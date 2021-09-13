Aşı Randevusu Nasıl, Nereden Alınır? Aşı Randevu Alma, Değiştirme ve İptal Etme Bilgileri

Aşı sırası gelen kişiler aşı randevusu nasıl alınır, nereden alınır şeklindeki araştırmalara yoğunlaşmış durumda. Bunun yanında aşı randevusu alanlar ise çeşitli nedenlerle randevularını değiştirmek ya da iptal etmek zorunda kalabiliyorlar. Peki, Aşı randevusu nasıl, nereden alınır? Aşı randevu alma, değiştirme ve iptal etme bilgileri haberimizde.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı sırası gelen kişiler, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

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ALO 182 üzerinden randevu alınabilir

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.





Aşı randevusu nasıl iptal edilir?

MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi ise www.mhrs.gov.tr internet adresinden "randevu al" yazılı butona tıklamanız gerekiyor. Sonrasında, TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapıldığında ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayarak aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Aynı zamanda, Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz.

Mobil uygulama üzerinden aşı randevusu iptal etme işlemi için randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Aşı randevusu nasıl değiştirilir?

Herhangi bir sebepten dolayı randevu tarihini değiştirmek isteyen kişiler de aşı alma randevusunda uygulanan adımları izleyebilirler.

Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden aşı randevunuzu değiştirebilirsiniz.