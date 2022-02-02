Arı Ekmeği Nedir, Nasıl Tüketilir? İşte, Arı Ekmeğinin Faydaları
"Perga adıyla da bilinen arı ekmeği nedir, nasıl tüketilir merak ediliyor. Doğal bir vitamin ve mineral deposu olan arı ekmeği son yılların popüler besinleri arasında yer alıyor. Peki arı ekmeği nedir, faydaları nelerdir? İşte arı ekmeği ile ilgili merak edilenler..."
Perga yaygın olarak bilinen adıyla arı ekmeği, anemi (kansızlık), karaciğer hasarı, depresyon gibi hastalıklarına olumlu etkileri nedeniyle de merak ediliyor. Peki, arı ekmeği nedir, nasıl tüketilir? İşte arı ekmeğinin faydaları ve kullanımı...
Arı ekmeği nedir?
Diper adı perga olan arı ekmeği, işçi arıların yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş, belirli bir süre sonunda olgunlaşmış halidir. Polenin bal ile mayalanması ile ortaya çıkan arı ekmeği, doğal bir vitamin ve mineral deposu olarak sentetik vitaminlere doğal bir alternatif oluşturur.
Granüller halindeki arı ekmeği, kuru haliyle ağızda eritilerek tüketilebiliyor. Arı ekmeğinin ayrıca yemeklerden yarım saat önce tüketilmesi öneriliyor. Bu şekilde arı ekmeğinin içeriğindeki faydalı bileşenler, ağızda daha kolay emilebiliyor.
Arı ekmeği faydaları nelerdir?
- Bilimsel çalışmalar arı ekmeğinin ülseratif kolit, anemi (kansızlık), karaciğer hasarı, depresyon üzerine olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.
- Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği bulunan arı ekmeği, kanamalı diş eti tedavisi için de önerilir. Üreme hormonlarına katkısı ile erkeklerin cinsel yaşamını geliştirmede katkı sağlar.
- İçeriği yüksek olan asetil-kolin ile tansiyonu dengeleyen arı ekmeği kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olur.
- Pergada polenden farklı olarak, bol miktarda K vitamini ve 6 kat daha fazla laktik asit içerir.