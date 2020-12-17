Aşırı Kullanıldığında Cilde Zarar Veren Doğal Bakım Ürünleri

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağını cilt bakımından saç bakımına kadar hemen hemen her yerde görebiliriz. Ancak Hindistan cevizi yağının her saç tipi için uygun olmadığını bilmek önemlidir. Kuru saçlar için Hindistan cevizi yağı tabakası, suyun saç tellerine nüfuz etmesini engelleyebilir, bu da saçın ihtiyaç duyduğu nemi almasını önleyerek daha fazla kurumaya neden olabilir.





Elma sirkesi



Pek çoğumuz sivilce ve kepek sorunu için elma sirkesini kullanıyoruz. Bununla birlikte, yüksek asitli içeriği cildinizde tehlikeli kimyasal yanıklara neden olabilir. Daha iyi kullanım için elma sirkesini kullanmadan önce su ile seyreltmeyi deneyin.

Yumurta akı



Yumurta akı genellikle ciltteki gözenekleri sıkılaştırmak ve daha pürüzsüz bir cilt elde etmek için kullanılır. Bununla birlikte yumurtalar, cilt hastalıklarına neden olan salmonella bakterisini üretebilir. Bu nedenle çiğken yumurtanın ağzınızla temas etmemesine dikkat etmelisiniz.





Tarçın

Tarçın günümüzde sivilce sorunlarının giderilmesinde oldukça popüler olmaya başladı. Birçok kişi bu maddeyi yüz maskelerine eklemeye başlarken, alerji şikayetleri ve yanma hissi gibi yan etkilerinin olduğu gözlemleniyor. Bunun nedeni, cildin tahrişe ve kaşıntıya neden olan kontakt dermatit reaksiyonunu göstermesidir.



Şeker



Şeker, damak tadınıza uyuyor olabilir ancak cildinizin pek hoşuna gitmez. Sert bir peeling’te kullanıldığında şeker, cildinizde küçük yaralar açabilir, aynı zamanda çevresel değişimlere daha fazla duyarlı hale getirebilir.





Limon suyu

Limon suyu, C vitamini ve antioksidanlarla dolu bir besin kaynağıdır. Bu nedenle yaşlanma karşıtı etkilerinden yararlanmak için limon suyu genellikle ev yapımı maskelerde kullanılıyor. Ancak limon aşırı kullanıldığında, hiperpigmentasyona ve yanıklara yol açabilir.

Yulaf ezmesi

Bazıları için yulaf ezmesi banyosu yapmak, kaşıntılı cilt krizini önlemek için mükemmel bir çözümdür. Bununla birlikte, yulaf ezmesi ile bu kadar yakın temas, atopik dermatite yol açarak cildinizin daha da kaşınmasına neden olabilir.



Karbonat

Karbonat banyoları, gerginliği ve ağrıyı azaltmaktan dolaşımı artırmaya kadar çeşitli tedavilerde yaygın olarak kullanılır. Ancak alkali seviyeleri cildinize zarar verebilir ve tahriş edebilir.