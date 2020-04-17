Aşırı Çay ve Kahve Tüketimi Bağışıklık Sistemine Zarar Veriyor

Koronavirüs salgını nedeniyle evde çok fazla vakit geçirmek çay ve kahve tüketimini artırdı. Aşırı çay ve kahve tüketimi yemeklerden aldığımız vitamin ve minerallerin emilimini olumsuz etkiliyor bu da bağışıklık sistemine zarar veriyor.

Çay ve kahve tüketimini azaltmanın yolu su kullanımını artırmaktan geçer. Çay ve kahvenin ana maddesi kafeindir gün içinde çok fazla kafein tüketmek birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Kafein fazla alındığında mineral yoğunluğunda azalmaya neden oluyor, besinlerdeki vitamin ve minerallerin emilimini de olumsuz etkiliyor.

Çayı açık ve limonla için

Besinlerin besleyici ve faydalı özelliklerinden faydalanmak için yemeklerden 1-2 saat sonra çay ya da kahve içmek gerekiyor. Uzmanlar özellikle sabah kahvaltılarında besinlerdeki demir emilimini etkilediği için çay içilmesini önermiyor. Kahvaltının sonunda, açık ve limonlu çay içilebilir. Bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması için demire, vitamin ve minerallere çok ihtiyacımız var, depolarımızın dolu olması gerekiyor.

Günde 2 fincandan fazla kahve içmeyin

Günde 1-2 fincandan fazla kahve içmemek lazım. Kafeinsiz kahve de tüketilebilir fakat kafeini çıkarmak için bazı kimyasal maddeler kullanıldığından bunun da çok fazla içileceği anlamına gelmiyor. Fazla kahve tüketimi vücudun susuz kalmasına neden oluyor. Türk kahvesi, espresso veya filtre kahve hiç fark etmiyor hepsinin ayrı kafein miktarı var, günde 150 miligramın altında kalırsak sorun olmaz.

Kimler risk altında?

Bu dönemde gebelere çay ve kahve tüketmemeleri öneriliyor. Çünkü düşüğe neden olabilir. Hamile kalmayı düşünen kişilerde de yumurtaları olumsuz etkileyebilir. Çocuklara da çay ve kahve önerilmiyor. Aynı zamanda mide rahatsızlığı olan vatandaşlar da kesinlikte tüketmemeli. Ayrıca aşırı çay ve kahve tüketimi migren ataklarını tetikleyebilir. Migren hastalarının da kafeinden uzak durmaları tavsiye ediliyor.