Armut Besin Değerleri: 1 Armut Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Çoğunlukla diyetlerde kalorilere dikkat edilmektedir. Bu nedenle besinlerin kalorisine bakılmaktadır. Armudun da kalorisi insanlar tarafından merak edilmektedir. Armut hem mineral hem de vitamin bakımından son derece zengin bir besindir.

Armut Besin Değerleri: 1 Armut Kaç Kalori?

Armut, faydalı meyvelerden bir tanesidir. Hem kalorisinin düşük olması hem de lifli olması nedeni ile özellikle diyetlerde tercih sebebi olmaktadır. Lif oranı yüksek olduğu için kişilerin uzun süre tokluk hissetmesine yardımcı olmaktadır. 100 gram armudun yaklaşık 57 kalorisi bulunmaktadır. Yani kalorisi son derece düşük bir besindir.

Armudun Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nasıldır?

Diyetlerde tüketilen besinlerin, besin değerleri de önem arz etmektedir. Bu nedenle armudun karbonhidrat ve protein miktarı merak konusu olmaktadır. 100 gram armutta yaklaşık 0,36 gram protein bulunmaktadır. Bunun yanında yaklaşık olarak 15,23 gram karbonhidrat bulunmaktadır.