Artrit Ağrısını Azaltacak 6 İçecek

Yedikleriniz ve içtikleriniz vücudunuzun organlarına bilgi olarak aktarılır ve nasıl hissettiğiniz üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Soda gibi şekerli içecekler tüketmek vücudunuzun kalsiyumu emme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun yerine aşağıda sıraladığımız içecekleri deneyin. Sağlıklı seçimler olmalarının yanı sıra, artrit ağrısını hafifletmenize de yardımcı olacaklardır.

1- ÇAY



Çay, birçok sağlık yararı nedeniyle artrit hastaları için en iyi içeceklerden biridir. Yeşil, siyah ve beyaz çaylar, polifenoller gibi iltihap önleyici bileşikler açısından zengindir. Yeşil çay, aktif içeriği "epigallocatechin-3-gallate" nedeniyle en faydalı çay olarak görülüyor. İçeriğindeki maddenin kıkırdak ve kemiği korumaya yardımcı olarak C ve E vitaminlerinden 100 kat daha güçlü antioksidan aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir.

2- SÜT



Popüler inanışın aksine, artrit teşhisi konulursa sütsüz kalmanıza gerek yoktur. Laktoz intoleransı olmadıkça, süt ve diğer süt ürünlerinin sağlık açısından olumlu yararları olabilir. Artrit Vakfı tarafından bildirildiği üzere inek sütüne alerjisi olan kişiler dışında, süt ürünlerinin genellikle anti-enflamatuar etkileri olduğu sonucuna varmıştır. Süt, vücudu gut ataklarına karşı korumaya yardımcı olur ve ayrıca osteoartritin ilerlemesini önleyebilir.

Sizin için en iyi süt türünü seçerken özel sağlık faktörlerinizi göz önünde bulundurun; keçi sütü, süt ürünlerine duyarlılığı olanlar için daha sindirilebilir olabilir ve kilo alımı önemliyse az yağlı süt iyi bir seçimdir.

3- KAHVE



Kahvenin, bol miktarda anti-inflamatuar polifenol ile birlikte yoğun antioksidan profillerine sahip olduğu kanıtlanmıştır. Kahve, vücuttaki zararlı serbest radikallere saldırır ve bu da her türlü ciddi hücre hasarına neden olabilir. Kahve ayrıca gut belirtilerini önleyen koruyucu bir kalkan sağlar.

Araştırmacılar kahve ile artmış osteoporoz ve romatoid artrit riski arasındaki bağlantı konusunda hala tartışıyor. Bazı araştırmalar, kahvenin bu koşulların riskini artırdığını gösterirken, diğerleri hiçbir korelasyon göstermiyor.

Genel bir kural olarak, günde en fazla iki fincan kahve içmek en iyisidir. Kafein alımınıza dikkat edin ve kalori ve şekerle dolu havalı kahve içeceklerine dikkat edin.

4- TAZE MEYVE SULARI



Portakal, ananas, domates ve havuç sularının hepsi C vitamini ile doludur, yani iltihaplanmaya neden olan serbest radikallerle savaşmak için antioksidan özellikler içerirler. Bununla birlikte, meyve suları şeker ve kalori açısından da yüksek olabilir, bu nedenle her zaman dikkatli olun ve ölçülü olarak tadını çıkarın.

5- SMOOTHİE



Uzmanlar, smoothielerin meyve suyuna kıyasla faydalarından övgüyle söz ediyor. Sadece meyve suyunu sıkmak yerine, meyvenin tamamını veya sebzeyi bir smoothie'de kullanarak maksimum miktarda besin alabilirsiniz. Vücudunuza ihtiyacı olan antioksidanları vermenin en iyi yolu, canlı renkler açısından zengin meyve ve sebzeler eklemektir. Lahana ve ıspanak gibi renkli meyveler ve koyu yapraklı yeşillikler, çok çeşitli besinler, vitaminler ve mineraller için en iyi seçimdir.

6- SU



Odaklanılacak bir içecek varsa o da sudur! Vücudunuzu sulu tutmak, toksinleri atmak için hayati öneme sahiptir, böylece iltihapla mücadeleye yardımcı olur. Yeterince su içmek eklemlerinizi yağlı tutabilir ve gut ataklarının önlenmesine yardımcı olabilir. Güne bir bardak su ile başlayın ve önerilen günlük miktar olarak günde en az sekiz bardak için.

Ne zaman bir doktor tavsiyesi alınmalı?



Antiinflamatuar yiyecekler yemek ve içmek günlük artrit ağrınızı hafifletmeye yardımcı olsa da, uzun süreli eklem ağrısı yaşıyorsanız veya dejeneratif eklem sorunlarınız olabileceğini düşünüyorsanız ortopedistinizle görüşmeyi geciktirmeyin.