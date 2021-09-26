Ardıç Sabunu ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Doğal Ardıç Sabununun faydaları nelerdir

Ardıç sabunu, tamamen doğal malzemelerden yapılan ham maddesi ardıç ağacından çıkarılan katran yağı olan bir natürel sabundur.



Ardıç Sabunu Ne İşe Yarar?

Ardıç sabununun çok eski bir tarihi vardır. Eski medeniyetlerde de bilinen ardıç sabunu özellikle cilt hastalıklarının tedavisi için kullanılmıştır. Fakat sadece cilt sağlığı bakımından değil ayrıca saç için de sayısız faydası bulunan ardıç sabunu özellikle zayıf saçı olanlar ve saç dökülmesi şikayeti bulunanlar tarafından tercih edilmektedir.

Ardıç sabunu ardıç ağacından çıkarılan yağ ile üretilen bir sabundur. Binlerce yıl öncesinde de ardıç sabununun bilindiği, üretilip kullanıldığı anlaşılmaktadır. Alternatif tıbbın en iyi örneklerinden olan ardıç sabunu vücuttaki pek çok rahatsızlığa da iyi gelmektedir. Bu sebeple ardıç sabunu "binbir derde deva " olarak anılır.

Ardıç Sabunu Nasıl Kullanılır?

Ardıç sabununun içeriğinde kimyasal ve yapay hiçbir madde bulunmaz. Ardıç sabununun yapımı oldukça zahmetli ve uzun bir süreç gerektirmektedir. Kullanırken de dikkatli ve düzenli kullanım ardıç sabunundan beklenen faydanın sağlanması bakımından önemlidir.

Ardıç sabunu günlük cilt temizliğinde kullanılabileceği gibi banyo sabunu olarak da kullanılması mümkündür. Ardıç sabunu saç için de kullanılır. Yüz yıkanırken ıslatılan ardıç sabunu suyla ıslatılır elde edilen köpük nazikçe ve masaj hareketleri ile yüze uygulanır. Yaklaşık 3 dakika kadar uygulanan ardıç sabunu daha sonra bol suyla durulanır. Günde 2 kez bu şekilde kullanılır.



Banyoda kullanılan ardıç sabununun saç derisinden iyice çıkarılmasına özen gösterilmelidir. Ayak bakım ve temizliğinde de ardıç sabunu istenilen sıklıkta rahatlıkla kullanılabilir.



Doğal Ardıç Sabununun Faydaları Nelerdir?



Doğal bir sabun çeşidi olan ardıç sabunu bilhassa cilt hastalıklarına karşı tercih edilmektedir. Diğer sabunlardan en önemli farkı ardıç sabununun doğal bir sabun olmasıdır, antiseptik özelliği bulunan ardıç sabununda hiçbir kimyasal madde bulunmamaktadır. Sayısız yararı bulunan ardıç sabununun faydaları aşağıdadır:



Ardıç sabunu egzama gibi vücutta dökülme rahatsızlıkları için kullanılmaktadır.



Ardıç sabunu içerisinde bulunan katran sayesinde akne ve sivilce oluşumunu engellemekte ve var olan akneleri kurutmaktadır. Düzenli kullanımı ise aknelerin kaybolmasına sebep olmaktadır.



Çok rahatsız edici bir durum da güneş veya ciltteki herhangi bir sebepten oluşmuş lekelerdir. Bu cilt lekeleri ile mücadelede de ardıç sabunu kullanılır. Katran sabununun içeriğindeki katran sayesinde düzenli kullanım durumunda cilt lekelerinden kurtulmak mümkündür.



Pek az bilinen bir faydası da ayak sağlığı yönündendir. Katran sabunu ayakların hem rahatlamasını sağlamaktadır hem de ayakta mantar oluşumun önüne geçmektedir. Uzun süre ayakta çalışanların ayakkabının içerisinde kalan ayaklarını rahatlatmak için katran sabunu kullanmaları önerilmektedir.



Saçlar için de katran sabunu çok faydalıdır. Saç dökülmesine karşı katran sabunu kullanılmaktadır, çünkü katran saç köklerini güçlendirmektedir.



Saçın hızlı uzamasını ve saç sağlığını olumlu yönde etkileyen katran sabunu saçın kök hücrelerini güçlendirmektedir.



Katran sabunu ayrıca uyuz ve benzeri cilt problemlerinde de kullanılır. Katran sabunu vücutta bulunan zararlı organizmaların etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.