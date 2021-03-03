Ariş Pırlanta’dan Dünya Kadınlarına Özel, Anlamlı Tasarım

Mücevherin öncü markası Ariş Pırlanta dünya kadınlarına özel, anlamlı tasarımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor. Bu özel günün tarihi olan 8 rakamından yola çıkarak aynı zamanda da sonsuzluğu yansıtan tasarım, kadınların dayanışma ve birlik içinde olmalarının muazzam potansiyelini de simgeliyor.

Hayatınızda iz bırakan kadınlar için

Herkesin hayatında çok özel, ilham veren bir kadın mutlaka vardır. Bu belki anneniz ya da kayınvalideniz, belki de eşiniz, sevgiliniz, çalışma arkadaşınız veya candan bir dostunuz olabilir. Elele tutuşarak dayanışma içinde olmanın sonsuz gücünü ve mutluluğunu ifade eden Ariş Pırlanta’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel tasarımlı altın kolyesi, sizin de hayatınızda iz bırakan, anlam katan o en özel kadın için unutamayacağı bir hediye olacak.

Ariş Pırlanta’nın “Gerçek kalite doğru fiyat” anlayışıyla, onlarca şık tasarımdan oluşan renkli tasarımları ve tüm ürünleri, www.arispirlanta.com ile Ariş mağazalarında sizleri bekliyor. Ariş’in tüm koleksiyonlarını ve sürprizlerini facebook (Ariş Pırlanta Sanatı) ve twitter (ArisPirlanta) sayfalarından da takip edebilirsiniz.