Aslan Burcu Hangi Grup? Aslan Burcu Grubu Ve Özellikleri Nedir

Aslan burcunun elementi ateş olup burcu da ateş grubunda yer almaktadır.

Aslan Burcu Hangi Grup?

Astrolojide insanların doğum tarihi esas alınır. Burçlarını belirleyen unsur doğum tarihi ve doğum saatidir. Astrolojiye göre 12 burç vardır. Bu burçlara dahil olmak ise doğum tarihine göre olur.

Aslan burcu olan kişilerin doğum tarihi 23 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasındadır.

Aslan Burcu Grubu ve Özellikleri

Doğada 4 element vardır. Bunlar hava, su, toprak ve ateştir. Astrolojide de 4 grup vardır ve bu gruplar bu elementlere göre adlandırılmıştır. Aslan burcu, ateş elementi burçlar kuşağında yer alır. Aynı grupta bulunan burçların bazı ortak özellikleri vardır. Ateş grubunun özellikleri şöyle sıralanabilir:

Aslan burçları enerjik ve yaşam doludur.

Dışa dönük ve sıcak mizaçlı insanlardır.

Ateş elementi taşıyan insanları hemen olmasını istedikleri şeyleri gerçekleştirirler.

Ateş elementi insanları rutin işlerden hoşlanmazlar.

Çabuk heyecanlanan kişilerdir.

Coşku dolu ve neşeli insanlardır.

Yeni işlere başlamaya hevesli ve isteklidirler.

Ateş elementi insanları baskın karakterli kişilerdir.