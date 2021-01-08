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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Arı Sütünün 8 Bilinmeyen Faydası
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Arı Sütünün 8 Bilinmeyen Faydası

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Arı Sütünün 8 Bilinmeyen Faydası
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"Arı sütü, bal arılarının ana arıları ve yavrularını beslemek için ürettikleri jelatinimsi bir maddedir. Genellikle çeşitli fiziksel rahatsızlıkları ve kronik hastalıkları tedavi etmek için bir besin takviyesi olarak satılır. İşte arı sütünün bilinmeyen faydaları... "

Arı sütü su, karbonhidrat, protein ve yağdan oluşur.

Arı sütünün sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin benzersiz proteinlerinden ve yağ asitlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Arı sütünde tipik olarak bulunan bazı vitaminler şunları içerir:

  • Tiamin (B1)
  • Riboflavin (B2)
  • Pantotenik asit (B5)
  • Piridoksin (B6)
  • Niasin (B3)
  • Folik asit (B9)
  • İnositol (B8)
  • Biyotin (B7)

 ARI SÜTÜNÜN FAYDALARI

  1. Arı sütünün bilinen en sıradan faydası metabolizmayı güçlendirmesi. Uzmanlar bu sütün ömre ömür kattığından da bahsediyor, örnek olarak ise normal arıların 6 hafta yaşarken, arı sütüyle beslenen kraliçe arıların 6-7 yıl arasında yaşamasını gösteriyor.
  2. Arı sütünün iltihaplanmayı ve oksidatif stresi azalttığı biliniyor. 
  3. Kozmetik sektöründe de bir hayli popüler olan arı sütü, cilt hastalıklarını tedavi ediyor ve cildi güzelleştiriyor.
  4. İçinde bulunan proteinler, insan vücudundaki kan basıncını doğrudan etkiliyor. Kalp hastalıklarını önlüyor.
  5. Doğurganlık üzerine de etki ediyor. Kısırlığı tedavi eden arı sütü, erkeklerde sperm üretimini de artırıyor.
  6. İçerdiği antioksidanlar ile başta meme kanser olmak üzere kanser riskini azaltıyor.
  7. Kilo vermeye yardımcı oluyor.
  8. Arı sütünün insan vücudunun üretemediği 8 amino asidi içerdiğini yukarıda da belirtmiştik. Arı sütü bu özelliği ile kemik gücünü artırıyor, kas gelişimini destekliyor.
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