Aslan Burcu Hangi Element? Aslan Burcu Elementi Nedir

Aslan burcu ateş grubunda yer almaktadır.

Aslan Burcu Hangi Grup?

Burçlar elementlere ayrılmaktadır. Aslan burcuda bu element gruplarının birinde yer almaktadır. Aslan burcunun bulunduğu element grubu ateştir. Aslan burcunun elementi ateştir yani aslan burcu ateş grubunda yer almaktadır.

Aslan Burcu Özellikleri Nelerdir?

Aslan bilindiği üzere ormanların kralıdır. Aslan burcu önderliği ile bilinmektedir. Aslan burçları kendileriyle ilgili olsun olmasın her şeye karışırlar. Aslan burçları güler yüzlü ve oldukça etkileyici insanlardır.

Aslanlar oldukça sabırlı olsalar da sabırları tükendiğinde son derece sert olmaktadır. Aslan burçları olgunluklarıyla bilinir oldukça mert olan kişiliklerdir. Ateş grubunda yer alana aslan burcunu güneş yönetmektedir. Aslan burçlarının eğitimlileri son derece iyi insanlarken eğitimsiz aslan burçları çekilmez insanlardır.

Ateş Grubu Özellikleri Nelerdir?

Ateş grubu ya da ateş elementi grubunda yer alan burçların özelliklerinden en göze çarpanı enerjilerinin yüksek olmasıdır. Ateş grubunda yer alana burçların enerjileri yüksektir ve her zaman bir çocuk yönleri bulunmaktadır. Ateş grubunda yer alan kişiler çocuk yanlarını hep koruduğu için kötü niyetle hatalar yapmazlar. Ateş grubu insanları cesur ve iyimserdir.