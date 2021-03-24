Ardıç Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ardıç Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Hastalıkların tedavisinde kullanılan meyvesi ile özel bir yere sahiptir olan bu ağaç, kutsal kabul edilir. Ayrıca yağının da tedavi edici özelliği vardır.

Ardıç Ağacı Nedir?

Ardıç ağacı iğne yapraklı bir ağaç türü olup, insanın da ihtiyaç duyduğu bir meyveyi üretir. Ardıç ağacının üreyebilmesi için ise ardıç kuşuna ihtiyacı vardır. Ardıç meyvesi ise bazı dönemlerde üreyebilir. Hem meyvesi hem de yağı insan için oldukça faydalıdır.

Ülkemizde ve dünyada pek çok yerde ardıç ağacını görmek mümkündür. Parklar, bahçeler ve ormanlık alanlarda ardıç ağacı bulunur. Ardıç ağacı aynı zamanda huzur ve bereket getirdiğine inanılan bir ağaç türüdür. Ağaç görüntü olarak ise çalıyı andırmaktadır. Üreme şekli ise oldukça ilgi çekicidir. Tabiatta kendiliğinden üreyebilme özelliğine sahip bir ağaçtır.

Bu ağaç oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir. Kış aylarında bile yapraklarını dökmez ve yapısını korur. Renk olarak koyu yeşil bir yapıya sahiptir. Ama bölgesel olarak renk ve ton farklılıkları olabilir. Görsel olarak kullanıldığı alanlarda hoş bir ortam yaratır. Yaz – kış yapraklı olması ise peyzaj mimarisi açısından büyük önem taşımaktadır.

Ardıç Ağacı Nerede Yetişir?

Ardıç ağacı her yerde yetişebilen ve kolay adapte olabilen bir ağaçtır. Yetiştiği ortama göre yapısal olarak ta farklılık gösterir. Çorak arazilerde yetişen ardıç, çalı şeklinde olmaktadır. Yumuşak bir toprakta kök salması durumunda ise uzun bir ağaç olabilmektedir. İklime göre rengi de değişen bir ağaç türüdür. Ilıman olan iklimlerde yetişen ağaç koyu renk olur. Sert iklimlerde yetişmesi durumunda ise daha açık tonlarda bir rengi olur.

Ardıç ağacının dünyanın pek çok yerinde yetişebilen bir ağaç türüdür. Dünya genelinde Almanya, Alaska, Macaristan, Fransa gibi ülkelerde görülebilmektedir. Türkiye’de ise Trakya, Ege ve Marmara Bölgesinde yetişmektedir. Ardıç ağacı bulunduğu ortama çok kolay uyum sağlamaktadır.

Ardıç Ağacı Nasıl Yetişir?

Ardıç ağacı ilginç özelliklere sahip bir ağaçtır. Ağaç kendi kendine rahatlıkla büyüyebilir. Yetiştirilme konusunda oldukça sorunsuz bir ağaçtır. Üstelik ağacın değerlendirilmesi yönünden oldukça verimlidir. Bakımı için çok fazla masraf yapmaya gerek yoktur. Aslında doğa ardıç ağacının oluşması ve yetişmesi görevini üstlenmiştir.

Üreme tarzı son derece farklı ve ilgi çekici bir ağaç türüdür. Kendiliğinden üreyerek, yabani hayat içerisinde çoğalma şansı vardır. Ardıç ağaçlarının tohumları doğada yere dökülür. Bu tohumlar ise ardıç kuşları tarafından yenilir. Bu tohumları yiyen kuşlar tarafından, tohumlar sindirim sisteminde kabuklu hale gelir. Daha sonra ardıç kuşu dışkılama ile bu tohumları dışarı atar. Bu tohumlar toprağa karışır ve ardıç ağacının filizlenmesini sağlar.

Ardıç Ağacı Özellikleri

Ardıç ağacı, ardıç kuşunun tohumlarını toprağa bırakması ile doğal olarak yetişen bir ağaçtır. Bulunduğu ortamlara adapte olabilme özelliğine sahiptir. Her mevsim yapraklarını olması ve dökülmemesi ise bir avantajdır. Genelde yeşil renkli olmasına rağmen bazen mevsime veya bulunduğu iklime göre renk farklılıkları görülebilir.

Ardıç ağacı üreme şekliyle olduğu kadar, yapısal olarak ta ilginç özellikler taşımaktadır. İklime göre renk değişikliği göstermektedir. Bu nedenle genelde koyu yeşil olsa da mevsimsel olarak sarı, mavi ve grimsi renklere dönüşebilir. Dişi ve erkek olarak ayrılırlar ve dişi ardıçların kozalaklarının yakacak olarak kullanıldığı bilinir.

Ardıç ağacının boyu 13 metreye kadar çıkabilmektedir. Ama çok daha ufak olan ardıç ağaçları da bulunmaktadır. Ardıç ağacının türü ve yetiştiği yer boyunu belirleyen faktördür. Bazen küçük bir çalı bazen de 13 metrelik bir ağaç olabilmektedir.

Ardıç Ağacı Bakımı

Ardıç ağacı tabiatta yetişirken herhangi özel bir bakıma ihtiyaç duymaz. Ortam koşullarına kolay adapte olabilen bir ağaç türüdür. Dağlarda da, bataklık yerlerde de yetişebilmektedir. Doğal ortamlarda yetişir. Süs bitkisi olarak yetiştirecek olanların ise bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. Ardıç ağacı su seven bir bitkidir ve bu nedenle sulanması gerekir. Kumlu toprakta daha iyi yetişecektir. Zararlı böceklere veya hastalıklara karşı ilaçlanabilir. Sulama sırasında kökten sulama yapılmalıdır. Damlama şeklinde sulama tercih edilmelidir.

Ardıç Ağacı Faydaları Hakkında Bilgi

Ardıç ağacının pek çok faydası bulunur. Ağacın yaprakları da, meyvesi de faydalıdır ve meyveleri bağırsak sistemi için etkilidir. Ardıç meyvesinin faydaları şunlardır;

l İdrar söktürme özelliği vardır

l Ağız kokusu sorunu olanlar kullanabilir.

l Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur.

l Yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.

l Romatizmaya karşı etkilidir.

l Kalp damar sağlığına iyi gelmektedir.

l Metabolizmayı hızlandırır.