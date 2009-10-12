SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'de hiÃ§ aÅŸÄ± yapÄ±lmazsa, nÃ¼fusun tahminen 3'te birinin hastalanacaÄŸÄ±nÄ±, 5 bin kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybedeceÄŸini sÃ¶yledi. AkdaÄŸ, "Ama biz Ã¶nlemimizi aldÄ±k. 1 milyon 800 bin kiÅŸinin hastalÄ±ÄŸa yakalanacaÄŸÄ±nÄ± ve 400 Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz" dedi. Sonbaharla birlikte Kuzey YarÄ±mkÃ¼re'yi ve dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'yi tehdit eden domuz gribi iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla bugÃ¼ne kadar alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir yÃ¶ntemle kamuoyunu uyardÄ± ve risk grubunda bulunanlarÄ±n aÅŸÄ± olmaktan kaÃ§mamalarÄ±nÄ± istedi. Gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÅŸÄ± baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kaygÄ±lanÄ±lacak bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yeyen AkdaÄŸ, hiÃ§ aÅŸÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, matematiksel olarak 21 milyon kiÅŸinin hastalanacaÄŸÄ±nÄ±, 5 bin 300 kiÅŸinin de hayatÄ±nÄ± kaybedeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. AkdaÄŸ, aÅŸÄ±lama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde ise 1 milyon 800 bin kiÅŸinin hastalÄ±ÄŸa yakalanacaÄŸÄ±nÄ± ve 400 Ã¶lÃ¼mÃ¼n gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini bildirdi. AkdaÄŸ, ocak ayÄ±na kadar 24 milyon doz aÅŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 8.8 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° AkdaÄŸ'Ä±n basÄ±n toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda BakanlÄ±k bÃ¼rokratlarÄ± ve konuyla ilgili bilim heyetinde yer alan bilim insanlarÄ±nÄ±n sunumunda ise beklentilere iliÅŸkin bazÄ± matematiksel veriler aktarÄ±ldÄ±. Bu bilgilerde 8.8 milyon kiÅŸinin polikliniklere baÅŸvuracaÄŸÄ±, 96 bin kiÅŸinin hastaneye yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±, 15 bin 500 kiÅŸinin yoÄŸun bakÄ±ma ihtiyaÃ§ duyacaÄŸÄ±, iÅŸgÃ¼cÃ¼ kayÄ±plarÄ± ve diÄŸer dolaylÄ± kayÄ±plar hariÃ§ salgÄ±nÄ±n toplam maliyetinin 1.1 milyar TL olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulunuldu. AkdaÄŸ ise aÅŸÄ±nÄ±n koruma amaÃ§lÄ± olduÄŸunu belirterek, risk grubu dÄ±ÅŸÄ±nda yer alanlarÄ±n Ã§ok aÄŸÄ±r olmadÄ±kÃ§a 3-5 gÃ¼n yatarak evinde dinlendikleri takdirde gribi atlatabileceÄŸini belirtti. HastalÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±r seyretmesi halinde hastaneye gidilmesini Ã¶nerdi. AkdaÄŸ, BakanlÄ±k bÃ¼nyesinde "H1N1 Pandemesi Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. 'TokalaÅŸmak yerine, eyvallah abi deyin' Bakan AkdaÄŸ, hastalÄ±ÄŸÄ±n hÄ±zla bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ± ve "TokalaÅŸmayÄ±n, 'Eyvallah Abi' diyerek selamlaÅŸÄ±n" Ã¶nerisinde bulundu. AkdaÄŸ, aÅŸÄ±nÄ±n yan etkisi konusunda ciddi bir bulgu bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve salgÄ±n olduÄŸu takdirde okullarÄ±n kapatÄ±labileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. AÅŸÄ± eczanede satÄ±lmayacak AkdaÄŸ, yumurtaya alerjisi olanlarÄ±n H1N1 aÅŸÄ±sÄ± olmamasÄ± konusunda uyardÄ±. Domuz gribine karÅŸÄ± aÅŸÄ±lamaoranlarÄ±nÄ±n ABD'de yÃ¼zde 60, TÃ¼rkiye'de ise yÃ¼zde 80- 90'larda olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden AkdaÄŸ, "AÅŸÄ±lar eczanelerde satÄ±lmayacak, saÄŸlÄ±k kurumlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak. AÅŸÄ±lama maaliyeti 500 milyon TL'yi aÅŸacak" dedi. Kaynak: HabertÃ¼rk DOMUZ GRÄ°BÄ° NEDÄ°R?ÂDomuz Gribi'nden NasÄ±l Korunuruz? (VÄ°DEO) Domuz Gribi'nin Tedavisi Var mÄ±? (VÄ°DEO) KorunmanÄ±n daha etkili yolu yok A Gribi yerine mevsim gribi aÅŸÄ±sÄ± mÄ± yaptÄ±rmalÄ±yÄ±z? Grip deyip geÃ§meyin