Arı otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Arı otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Dantelli phacelia familyasına ait bir bitki türü olarak öne çıkan arı otu, aynı zaman hoş renkleri üzerinden de dikkat çekmektedir. Amaca uygun olarak kullanılabilecek doğal otlar içerisinde yer alırken, aynı zamanda birçok fayda sağladığı biliniyor.

Arı Otu Nedir?

Mavi solucan otu ya da mor solucan otu gibi ortak isimler üzerinden birinden arı otu, borage familyasına ait çiçekli bir bitki türüdür. Oldukça parlak ve mor renge sahip güzel bir görüntüsü bulunur. Aynı zamanda uçlarındaki dokular ile dikenli bir görüntü sergilemektedir.

Arı Otu Ne İşe Yarar?

Hem bal için hem de arılar adına arı otu oldukça önemlidir. Özellikle arılar doğada gerekli kaynakları bulamadığı dönemlerde arı otu yetiştiriciliği ön plana çıkıyor. Bu sayede önemli oranda nektar ile beraber polen sağladığını söylemek mümkün. Böylece 1 dekar alandaki arı otu bölgesinde çok yüksek oranda kaliteli bal üretimi sağlanmaktadır.

Arı Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Akdeniz sahili kuşağında ve rakamı 500 metre olan bölgelerde arı otu yetişmektedir. Aynı zamanda farklı mevsimler ve aylar üzerinden Karadeniz Bölgesi'nde de yetiştiğini söylemek mümkün. Özellikle arıcılık konusunda önemli bir yere sahip olduğu için bir adım öne çıkıyor.

Arı Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Arı otu daha çok ılıman iklimleri seven bir bitki türüdür. Bu sebepten dolayı Akdeniz Bölgesi ile beraber Karadeniz Bölgesi'nde yetişmektedir. Özellikle yetiştiriciliği bu iki bölgede yaygın olarak yapılıyor. Akdeniz sahil kuşağında eylül-kasım ayları içerisinde yetiştirilir. Karadeniz Bölgesi'nde ise Ocak ayında ekilen ve Mayıs ayında çiçeklenmeye başlayan bir bitkidir. Bu bağlamda hem yeterli oranda güneş isteyen hem de su isteyen bir bitki türü olarak öne çıkıyor.

Arı Otu Nasıl Kullanılır? Arı Otunun Kullanımı

Arı otu özellikle ekimi yapılması ile beraber kullanılır. Yani direkt olarak insan sağlığı açısından değil, bal üretimi noktasında önemli bir yere sahiptir. Farklı mevsimlerde ve değişik bölgelerde yetiştirerek, arıların daha güçlü şekilde bal elde etmesine olanak verir. Çünkü önemli oranda nektar ve polen üretimi üzerinden arıların çalışmasına olanak sağlar.

Arı Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Arı otunun en önemli faydaları arıların bal yapması üzerinden öne çıkar. Bu sebepten dolayı Akdeniz sahilleri ile Karadeniz Bölgesi'nde yetiştiriciliği yapılan bir ottur.

- Kovandaki arı sayısını arttırır.

- Arılı çerçeve ile beraber yavrulu alan miktarını arttırır.

- Koloni ağırlığı konusunda artış sağlar.

- Özellikle nektar ve polen etkisi ile beraber bal üretiminde %50 artış sağlar.

- Aynı zamanda bunun dışında kalan otlar hayvanlara tüketim amaçlı da verilebilir.

Arı Otunun Zararları Var mıdır?

Arı otunun pek fazla bir zararı bulunmaz. Özellikle nektar ve polen üretimi ile arıların çalışmasına imkan tanırken, aynı zamanda otları da hayvanlar için besin tüketim amaçlı değerlendirilir. Bu sebepten dolayı Türkiye ile beraber dünyanın birçok farklı yerinde önemli bir ot türüdür.

Arı Otu Nerede Satılır?

Arı otu birçok farklı aktarda ya da semt pazarlarında satılmaktadır. Tabii ayrıca kilogram üzerinden internet siteleri vasıtasıyla da bu ürünü temin etmek mümkündür.