile çok fazla tercih edilen bir mantar türüdür. Özellikle güçlü bir antioksidan etkisi yaratır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanseri önleyicidir, sinir sistemini güçlendirir ve hafızayı kuvvetlendirir. Bu yönleri ile beraber en çok tercih edilen ve sevilen mantar türleri arasında yer alır.