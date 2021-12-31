Aslan Burcunu 2022 Yılında Neler Bekliyor? Aslan Burcu 2022 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar,

İki uzun vadeli ve güçlü gezegen yaşamınızı tam anlamıyla değiştirmek için büyük gayret gösterecek.Ama bu sefer sizlerde onlarla işbirliği yapıyor olacaksınız. Yani özellikle 2018 Mayıs ve 2019 Eylül arasında yaşanılanlara bir dönelim. Burada kırmaya çalıştığınız bazı kurallar hakkında yeniden şekilleniyorsunuz. Bu yıl sağlık ve sorumluluklarınıza dikkat edilmesi gerekiyor.

Yeterince dinlendiğinizden emin olun. İlişkilerde kendinizi hayalet gibi hissediyor olabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler geçen olduğundan daha iyi bir noktaya gidecek. Ama maalesef bu yılda partneriniz gereğinden fazla anlayış istediğini sizlere söyleyebilir. Duygusal dünyanızda yaşadığını türbülanslar bu yıl artık şekil alma noktasına gidiyor.Yeni bir ilişki başlatabilirsiniz.Bu iş ortamınız ya da işbirlikleriniz noktasında olabilir.Yeni bir iş dünyası yaratıyorsunuz. Son 3 yıldır iş hayatınızda uğradığınız hakszılıklar ve başarısızlıklar sizede alıp başınızı gitme isteği verdi.Ama şimdi işler değişiyor.

Boğa ve Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulmalar asla denilen ne varsa yaptırıyor!

Yıl içinde gökyüzünde yaşanacak Güneş Tutulmalarının Boğa ve Akrep burçlarında olması sizleri kariyeriniz ve kazanımlarınızla ilgili büyük değişimlere sürükleyebilir. Bu sene maddi kazanımlarınızı ve yatırımlarınızı kendinizi geliştirmek için kullanacaksınız. Ya da elinizde olan bir malınızı ortaklaşa bir işe girmek için kullanabilirsiniz. Finansal hukuki süreçlerinizle ilgili de yeni bir durum meydana gelebilir.

Bu seneki kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek isterken maddi durumunuzun size sağladığı güvenlik alanını da göz ardı etmemelisiniz. Örneğin; bir kurumda düzenli geliri olan bir iş içindeyken dışardan herhangi bir ortaklık yapma kararı aldığınızda düzenli olan işi bırakmak yerine her ikisini de sabır ve çalışkanlıkla devam ettirmelisiniz. Bu sene sahip olduğunuz kişisel yeteneklerinizden para kazanmak adına kendi işinizi kurmak ve buna yatırım yapmak doğru bir karar olurken asıl güvende olduğunuz alanlarınızı da hemen terk etmemelisiniz.

Kariyerinizle ilgili önemli başlangıçlarınızı Mart ve Temmuz aralığında gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikle de haziran ayı sizler için sonuç alma ve olayların yönünün değiştiği bir zaman dilimi olacaktır. Maddi projelerinizde ertelenmiş ve üstesinden gelemediğiniz geçmiş problemler yerini güzel sonuçlanmalara bırakıyor olacak. Sürpriz şanslar ve fırsatlar artık önünüze kariyer alanında gelmeye başlayacak. İhtiyaçlarınızı ve hayallerinizi bir araya getiren muhteşem sonuçlar sizlerle olacak. Uzun zamandır hayallerini kurmuş olduğunuz mutluluklara ulaşmaya açık olduğunuz bu yılı çok iyi değerlendirmelisiniz. Sizi mutluluğa götüren yeni deneyimlere heyecanla atılırken kesinlikle adım adım ve dikkatli ilerlemelisiniz.

Satürn karşıt burcunuzda gerileme yapacak! Yatırımlara ve ilişkilerinize daha dikkat!

Satürn gezegenin 2020 Mart ayından beri kova burcunda olması sizleri bir çok konuda özellikle ilişkilerde oldukça zorladı ve bir takım engellerle karşılaştırdı. Bu seneki sınavları size maddi konularda olabilir. Bu sene elde etmiş olduğunuz şans ve fırsatları korumak için maddi önlemler almak ve maddi bir sorumluluğu dikkatli üstlenmeniz gerekmektedir. Otorite figürlerle verdiğiniz mücadelenin sonuna geliyorsunuz. Yılın ortasında kazandığınızı görmek size mutluluk verecek. Maddi projelerinizde uzun vadeli istikrarlı oluşumları genişletme zamanıdır. Borç ve alacak ilişkilerinizde geleceğe yönelik yeni planlamalar yaparken geçmiş maddi sorunları bitirebilir ve üstesinden gelebilirsiniz. Evliliğiniz ya da eşinizin işi ile ilgili konularda özellikle Satürn geri hareket yaptığı zamanlarda daha temkinli olmalısınız. 5 Haziran ve 23 Ekim zamanları özellikle daha farkındalıklı olmanız gereken bir zaman olarak öngörülebilir.

Bu yıl evlilik ya da resmi ortaklıklarda daha yavaş hareket edin.

