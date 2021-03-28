Argan Yağının Saça Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır?

Argan yağı, argan ağacının meyvelerinden elde edilir. İçerisindeki A ve E vitamini ile saçlar için ideal bir bakım ürünü. Aynı zamanda yüz, vücut ve tırnaklara da iyi geliyor. Biyolog-Kozmetolog Pervin Bulgak, argan yağının saça faydalarını ve nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Argan yağının saça faydaları

Argan yağı, yıpranmış ve donuklaşmış saçlara parlaklık kazandırır.

Saç kırıklarının oluşmasını engeller.

Aynı zamanda da saçı besler.

Saçlar için nasıl kullanılır?

Argan yağını kafa derinizi ıslatacak kadar saça uygulayın ve yavaş hareketlerle masaj yapın. Ardından saçınızı ılık bir havluyla sarın ve 30 dakika kadar bekletin. Daha sonra güzelce yıkayın.

Argan yağının cilde faydaları nelerdir?

Kırışıklıkları azaltarak cildin sıklaşmasını sağlar. Aynı zamanda cildin yumuşamasına yardımcı olur. Sivilce tedavisinde de etkilidir. Stres, çevre kirliliği, Zararlı güneş ışınları gibi olumsuz etkilerin önüne geçerek hücrelerin yenilenmesini sağlar. Böylece de cilde canlılık kazandırır. Gözaltı kırışıklıklarına da iyi gelir. Cilteki tahriş ve iltihaplanmayı da azaltan argan yağı, kuru ve yağlı ciltlerde de tercih edilebilir.

Yüze nasıl uygulanır?

Argan yağını yüze uygularken daha etkili olmasını sağlamak için kullanım öncesi yüz temizliği şart. Temizlenen cilde sadece birkaç damla uygulamak yeterlidir. Argan yağı, gün içinde ve uyumadan önce yüz için kullanılabilir. Bunun için parmak ucunuzla birkaç damla argan yağı alın ve parmaklarınızı birbirine dokundurarak biraz ısıtın. Daha sonra tüm yüzünüze yumuşak bir şekilde masaj yaparak uygulayın.

Argan yağı vücut için nasıl kullanılır?

Masaj için oldukça uygun olan argan yağı, isteğe göre duştan sonra temiz vücuda avuç için ısıtılarak uygulanabilir. Bu şekilde etkili sonuçlar alınmasına yardımcı olur.

Tırnaklar için uygularken;

Kırılgan tırnak yapısını güçlendiren argan yağı, tırnağınızda kullanmak için; bir limonu sıkın ve çıkan suya denk gelecek şekilde argan yağı ekleyin. Daha sonra tırnaklarınızı 15 dakika kadar bu karışımda bekletin. Tırnaklarınızın sağlıklı olması için haftada 1 defa aynı şekilde uygulayabilirsiniz.