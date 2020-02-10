Aşk, Komedi, Romantizm “İkinci Bahar” Oyunu İle İzmir Sahnelerinde!

Aşk, romantizm, komedi dolu bu oyunu kaçırmak istemiyorsanız linki tıklayın.

Bu bir ilandır.

Oyunun konusuna değinecek olursak; İki kuşak var, idealleri, hayalleri çok çalışmak, çok çok para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşağın hayat hikâyelerini ve aşklarını izleyeceksiniz. Yaşamımız anlamını yitirmeye başlayınca, gerçekten ölmeye başlarız ve bunun kaç yaşında olduğumuzla alakası yoktur. Tiyatronun sihirli perdesi sizin için açılıyor.

Torbalı ve Konak sahnelerinde yerinizi almak için linke tıklayın.

Tiyatroyla hayatınıza farklı bir anlam katmanın keyfini yaşamak için sizi “İkinici Bahar” oyununa davet ediyoruz. Alfonso Paso’nun eserinden uyarlanan oyunun yönetmenliğini Serkan Budak üstleniyor Aşkın ve mutluluğun yaşı olmadığını bize güzel bir dille anlatan bu oyun için linke tıklayın ve biletinizi şimdiden alın.

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