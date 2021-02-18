Armut Nasıl Yetişir? Armut Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Gerek taze haliyle olsun gerekse reçel ve marmelat olarak, her hali ile sevilen bir meyve olmaktadır. Diğer bir yandan birden fazla çeşidi bulunması sebebi ile yılın büyük bir kısmında mahsul vermekte ve soğuk hava depolarında depolanmaya uygun olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı da neredeyse dört mevsim armutta ulaşmak mümkün olmaktadır.



Armut Nasıl Yetiştirilir?



Armut yetiştirmek için gerekli olan iklim ve toprak koşulları ile nasıl yetiştirilmesi gerektiği ile ilgili maddeler şunlar olmaktadır:

Armut ağaçları -25 ile -30 arasında ki sıcaklıklara kadar dayanıklılık göstermektedir. Ancak bu soğuk havanın uzun sürmesi filizlerin donmasına sebep olmaktadır.

Armut ağaçlarının çiçeklerinin en düşük dayanabileceği sıcaklık -2 olurken yeni meyvelerin dayanabileceği en düşük sıcaklık ise -1 olmaktadır.

Diğer bir yandan kalite ve lezzet açısından en iyi olan armutlar yaz aylarında yüksek sıcaklık ve kuraklık istemektedir.

Yetiştirilebilecekleri yükseklik elma ile aynı olmaktadır.

Armutlar toprak konusunda ise seçici olmamaktadır. Diğer bir yandan derin, drenajı iyi yapılmış ve organik besin yönünden zengin olan topraklarda daha fazla verim ve kalite gösterdiği bilinmektedir.

Armut yetiştiriciliği için seçilebilecek 4 farklı anaç bulunmaktadır. Bunlar; ahlat, alıç, armut çöğürü ve ayva olmaktadır.

Bahçe yerlerinin ağaçların isteklerine uygun hazırlanması ve dikim yapılacak çukurların önceden hazırlanması gerekmektedir.

Fidenin köklerinin saçaklı olması ve zarar görmemesi önemli olmaktadır.

Sert iklimlere sahip olan bölgelerde ekim ayı şubat ve mart ayları olmak iken, ılık iklime sahip olan bölgelerde yaprak dökümünden hemen sonra yapılması gerekmektedir.

Dikim aralıkları ise anaçlara göre değişmekle birlikte genellikle 3 ile 7 metre arasında değişmektedir.

Gübrelemesi 3-4 yılda bir yapılması gerekmektedir.

Budama bahçenin şartlarına göre yapılmalıdır.

Daha kaliteli meyve almak için seyreltme yapılmalıdır.

Sulaması ise eylül ayının sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Armut Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Dünyanın önde gelen armut yetiştiricilerinden olan ülkemizde en çok armut yetiştirilen bölgeler ise;

Marmara, (%20)

Ege,

Anadolu'nun orta ve kuzeyinde kalan bölgeler olmaktadır.

En fazla armut yetiştiren şehirler ise sırasıyla;

Bursa

Ankara