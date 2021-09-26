Ardıç Katranı sabunu ne işe yarar, nasıl kullanılır ve nasıl yapılır? Ardıç Katranı sabunu neye iyi gelir ve yüze ve cilde faydaları

Ardıç katranı sabunu şeklinde bilinen ardıç sabunu; ardıç ağacından çıkarılmış olan katran yağından üretilen sabundur. Oldukça eski bir geçmişi bulunan ardıç sabunu; uzun senelerden beri cilt rahatsızlıklarının tedavisi için kullanılmaktadır. Bilhassa egzama gibi cilt hastalıkları için kullanılan bu sabunun; hem cilt, hem saç hem de yüz için birden fazla yararı bulunur.

Ardıç Katranı Sabunu Ne İşe Yarar?

Ardıç katranı sabunun işe yaradığı hususlar;

- Saçtaki kök hücreleri kuvvetlendiren bu sabun; saçın daha fazla uzamasına katkı sağlar.

- Egzama, sedef türü cilt rahatsızlıklarını giderir.

- İnsan bedeninde yer alan zararlı organizmaların giderilmesini destekler.

- Saç köklerini kuvvetlendirmeye destek olan ardıç katranı sabunu, saçların dökülmesini durdurmaya destek olur.

- Ardıç katranı sabunu; uyuz ve buna benzer bütün cilt sorunları için birebir şifa kaynağıdır.

- Ardıç katranı sabununu başka sabunlardan ayıran en önemli özelliği, tam anlamıyla doğal olması ve diğer sabunlarda olduğu üzere herhangi bir kimyasal maddeye sahip olmamasıdır.

Ardıç Katranı Sabunu Nasıl Kullanılır?

Ardıç katranı sabunu; kullanıldığı yere göre değişik şekillerde kullanılması gereken sabunlar içerisinde bulunmaktadır. Çok fazla kullanılmasının bilinen olumsuz etkisi olmasa bile uzman kişiler kullanımının aşırıya kaçılmaması gerektiğini savunmaktadır. Yüzde bulunan siyah nokta, akne, sivilce gibi sorunlar adına ilk önce bölge sıcak su ile yıkanmalı ve gözeneklerin açılması gereklidir. Vücut kullanımı için de aynı işlemi yapmak gerekir. Bunların dışında saça uygulanacaksa, saçların ıslak olması önemlidir.

Ardıç Katranı Sabunu Nasıl Yapılır?

Ardıç katranı sabunu; yüksek asitli organik bitkisel yağlar, katran yağı, sodyum hidroksit gibi maddelerin doğru yöntemler dahilinde karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Katran sabunu üretimi sırasında bazı gıda renklendiricisi veya esansların dışarıdan eklenmesi mümkün olacaktır. Hazırlanan sabun harcının karışımı, yağlanan kalıplara dökülerek, bir gün boyunca soğuyup kuruması beklenmektedir. Kuruyan ve soğuyan sabunlar kesilerek, tam anlamıyla kuruması beklenir. Ardıç katranı sabunu bu şekilde üretilir.

Ardıç Katranı Sabunu Neye İyi Gelir?

Ardıç katranı sabunu; cilt lekelerini gidermektedir. Sivilce, akne ve siyah noktadan kurtulmaya destek olur. Mantar tedavisi için birebirdir. Doğal antiseptik özelliğiyle beraber bakteri ve mikrop oluşumunu giderip, ayak kokusunun önüne geçer. Cildin temizlenmesine yardımcı olur. Ardıç katranı sabunu, saç derisindeki hücreleri güçlendirerek, saçların hızlıca uzamasına katkı sağlar. Sürekli şekilde kullanıldığı zaman saç dökülmesini önler.

Ardıç Katranı Sabunun Yüze Faydaları

Çoğu zaman cilt üzerinde lekeler oluşabilmektedir. Bilhassa bu lekelerin giderilmesi adına ardıç katranı sabunun kullanılması tavsiye edilmektedir. Ardıç katranı sabunu, doğal cilt temizleyicileri içerisinde yerini alır. Bunun yanı sıra ardıç katranı sabunun yüze faydaları arasında; siyah nokta ve akne oluşumunu giderdiği belirtilebilir.

Ardıç Katranı Sabununun Cilde Faydaları

Cilt üzerinde lekelerin oluşması oldukça normaldir. Doğal bir temizleyici olan ardıç katranı sabunu, cilt üzerindeki lekelerin giderilmesinde oldukça önemli role sahiptir. Cilt lekelerini temizleyen özelliğinin yanı sıra cilde parlaklık ve canlılık kazandıran bir özelliği de bulunmaktadır. Cildin nemlenmesini sağlayan ardıç katranı sabunu, cildin rahatlamasına da yardımcı olur. Aynı zamanda bu sabun, ölü hücrelerin giderilmesine de olanak tanımaktadır.