Özellikle yurt dışı ve ticari kaynaklı projeleriniz var ise bununla ilgili önemli fikir alışverişleri yapabilir, projeniz üzerinde daha istikrar sağlayan oynamalar yapabilirsiniz. Bu sizin için bol kazanç getiren bir kapı olabilir. Doğru insanlarla kuracağınız ilişkiler çok önemli. Kariyerde oluşturmanız gereken güvenli alanın ilk halkasını başlatabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan, size inanan insanlara ulaşıyor olmanız ve kendinizi doğru ifade etmenizdir. Bazı noktalarda sabrınız gerilse de politik dengeleri sağlamak adına biraz daha ılımlı davranmak zorundasınız. Unutmayın bazı şeylere kavuşmak sabır isteyen bir süreçtir. Uzun zamandır sabrınız denendi ama burasına son düzlük diyebiliriz.

30 Nisan Jüpiter ve Venüs balık burcunda kavuşacak!

Hayatınızın belkide en güzel dönemlerinden birinde olabilirsiniz. Hayal kırıklıklarınızı ya da bazı başarısızlıklarınızı lütfen unutun.Yeni bir iş kurmak ya da hayallerinize ulaşmak için belkide muhteşem bir döngünün ilk başlangıcı olacak.Uzun yıllar süren ama bir türlü kısmet olmayan şeylerin önünüze geldiğini görürseniz bunların peşinden gitmeyi ihmal etmeyin.Eğer bu yıl kendi kişisel gelişim ve eğitim süreçlerinize değer veririrseniz gerçek bir mutluluk içine çekileceksiniz.

2022 Aslan

Yılın Puanı: 10 üzerinden “9 Puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Koç,kova ve Oğlak

Yılın en başarılı ayları: Ocak, mayıs, ağustos

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Ocak, şubat, ekim, kasım, aralık

Ocak: Çalışma hayatındaki yer değişikliği ile yeni maratona başlıyorsun. Gururun okşanacak ve terfi alacaksın. Duygularını ifade edemiyorsun, fakat son noktaya geldin. Yeni bir döngü için kurallarından ödün vermen gerekiyor.

Şubat: Aşk kapını çalıyor ve belki de bu yıla damganı vuracak hamleyi yapıyorsun. Yalnızlığın son buluyor. Tanışacağın kişi her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayacak. Hızlı adımlar atabilir, kimbilir belki bir yıldırım nikahı bile söz konusu olabilir.

Mart: Kendini fazla duygusal ve yorgun hissedebilirsin. Özellikle ekonomik konular gündeminde fazlasıyla yer tutabilir. Korktuğunu belli etmemeye çalışmak yerine kendini zamanın akışına bırakırsan içsel sıkışman azalacaktır.

Nisan: Bedenini ve ruhunu aynı yerlere götürebilir, kendine güzel bir ziyaret planı hazırlayabilirsin. Sadece kişisel ihtiyaçlarını karşılamak ve ruhsal doygunluğa ulaşmanın düşüncesi içerisindesin. İzin ver, bahar sana destek olacak.

Mayıs: Direndiğin değişim son noktaya gelerek seni büyük bir galibiyet noktasına taşıyor. Kariyerinde önemli bir ivme yakalayabilirsin. Karşılaştığın her zorluğa gerdiğin göğsünde şimdi haklı gururunu ve zaferini taşıyabilirsin. Kazanan sen oluyorsun.

Haziran: Yuva kurmak ve küçük bir çekirdek ailen olmasını istiyorsun. Kendini beğendirmek, kabullendirmek için çalışacaksın. Aşk hayatında artık uslandığını ve eski “sen” olmadığını kanıtlamalısın. Şimdiden kolaylıklar ve mutluluklar…

Temmuz: Vaktini çalışma hayatını düzenlemekle geçirebilirsin. İyi bir zaman yönetimi yapman, sağlığını ihmal etmene neden olmayacaktır. Eklem ve diş problemlerin için gerekli kontrolleri yaptırmanda var. Kendin geri plana atma.

Ağustos: Öfkeyle kalkıp en çok zarara uğrayan olmamak için kontrolü kaybetmemelisin. Yakıp yıkmanın değil, nedenleri bulmanın zamanındasın. Çözümü bu sayede bulacaksın, güvenini kaybetme.

Eylül: Finansal darlıklar yaşayabilirsin. Duygularını kontrol etmeye çalışırken harcama sınırını aşabilirsin. Geçici durumların sende kalıcı hasarlar oluşturmasına müsaade etme.

Ekim: Senin için yenilik ve yenilenme ayındasın. Sakladığın neyin varsa ortaya çıkarıyorsun. Ailene ve çevrene karşı her şeyi açığa çıkarmak isteyebilirsin. Günün, ayın sonunda üzülen olmamak için enerjini doğru yerde ve doğru şekilde kullanmaya çalışmalısın.

Kasım: Kendini üzgün ve yetersiz hissedebilirsin. Bazı işler senin kontrolünün dışında gelişebilir. Ama bu durum kendine yüklenmene sebep olmamalı. Özeleştirinin dozunu kaçırmazsan, müdahale edemediğin durumların olumsuz getirilerini daha kolay aşacaksın.

Aralık: Gönüllüsü olduğun kuruluşlardan resmi görev teklifleri gelebilir. Dürüst ve samimi davranışların ödüllendiriliyor. Yeni bir çalışma alanı sana yeni fırsatlar ve yeni insanlar getiriyor. 2022’yi maddi ve manevi tatminle kapatıyorsun.