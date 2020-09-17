Araştırmaya Göre Mevsimler Cinsel İsteğinizi Nasıl Etkiler?

Libidoda mevsimsel değişiklikler

Yaz, insanların yılın diğer zamanlarından daha heyecanlı hissettiği oldukça 'sıcak' bir mevsimdir. Yaz aylarında daha fazla sosyallik ve daha fazla tatilin yanında saha fazla seks olacağı da düşünülür. Ancak hormon değişimlerine baktığımızda yaz, cinsel isteğin azaldığı bir mevsimdir.

Erkekler ve kadınlarda testosteron üzerine yapılan bir çalışmada araştırmacılar, iki tarafın da yaz aylarında testosteron seviyelerinde düşüş olduğunu ortaya koydu. Aynı çalışmada kadın ve erkeklerin testosteron seviyelerinin sonbaharda, yaz aylarının aksine ciddi bir artış yaşadığı da bulundu.

Sadece erkekler üzerinde yapılan ikinci bir çalışma, ekim ve kasım aylarında testosteron seviyelerinde zirve yaşandığı tespit edildi. Yani çiftler için cinsel isteğin zirve yaptığı dönem sonbahar ayları olarak belirlendi.

Bazı araştırmalar soğuk kış aylarında erkeklerin cinsel isteklerinin azaldığını söylerken başka bir araştırma sonucuna göre ise erkekler soğuk aylarda kadının bedenini daha çekici buluyor.

Libidoyu arttırmanın bazı basit yolları

Tüm bunların ötesinde Covid-19 salgını, hayatımızda her şeyi olduğu gibi yatak odalarımızı da etkiledi. Stres, endişe ve korku kişilerin cinsel isteğinin azalmasına, depresyona girmesine neden oldu.

Neyse ki, libidonuzu ve testosteron seviyelerini artırmak için yapabileceğiniz pek çok şey var. Bunlardan bir tanesini beslenme rutininize göz atmak ve sorun varsa düzenlemek. Mesela avokado ve somon gibi doğal yağlar bakımından zengin besinler tüketmek hormonları dengelemeye yardımcı olur ve libidoyu da arttırır.

Egzersiz yapmak cinsel isteği arttırmanın en iyi yollarından biridir. Hele ki partneriniz ile beraber spor yapma şansınız varsa şahane!

Düşük libidonun sebebi psikolojik sebepler de olabilir. İlişkinizde mutsuz musunuz? Sorun partneriniz mi? Kendi içinizde mi sorunlar yaşıyorsunuz? Bunları bir uzmana danışarak çözebilir, kendiniz için doğru olanı bulabilirsiniz.