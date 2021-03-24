Argan Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Argan Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Milyonlarca yıl önce bir evrimin ilk türü olarak yetişen argan ağaçları, 8 bin kilometre karelik büyük bir bölgeye yayılır ve seyrek ormanlık alanlarda, boyları 10 metreye kadar ulaşır. Yaklaşık 20 milyon argan ağacı bulunur.

Argan Ağacı Nedir? Argan Ağacı Hakkında Bilgi

Argan ağacı, çöl iklimine karşı dayanıklıdır ve yüksek miktarda kireç içeren topraklarda yetişebilir. Oldukça yağlı meyveler üreten argan ağaçlarının yetiştiği topraklar yarı kurak olduğu için ağacın kökleri suya ulaşmak için toprağın en derinlerine kadar uzanır. Bu ağaçlar, Morocco’nun güney batı bölgesinde kuraklığa çok iyi bir şekilde adepte olur. Ağacın kökleri su bulmak için çok derinlere kadar uzanır. Bu özelliği sayesinde de erozyonla mücadele için önemli bir yere sahiptir. Olgunlaşan meyveleri ağaçtan düştüklerinde toplanır. Dalları çok dikenli olduğu için meyvelerin toplanması oldukça zordur.

Argan Ağacı Latince İsmi

Argan yağı ağacı fundagiller familyasından gelir ve Latince ismi, Argania spinosa'dır.

Argan Ağacı Özellikleri

Argan ağacı, çöl ikliminde ve kuraklıkta yaşayabilen dayanıklı bir ağaç türüdür. Argan ağacının meyveleri Mayıs ayında olgunlaşır ve Haziran ve Temmuz aylarında toplanır. Argan ağacının meyvesi ceviz, badem gibi sert kabuklu bir yapıya sahiptir. Bu meyvenin içinde ise yumuşak bir meyve çıkıyor. Sert kabuklu meyvelerin içinden yumuşak meyveler çıkarılıp ezilerek argan yağı elde ediliyor. Bu ağacın parmak boyunda dikenleri bulunuyor.

Ağacın boyu ise, 10 metre çapı ise,15 metreyi buluyor. Nesli tükenmekte olan bu ağaç türü, 150-200 yıl kadar yaşayabiliyor. Argan ağacı, Fas’ta Arganeraie ormanlarında 8.280 km ² alanı kaplar. Bu ağaç türü 1998 yılında UNESCO tarafından “biyosfer rezervi” olarak koruma altına alınmıştır. Bu ağacın meyvesinin preslenmesi ile birlikte argan yağı elde edilir. Fas'ın altın sıvısı olarak kabul edilen argan yağı, ülkemiz içinde önemli bir ticari kaynaktır.

Argan Yağı Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Argan yağı ağacı, yılın her mevsimi ekilebilir. Bu ağaç türü, kurak topraklarda yetiştirilmeye ve toprak kaymasını önlemeye yardımcı olduğundan yol kenarlarına, erozyon görülen yerlere ekilebilir.

Argan Yağı Ağacı Nerede Yetişir?

Argan yağı ağacı, sadece Fas’ın güneybatı bölgesinde Sous Vadisi’nde yetişen bir ağaç türüdür. bu ağaç türü, çöl iklimini ve kuraklığı sever.

Argan Yağı Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Argan yağı ağacının kuruyan dalları budanabilir. Bu ağaç türü, çok bakım istemez. Kurak bölgelerde sulanmayı beklemeden büyür. Kireçli topraklara tutunabilecek dayanıklılığı vardır.

Argan Yağı Ağacı Yaprak Döker mi?

Argan yağı ağacı, kış dönemlerinde az miktarda yaprak döker.

Argan Yağı Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Argan yağı ağacının nesli tükenmek üzere olduğu için özen gösterilmesi ve dikkatli bakım yapılması gereken bir ağaç türüdür. Bu ağaç türü, oldukça dayanıklı ve kuraklıkta yetiştirilmeye uygun olduğu için bakımı kolaydır. Çok su istemez ve çölde yetişmeye de uygundur.

Argan Yağı Ağacı Faydaları Nelerdir?

Argan yağı ağacının meyveleri preslenerek argan yağı elde edilir. Bu yağın faydaları ise;

l Kırışıklıkları azaltır ve cildin sıkılaşmasını sağlar.

l Sivilce tedavisinde sıkça kullanılır.

l Güneşin zararlı ışınlarından korunmanıza, sigaranın, çevre, stres, hava kirliliği gibi olumsuz durumların etkisinden korunmanızı sağlar. Cildi yenileyerek canlandırır.

l Ciltteki tahrişi ve iltihaplanmayı azaltır.

l Hamilelik çatlaklarını gidermede oldukça etkilidir.

l Göz altı kırışıklıklarını giderir.

l Saç ve cilt bakımı için çok önemlidir. Saçların daha güçlü ve parlak olmasını sağlar ve saçı onarır.

l Hem kuru hem de yağlı ciltler için uygundur.

Argan Yağı Ağacı Hastalıkları Neler?

Argan yağı ağacı hastalıkları, yaprakları etkileyen güvelenme ve haşerelerden kaynaklanır.

Argan Yağı Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Argan Yağı Ağacı Kullanım Alanları

Argan yağı ağacı kozmetik sektöründe ve ticarette önemli bir yer tutar. Argan yağı, özellikle de cildi ve saçı besler ve pürüssüzleştirir. Argan yağının mucizevi özellikleri sayesinde organik, gıda, kozmetik ve sanayi alanında sıkça kullanılır. Argan yağı, cilt ve saç bakımında çok önemlidir. Tırnakların beslenmesini ve güçlenmesini de sağlar.