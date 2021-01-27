Aslan Burcu Hangi Ay? Aslan Burcu Tarihleri Ve Günleri

Aslan burcu kadınları ve erkekleri aynı tarihte doğmuş olmalarına rağmen farklı özelliklere sahip olabilmektedir. Aslan burcu ateş grubunda bulunan bir burçtur. Önderlik ve liderlik özellikleri ile bilinen aslan burcunun oldukça belirgin özellikleri bulunmaktadır. Bir kişinin aslan burcu olduğunu kişisel özelliklerinden tahmin edebileceğiniz gibi en kesin olan şekilde öğrenmek için doğum zamanını bilmelisiniz.



Aslan Burcu Hangi Ay?



Aslan burcu olmak için kişilerin 23 Temmuz ve 22 Ağustos tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Böylece hem temmuz ayında hem de ağustos ayında doğan kişilerin aslan burcu olma ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden ayın kaçıncı gününde doğdukları da oldukça önemlidir. Bu tarihler arasında doğan kişiler aslan burcunun özelliklerini taşımaktadır. Tarih sıralamasına göre Aslan burcundan önce Yengeç burcu gelmektedir. Aslan burcundan sonra gelen burç ise Başak burcu olarak bilinmektedir. Toplam olarak 12 adet burç bulunmaktadır.



Burçlar ile ilgilenen kişiler genel olarak hangi aylar da hangi burçların olduğunu bilirler. Ancak burçlar ile ilgili bilgisi olmayan kişiler hangi tarihte hangi burcun olduğu konusunda bir karışıklık yaşayabilir. Aslan burcu olan kişilerin temmuz ayının sonlarında ve ağustos ayının içerisinde doğmuş olmaları gerekir. Temmuz ayına 22.günün gecesinde doğan kişiler de dahildir.



Aslan Burcu Tarihleri ve Günleri



Astroloji her zaman büyük bir ilgi görmüştür. Aslan burcunun tek kelime ile ifade edileceği sözcük ve ilkesi '' yönetirim'' olarak ifade edilebilir. Aslan burcu 23 Temmuz da başlayarak 22 Ağustos tarihine kadar geçen tüm günlerde doğan kişilerin sahip olduğu burç olarak bilinir. Aslan burcu olan kişilerin taşıdığı çok belirgin özellikler bulunmaktadır. Bir kişinin doğum tarihini bilmeseniz bile eğer astroloji ile ilgilenen bir kişiyseniz kişisel özelliklerini incelediğiniz takdir de hangi burç olduğunu anlayabilirsiniz.



Aslan burcunun sahip olduğu oldukça belirgin özellikler bulunmaktadır. Bunlardan birisi de liderlik ve önderlik özellikleri olarak söylenebilir. Yönetici gezegeni güneş olan aslan burcunu kalabalık ortamlarda bile fark etmek oldukça kolaydır.