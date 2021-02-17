Aşılama Tedavisi Nedir?

Aşılama tedavisi detayları

Aşılama yöntemi bir nevi suni döllenmedir. Doğal yolla gebe kalamayan çiftlerde tercih edilir. Aşılama tedavisinin yapılması için kadında bir tüpün açık olması gereklidir. Erkekten alınan sperm özel yöntemler ile hazırlanarak rahim içine bırakılır.

10 ile 12 gün süren bu aşılama tedavisinde kadın ve erkek işleme alınır. Yumurtalıkların uyarılması için günlük olarak yapılan gonadotropin iğnelerine ya da klomene ihtiyaç vardır. İşlem sonrasında ise adet yumurta sayısını arttırabilmek için iğne ya da hap ile tedavi desteklenir. Yumurtaların çatlama zamanı hesaplanarak çatlatma iğnesi yapılır ve spermler özel bir kanül ile rahim içerisine koyulur.

Aşılama tedavisinin tercih edildiği durumlar ise;

Nedeni bilinmeyen kısırlık

Sperm hareketliği düşük olması

Rahim ağzı sorunları yaşanması

Cinsel ilişki kurulamaması

Hafif geçirilen çikolata kisti

Aşılama tedavisinin uygun olduğu karar verilen çiftlere işlem öncesi belirlenen testlerin yapılması gerekir. Bu testler.

Spermiogram testi: 3 günlük cinsel perhiz sonrasında spermlerin incelenmesi amacıyla yapılır. Var ise sperm kanallarındaki tıkanıklıklar tespit edilir.

Yumurtalık rezerv testi: Adet görülen 2 ya da 3. gün kanın incelenmesi ile yapılır. Bunların haricinde adet öyküsü, yumurtlama zamanında luteinize hormon pik düzeyi ölçümü, adetin 21. günü luteal fazda progesteron ölçümü ile ovulatuar fonksiyona bakılması ve adet sonrası tüplerin açıklığı, durumunun ve rahim duvarının değerlendirilmesi için HSG, TSH, açlık kan şekeri, prolaktin testleri istenmektedir.

Aşılama tedavisinin başarı oranı diğer yöntemler ile kıyaslandığında oldukça yüksektir. 1 denemede %8-15 başarı sağlanırken, 3 denemede %18-30 başarılı gebelik oranlarıma ulaşılabilir.

3 aşamadan oluşan tedavi süreci ise;

aşama: Yumurtalıkların Uyarılmasıdır. Günlük yapılan yumurta geliştirici gonadotropin iğneleri sonrası yumurtaların olgunlaştırılıp, yumurta takibi ile 2-3 tanesinin belli bir hacme erişmesi izlenir. aşama: Uygun zaman belirlenir ve çatlatma iğnesi yapılır. aşama: Aşılama aşamasıdır. Çatlatma iğnesi yapıldıktan 35-36 saat sonra spermiogram örneği alınıp yıkanır. Örnek içindeki prostoglandin ve semen proteinleri gibi olası allerjenlerin uzaklaştırılır ve ince bir katater yardımı ile rahimin üst-iç kısmına enjekte edilir.

Aşılama aşamasından 14 gün sonra ise gebelik testi ile sonuç beklenir. Aşılama tedavisi diğer yöntemlere kıyasla kolay gibi gözükse bile sonuçların doğru analiz edilmesi ve doğru zamanda çatlatma iğnesinin yapılması önemlidir. Bu sebeple işlem mutlaka konusunda uzman hekim tarafından yapılmalıdır.