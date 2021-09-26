Ardıç Sabunu nedir ve nasıl yapılır? Ardıç Sabunu yapımı hakkında bilgi

Ardıç sabunu, eski zamanlardan beri kullanılan bir üründür. Halk arasında ardıç katranı sabunu olarak da tanınmaktadır.

Ardıç Sabunu Nedir?



Ardıç sabunu, adından da anlaşılacağı üzere ardıç ağacından üretilen bir sabun türüdür. Üretim noktasında ardıç ağacından çıkarılan katran yağı, ana madde olarak kullanılmaktadır. Özellikle cilt hastalıkları üzerinde etkili olduğundan, alternatif bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ardıç sabunu; egzama, mantar ve sedef gibi rahatsızlıklar üzerinde etkisini göstermektedir. Buna ek olarak, saçlardaki kepeklenmeyi hafifletmekte ve saç dökülmelerinin önüne geçmektedir.



Ardıç katranı sabunu, hem cilt hem de saçlar açısından yağ dengesi sağlamaktadır. Sabunun içeriği sayesinde cilt doğal dengesine kavuşur ve nemini korumaya başlar. Her cilt tipine uygun olduğu için rahatlıkla kullanılmaktadır. Ardıç sabununun düzenli kullanımıyla cilt hücrelerinin büyümesi yavaşlatılır. Sonuç olarak ciltteki yaşlanma yavaşlatılır ve dışarıdan hem daha canlı hem de daha genç bir görünüm elde edilmiş olur.



Ardıç sabunu, ilgilileri tarafından evde üretilebilen doğal bir üründür. Ancak sabunu evde yapamayanların alternatif yollarla satın alma işlemi gerçekleştirmesi de mümkündür. Bu sabun türünün içeriği doğal olduğu için eczanelerde de satışa sunulmaktadır. Buna ek olarak ardıç katranı sabununu güvenilir internet sitelerinden sipariş etmek de mümkündür. Ardıç sabunu, fiyat ve performans açısından oldukça yararlı sayılmaktadır.



Ardıç Sabunu Nasıl Yapılır?



Ardıç katranı sabunu; katran yağıyla diğer organik yağların ve sodyum hidroksit ham maddesinin karıştırılmasıyla elde edilir. Bu karışım için belirli bir ısı parametresi kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak katran sabunu malzemelerine koku ve renk esansları da ilave edilebilmektedir. Belirli oranlarda karıştırılan malzemeler sabun harcı olarak isimlendirilmektedir.



Sabun harcı hazırlandıktan sonra, önceden hazırlanmış ve yağlanmış sabun kalıplarına dökülmektedir. Sabun tamamen soğuduktan ve kabın şeklini aldıktan sonra kesilerek kalıptan sökülür. Ardıç sabunu yapımı basit adımlardan oluşsa da sabunlaşma derecesi konusunda tecrübeli olması son derece önemlidir. Dolayısıyla ardıç sabununu ilk kez yapacak olanların birkaç denemeden sonra başarıya ulaşması olasıdır.



Ardıç Sabunu Yapımı Hakkında Bilgi



Ardıç katranı sabunu, cilt hastalıkları ve güzellik kategorisinde yer alan bir üründür. Eski zamanlarda ardıç meyvesinin ilaç olarak kullanılması, bundan sabun yapılmasının temellerini atmıştır. Bundan sonra; ardıç ağacı katranı, diğer bitkisel yağlar ve esanslar kullanılarak ardıç sabunu yapılmaya başlanmıştır. Ardıç sabunu, içeriği itibariyle organik sayılabilecek bir üründür. Yapımı da, sabunlaşma derecesi tecrübe edildikten sonra, oldukça kolay olarak görünmektedir.



Ardıç sabununun yapımı kadar, doğru kullanımı da hedefe ulaşmak açısından oldukça önemlidir. Bitkisel bir tedavi yöntemi olan ardıç sabunu özellikle hassas cilt tiplerine iyi gelen etkiler taşımaktadır. Tahriş olan, kaşınan ve ağrılı bölgeler için olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. Bunun için tahriş olan ya da ağrıyan bölgeye doğrudan uygulanması tavsiye edilmektedir. Bu sabunla saç yıkanması da cilt üzerinde alınan iyi etkilere benzer sonuçlar sunmaktadır.



Kepeklenen ve dökülen saçlar, ardıç sabunuyla tedavi edilebilmektedir. Sabunun düzenli kullanımında kepeğin azaldığı ve beslenerek güçlendiği tespit edilmiştir. Buna ek olarak, geç uzayan saçlar yine ardıç sabununun desteğiyle daha hızlı uzamaktadır.