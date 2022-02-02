Perga yaygın olarak bilinen adıyla arı ekmeği, anemi (kansızlık), karaciğer hasarı, depresyon gibi hastalıklarına olumlu etkileri nedeniyle de merak ediliyor. Peki, arı ekmeği nedir, nasıl tüketilir? İşte arı ekmeğinin faydaları ve kullanımı...

Arı ekmeği nedir?

Diper adı perga olan arı ekmeği, işçi arıların yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş, belirli bir süre sonunda olgunlaşmış halidir. Polenin bal ile mayalanması ile ortaya çıkan arı ekmeği, doğal bir vitamin ve mineral deposu olarak sentetik vitaminlere doğal bir alternatif oluşturur.

Arı ekmeği nasıl tüketilir?

Granüller halindeki arı ekmeği, kuru haliyle ağızda eritilerek tüketilebiliyor. Arı ekmeğinin ayrıca yemeklerden yarım saat önce tüketilmesi öneriliyor. Bu şekilde arı ekmeğinin içeriğindeki faydalı bileşenler, ağızda daha kolay emilebiliyor.

Arı ekmeği faydaları nelerdir?