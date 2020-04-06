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GeriSosyal Medya Arkadaşını Ne Kadar İyi Tanıdığını Göstermenin Şimdi Tam Zamanı…
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Sosyal Medya>Arkadaşını Ne Kadar İyi Tanıdığını Göstermenin Şimdi Tam Zamanı…
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Arkadaşını Ne Kadar İyi Tanıdığını Göstermenin Şimdi Tam Zamanı…

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Arkadaşını Ne Kadar İyi Tanıdığını Göstermenin Şimdi Tam Zamanı…
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"Arkadaşlarımız hayatımızın olmazsa olmazlarıdır... Peki onları ne kadar iyi tanıyoruz? Test etmeye hazır olun!"

Arkadaşlarımızla dertleşiyor, eğleniyor, sohbet ediyor, bazen akıl alıyor bazen akıl veriyoruz. Bu kadar paylaşım yaptığımız arkadaşlarımızı ne kadar iyi tanıyoruz?

Sizin için hazırladığımız eğlenceli testimize katıl ve cevaplarını belirle. Test sonunda oluşacak linki arkadaşlarınla paylaş ve senin yanıtlarınızı tahmin etmeye çalışsınlar.

Bakalım seni en iyi tanıyan arkadaşın kimmiş?

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