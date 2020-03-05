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GeriKişisel Bakım Aşırı Kahve Tüketimi Göz Altlarında Koyu Halkalara Yol Açabilir
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Kişisel Bakım
DHA

Aşırı Kahve Tüketimi Göz Altlarında Koyu Halkalara Yol Açabilir

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Aşırı Kahve Tüketimi Göz Altlarında Koyu Halkalara Yol Açabilir
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"Toplumda sıkça karşılaşılan koyu göz altlarına ilişkin Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir “Karaciğer, böbrek ve tiroid hastalıkları, bazı vitamin ve mineral eksikleri, uyku problemleri, yorgunluk, dengeli beslenmeme, az su veya yoğun kahve tüketimi göz altlarındaki koyu halkalara yol açabilir” dedi."

Güneş ışığı da olumsuz etkiliyor

Özellikle az su veya fazla kahve tüketimi gö zaltı koyuluğunu arttırıor. Karaciğer, böbrek ve tiroid hastalıkları, bazı vitamin ve mineral eksikleri, uyku problemleri, yorgunluk, dengeli beslenmeme, yeterli miktarda su tüketilmemesi, yoğun alkol ve kafein tüketimi, sigara kullanımı göz altındaki koyu halkalara yol açabilir. Yaşlanma ile birlikte deri elastikiyetinde ve deri altı yağ dokusunda azalma, kemik yapısında ve bağlarda ortaya çıkan değişiklikler sonucu görülen çukurlaşmalar, damarların yüzeysel seyretmesine bağlı ortaya çıkan mavimsi renk ve yağ dokusunun fıtıklaşmasına bağlı torbalanmalar göz altında koyuluk şeklinde karşımıza çıkabilir. Deriye rengini veren melanin adı verilen maddenin artmasını uyaran durumlar; güneş ışınları, atopik egzama, gebelik ve hormonal değişiklikler, alerjenler ve irritanlar da gözaltı koyulaşmasının diğer nedenlerindendir.

K ve C vitaminli kremlerle masaj

Soğuk kompresyon ve salatalık, patates, yeşil çay gibi bazı bitkisel kürler kısmi destek sağlayabilir. Bunların yanı sıra göz çevresi kan dolaşımını hızlandıracak masajlar ile K ve C vitamini içeren kremlerden faydalanabiliriz. Bu uygulamalardan yeterince fayda görmeyen kişiler altta yatan hastalıklar, vitamin ve mineral eksiklikleri açısından değerlendirilebilir ve göz çevresi peelingleri, mezoterapi uygulamaları, göz altı ışık dolgusu ve lazer yöntemleri ile desteklenebilir. Öte yandan dengeli ve sağlıklı beslenme, mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketimi, yeterli süre uyumak, bol su tüketimi, alkol ve sigara kullanmamak, aşırı kahve tüketiminden kaçınmak gerekir. Güneş ışınlarından korunulmalı, göz çevresine uygun, irritan maddeler içermeyen ürünler tercih edilmelidir.

Yaşlanmayı Önleyen 5 ÖneriYaşlanmak hayatın gerçeğidir. Ancak bu süreçte yaşımıza uygun bir şekilde yaşlanmak en temel esastır. Bu nedenle yaşlanma sürecini geciktirebilecek, en kötü ihtimalle güzel bir şekilde yaşlanabilmek için aşağıdaki yolları mutlaka denemelisiniz.
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