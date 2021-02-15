Arpa Nasıl Yetişir? Arpa Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Arpa, buğdaygillerden bir bitkidir. Türkiye'de tarımcılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, hayvancılıkta da yem olarak kullanılmaktadır. Arpa yetiştirilmesi açısından oldukça bakım isteyen bir bitkidir. Uygun iklim koşullarının oluşmadığı hiçbir alanda arpa filizlenmez ve hasadı yapılamaz. Arp bitkisinin filizlenmesi ile tomurcukları toplanarak kullanılır. Bitki olarak da büyükbaş hayvanlara yem olarak verilebilmektedir veya doğal gübre olarak toprakta kullanılabilir.

Arpa Nasıl Yetişir?

Arpa bitkisinin en önemli yetiştirme özelliği sıcaklıktır. Arpanın yetişebilmesi için ortalama bir sıcaklık gerekmektedir. Sıcaklık oranının 0 derecenin altında ve 20 derecenin yukarısında olmaması gerekmektedir. Bunların yanı sıra arpa nemli ortamda yetişebilen bir bitkisidir. Nem oranının %70'in altına düşmemesi gerekmektedir.

Eylül ve ekim aylarında toprağın sürme işlemleri yapıldıktan sonra kasım ve aralık aylarında arpa ekimleri yapılır. Sürüm işlemleri yapılmadan önce mutlaka toprak artıklardan temizlenmeli ve arpa temiz toprağa serpilmelidir. Arpa bitkisinin ideal uzunluğu 35 - 100 mm arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Başak ortalaması ise 8 - 15 cm arasında uzunluğa erişebilmektedir. Arpa hasadı genel olarak biçerdöverlerle yapılmalıdır. İlkel işlemler hasadın verimli yapılmamasına ve ekinin yeteri verimle toplanmamasına neden olmaktadır.

Arpa Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?

Türkiye arpa üretimi açısından oldukça etkin bir ülkedir. Doğu Karadeniz kıyıları haricinde hemen hemen her bölgede arpa yetiştirilebilmektedir. Özellikle Konya ve Ankara'da oldukça fazla yetişen arpanın Türkiye'de yıllık hasat rakamı yaklaşık olarak 6 milyon ile 9 milyon ton arasında değişebilmektedir. Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde özellikle deniz seviyesinden yüksekte olan iç kesimlerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye, dünyada arpa üretimi sıralamasında 6. sırada yer almaktadır. Bunların yanı sıra arpa Türkiye'de en çok bira sanayisinde ve hayvancılıkta yem olarak kullanılmaktadır.

Arpa Türkiye'de Nasıl Yetiştirilir?

Arpa iklimsel değişikliklere belirli koşullarda uyabilen bir bitkidir. Bu nedenle de hasadındaki farklılıklarla da Türkiye'nin özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde oldukça fazla üretimi yapılmaktadır. İç Anadolu Bölgesi'nin dağlarla çevrili olması kışlar diğer bölgelerde olduğu kadar sert geçmemektedir. Bu nedenle de arpa bitkisinin en sevdiği iklim koşulları oluşmaktadır. Türkiye'deki hasat zamanlarında toplanan arpalar, uygun koşullarda işlemlere tabi tutularak başaklarından tomurcukları ayrılarak hasadı yapılır.