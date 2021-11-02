Aşırı Terleme Neden Olur? Aşırı Terleme Hangi Hastalığın Belirtisidir? Aşırı Terlemeye Ne İyi Gelir?

Aşırı terleme bir takım hastalıkların sebebi olarak bilinebilir. Bunun için tam teşeküllü bir hastanede aşırı terleme nedenleri detaylı bir şekilde araştırılması gerekir. Aşırı terleme beslenme tarzı ile alakalı da olabilir.

Aşırı Terleme Neden Olur?

1) Beslenme Alışkanlıkları

Özellikle sağlıksız besinler olarak da bilinen fast food yiyecekleri aşırı derecede tüketmeniz ve beslenme alışkanlıklarınızın düzensiz ve sağlıksız olması aşırı terleme nedenleri arasında sayılabilir. Aşırı şekilde yağlı yiyecekler ile beslenmek de yine vücudun fazla ter üretmesini ve ter bezlerinin harekete geçirilmesini sağlayacaktır. Bundan dolayı da aşırı terlemeyi önlemek açısından beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekir.

2) Genetik Faktörler

Genellikle aşırı terleme şikayeti yaşayan kişilerde bir aile öyküsü de mümkündür. Ailesinde aşırı terleme şikayeti olan kişilerde de yine ortaya çıkabilir. Genetik faktörler aşırı terlemenin ilk nedenleri arasında sayılabilir. Doktor tarafından yapılan testler sonucunda hastanın aile öyküsü de araştırılmaktadır.

Aşırı Terleme Hangi Hastalığın Belirtisidir?

1) Diyabet

Aşırı terleme denilince ilk gelebilecek hastalıklardan bir tanesi diyabet yani şeker hastalığıdır. Şeker hastalığının doğal bir etkisi olarak kişide aşırı terleme görülebilir. Bundan dolayı aşırı terleme şikayeti ile hastaneye giden kişilerde diyabet ortaya çıkabilir. Diyabetin nedenleri ve diyabetten kaynaklı aşırı terleme teşhisi hastalara konulabilir.

2) Akciğer Hastalıkları

Bir takım akciğer hastalıkları da yine aşırı terlemeye neden olabilmektedir. Bundan dolayı aşırı terleme şikayeti yaşayan kişilerde bir takıma akciğer fonksiyon testleri ve akciğer tomografisi testleri istenebilir. Bunun sonucunda da akciğer hastalıkları ortaya çıkabilir. Akciğer hastalıklarından kaynaklı olarak da aşırı terleme nüksedebilir.

3) Tüberküloz

Aşırı terlemeye bağlı olarak ortaya çıkabilen bir diğer hastalık da tüberküloz hastalığıdır. Tüberküloz hastalığı da yine ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Tüberküloz hastalığı mutlaka tedavi edilmeli ve kontrol altına alınmalıdır. Tüberküloz hastalığının doğal bir sonucu olarak kişide aşırı terleme gözlemlenebilir.

4) Kalp Hastalıkları

Özelikle kalp yetmezliği gibi ciddi kalp hastalıklarında kişide aşırı terleme ortaya çıkabilir. Bu kişilere doktorun yaptığı bir takım testler sonucunda da kalp hastalıkları ortaya çıkabilir. Bundan dolayı aşırı terleme şikayeti yaşayan kişiler mutlaka kalp hastalıkları ile ilişkili olup olmadığını araştırması gerekmektedir.

Aşırı Terlemeye Ne İyi Gelir?

1) Soğuk Su

Aşırı terleme şikayeti yaşayan kişiler özellikle yaz aylarında soğuk su içebilirler. Soğuk su hem vücut ısısını dengeler ve vücut ısısını dengelediği gibi aşırı terlemeyi de engeller. Böylece kişi aşırı terleme şikayetlerini gün içerisinde yaşamaz. Düzenli olarak soğuk su tüketimi son derecede önemlidir.

2) Alkol ve Sigara Kullanımının Bırakılması

Alkol ve sigara kullanmak vücut dengesini bozar. Özellikle alkol ve sigara kullanımı ter bezlerinin aşırı şekilde çalışmasını sağlar. Eğer alkol ve sigarayı aşırı şekilde kullanıyorsanız hemen bırakmanız sağlığınız açısından son derecede önemlidir.

3) Kafeini Azaltın

Özellikle kafeinli içecekleri tüketmek yine aşırı terlemeye neden olacaktır. Bundan dolayı kahve ve çay tüketiminiz eğer fazla ise bu tüketimleri azaltmak doğru bir seçenek olacaktır. Kafeini azaltmak son derecede önemlidir.