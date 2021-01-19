Arınma Gecesi Serisi Filmleri - Arınma Gecesi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Arınma Gecesi serisinin ilk filmi 2013 yılında yayınlanmış ve çok büyük bir seyirci kitlesine sahip olmuştur. Devam niteliğindeki serinin diğer filmlerinin yayınlanmasıyla birlikte bilinirliği iyice artmıştır. Korku ve gerilim türündeki Amerikan yapım filmlerden ilk 3'ü aynı yönetmen tarafından çekilmiş olsa da serinin son filminde yönetmen koltuğuna farklı bir isim oturmuştur. Konusu korku türü diğer filmlerden daha farklı olan bu seri kısa sürede kendine bütün dünyadan büyük bir izleyici kitlesi edinmiştir.





Arınma Gecesi Serisi Filmleri İsimleri ve İzleme Sırası



Arınma Gecesi serisinde 4 farklı film bulunmaktadır. Bu filmlerin isimleri; Arınma Gecesi 1, Arınma Gecesi 2: Anarşi, Arınma Gecesi 3: Seçim Yılı, Arınma Gecesi 4: İlk Arınma Gecesi şeklindedir. Arınma Gecesi serisindeki filmler izleme sırasına göre kronolojik tarihine bağlı kalınarak izlenebilir.



1- Arınma Gecesi 1



Serinin ilk filmi; korku ve gerilim severlerin yoğun ilgisini görmüştür. IMDB puanı 5.7 olan ilk film 1 saat 25 dakika uzunluğunda soluk soluğa izlenen bir gerilim hikayesidir.



Arınma Gecesi 1 Konusu: Amerika hükümetinde çok sayıda hapsedilmiş suçlu olması suçluların kontrol altında tutmayı zorlaştırmaktadır. Artan suç oranları ve suçlu sayısına acil bir çözüm getirme gerekliliği vardır. Hükümet bu sorunu çözmek için garip bir çözüm üretir. Yılın bir gecesi 12 saat boyunca bütün suçları serbest hale getiren hükümet, suçlulara cezayı suçtan etkilenen insanların veya diğer suçluların vermesine karar verir.



Arınma Gecesi 1 Vizyon Tarihi: 13 Eylül 2013





Arınma Gecesi 1 Oyuncuları

Ethan Hawke

Lena Headey

Max Burkholder



Arınma Gecesi 1 Yönetmeni: James DeMonaco





2- Arınma Gecesi 2: Anarşi



IMDB puanı 6.4 olan 2. film 1 saat 43 dakika uzunluğundadır.



Arınma Gecesi 2: Anarşi Konusu: Arınma gecesi yaklaşırken güvenlikli evlerine ulaşmaya çalışan bir ailenin yolda benzinleri biter. Los Angeles'ın bu kin dolu gecesinde dışarda kalan farklı insanların yolları bir şekilde kesişir ve olaylar başlar.



Arınma Gecesi 2: Anarşi Vizyon Tarihi: 18 Temmuz 2014





Arınma Gecesi 2: Anarşi Oyuncuları

Frank Grillo

Carmen Ejogo

Zach Gilford



Arınma Gecesi 2: Anarşi Yönetmeni: James DeMonaco





3- Arınma Gecesi 3: Seçim Yılı



IMDB puanı 6.0 olan 3. film 1 saat 49 dakika uzunluğundadır.



Arınma Gecesi 3: Seçim Yılı Konusu

3. film Amerika seçimlerinde boy gösteren bir senatörün hikayesini ele alıyor. Senatör arınma gecesinin kaldırılmasını istemektedir ancak amacını gerçekleştiremeden o gece gelip çatar. Özgürlüklerini kısıtlamaya çalışan senatör ise suçluların radarındadır.



Arınma Gecesi 3: Seçim Yılı Vizyon Tarihi: 1 Temmuz 2016

Arınma Gecesi 3: Seçim Yılı Oyuncuları

Frank Grillo

Elizabeth Mitchell

Mykelti Williamson



Arınma Gecesi 3: Seçim Yılı Yönetmeni: James DeMonaco





4- Arınma Gecesi 4: İlk Arınma Gecesi



IMDB puanı 5.2 olan son film 1 saat 38 dakikalık bir gerilim hikayesidir.



Arınma Gecesi 4: İlk Arınma Gecesi Konusu

Yılın geri kalan günlerinde işlenen suç oranını azaltmak için sosyal bir deney olarak düzenlenen ilk arınma gecesi, bütün ülkeye yayılır ve Amerika'nın kana ne kadar susamış olduğunu gösterir.



Arınma Gecesi 4: İlk Arınma Gecesi Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018





Arınma Gecesi 4: İlk Arınma Gecesi Oyuncuları

Y'lan Noel

Lex Scott Davis

Joivan Wade



Arınma Gecesi 4: İlk Arınma Gecesi Yönetmeni: Gerard McMurray